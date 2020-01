1 7

Mieliśmy okazję odwiedzić Microsoft Store w centrum Londynu, przy Oxford Circus. To najnowszy, flagowy oficjalny sklep Microsoftu w stolicy Anglii. Liczy trzy piętra, które zostały podzielone tematycznie. Na parterze znajdziemy sprzęt do kupienia, na pierwszym piętrze jest strefa gamingowa i sala edukacyjna do przeprowadzania szkoleń, a na drugim pomieszczenia biznesowe. Microsoft Store przy Oxford Circus cieszy się dużą popularnością, także wśród turystów. Microsoft Store - Oxford Circus