Roboty Boston Dynamics tańczą jak w "Dirty Dacing"

Firma Boston Dynamics przygotowała wideo, które może poprawić humor w tych niepewnych czasach. Na materiale roboty ich produkcji tańszą do kawałka muzycznego "Do You Love Me?", doskonale znanego z jednej ze scen z kultowego filmu "Dirty Dacing". W grudniu 2020 r. Boston Dynamics zostało kupione przez Hyundai za około 921 milionów dolarów. Pomimo swojej popularności oraz dużego rozgłosu w mediach, Boston Dynamics i roboty firmy zostały uznane w dużej mierze za nierentowane. Projekt Spot (robot-pies pojawiający się na filmiku) był jednak używany w kilku miejscach do zwalczania problemów wywołanych przez pandemię koronawirusa.