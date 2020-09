​Xbox Game Pass Ultimate dla Androida (xCloud) - sprawdzamy mobilny cloud gaming

“Wiedźmin 3" na smartfonie z Androidem? Od 15 września to nie internetowy clickbait, ale prawda. Wraz z debiutem usługi Xbox Game Pass Ultimate dla Androida, użytkownicy otrzymują dostęp do ponad 100 gier poprzez technologię cloud gamingu. Jak sprawuje się to w praktyce?

Xbox Game Pass Ultimate (xCloud), nazywane również Xbox Game Streaming, to usługa grania przez chmurę na urządzeniach mobilnych. Nie potrzeba konsoli czy komputera. Wystarczy telefon lub tablet, kontroler Bluetooth (docelowo będzie można również grać przy pomocy przycisków na ekranie) i abonament Xbox Game Pass Ultimate. Microsoft obiecuje, że usługa będzie oferowała w sumie ponad 150 gier - na razie pula to ponad 100 gier, ale baza ma się sukcesywnie powiększać (na dole przestawiany listę dostępnych gier).

Co potrzeba?

Pobieramy aplikację Xbox Game Pass z Google Play lub Samsung Galaxy Store. Po jej uruchomieniu z zakładce Chmura znajdziemy pakiet dostępnych gier. Aby w nie zagrać, potrzebujemy urządzenia mobilnego z Androidem w wersji 6.0, wykupionego abonamentu i dostępu do sieci. Game Pass przez chmurę jest dostępny wyłącznie na system Androida - nie ma jeszcze wersji na Windowsa lub iOS-a.

Cloud gaming - po tylu latach - wreszcie stał się faktem.

Wymagana prędkość Internetu?

W teorii wystarczy Internet o prędkości kilku megabitów. Usługa nie wymaga nawet pasma Wi-Fi 5 GHz (jak np. GeForce Now), korzystając z Wi-Fi w paśmie 2,5 GHz. W praktyce lepiej skorzystać z łącza mającego przynajmniej 50 megabitów lub więcej, w pasmie Wi-Fi 5 GHz. Istotnym elementem pozostaje również niski ping, jak najmniej urządzeń podłączonych do routera i moduł Wi-Fi w samym urządzeniu mobilnym. W przypadku transferu danych mobilnych, szybkie LTE zaoferuje poprawną rozrywkę w niektórych grach, ale prawdziwą moc xClouda widzimy dopiero po skorzystaniu z 5G, jeśli mamy taką możliwość.

Zdjęcie Samsung Galaxy Note20 Ultra i gamepad PowerA MogaXP5-X Plus - zestaw oficjalnie promowany jako najlepszy sposób na doświadczenie xClouda / INTERIA.PL

Jak w to się gra?

Całkiem nieźle, jak na debiut usługi i fakt, że na trzyletnim smartfonie o rynkowej wartości mniejszej niż nowa gra ze sklepu (mniej niż 300 zł) możemy nagle grać leżąc na kanapie w "Wiedźmina 3", "Gears 5" lub w dowolny z dostępnych tytułów. Jednak każdy spadek w transferze lub problemy po stronie serwerów oznaczają spadek jakości streamu wideo, charakterystyczne artefakty psujące ogólną jakość przesyłanego materiału wideo i spadki w płynności. Jakość samego wideo? Prawdopodobnie 720p w 30 klatkach - na ten moment. Microsoft oficjalnie nie podał, jaką jakość ma stream. Ta usługa nie ma zastąpić konsol czy grania komputerze - to raczej inny sposób na obcowanie z grami wideo.

Zdjęcie "Wiedźmin 3" na smartfonie z Androidem to fakt - nie ma jednak co liczyć na jakość prosto z konsoli stacjonarnej

Nie ma zatem co liczyć na bezbłędnie płynną rozgrywkę w "Halo 5" czy wspomnianego "Wiedźmina 3" bez artefaktów wideo, chyba że mamy stabilne i bardzo szybkie łącze, a serwery obsługujące grę nam sprzyjają. Natomiast to problem z września 2020, ale za kilka lub kilkanaście miesięcy, kiedy w dłoni będziecie trzymać Samsunga Note40 , z dostępem do 5G w najlepszym paśmie, wspomniane problemy pewnie znikną.

Zdjęcie Przykład sytuacji, w której pojawiły się problemy z jakością streamu (artefakty) / INTERIA.PL

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Na ten moment potrzebujemy stosownego kontrolera - to może być pad do Xboksa One (nowy model z Bluetooth, pierwsza generacja nie wspiera tego protokołu) lub PlayStation 5 lub dowolny kontroler z BT. Microsoft sugeruje kilka oficjalnych gamepadów - więcej o nich można przeczytać tutaj .

Netlix, Spotify i Game Pass

Xbox Game Pass Ultimate dla Androida nie jest pierwszą usługą cloud gamingu na urządzenia mobilne, ale jeszcze nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak kompleksowym, bogatym I perspektywicznym rozwiązaniem. Naglę gra, która zajmuje 70GB nie musi zostać przez nas pobrana - wystarczy wybrać ją z listy, odczekać około minutę i zacząć grać. Na smartfonie.

Xbox Game Pass Ultimate dla Androida (xCloud) - lista udostępnionych gier:

A Plague Tale: Innocence

Absolver

Afterparty

Age of Wonders: Planetfall

ARK: Survival Evolved

Astroneer

Batman: Arkham Knight

Battletoads

Battle Chasers: Nightwar

Black Desert

Blair Witch

Bleeding Edge

Bloodstained: Ritual of the Night

Bridge Constructor Portal

Carrion

Children of Morta

ClusterTruck

Crackdown 3: Campaign

Crosscode

Darksiders Genesis

Darksiders III

DayZ

de Blob

Dead by Daylight

Dead Cells

Dead Island Definitive Edition

Death Squared

Deliver us the moon

Demon’s Tilt

Descenders

Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken expansion (22 września)

DiRT 4

Don’t Starve

Double Kick Heroes

Drake Hollow

Dungeon of the Endless

Enter The Gungeon

F1 2019

Fallout 76

Farming Simulator 17

Felix the Reaper

Fishing Sim World: Pro Tour

For the King

Forager

Forza Horizon 4

Fractured Minds

Frostpunk: Console Edition

Gato Roboto

Gears of War 1: Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears of War 5

Goat Simulator

Golf with Your Friends

Grounded

Guacamelee! 2

Halo 5: Guardians

Halo Wars 1: Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo: The Master Chief Collection

Halo: Spartan Assault

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hello Neighbor

Hollow Knight

Hot Shot Racing

Human Fall Flat

Hyperdot

Hypnospace Outlaw

Indivisible

Journey to the Savage Planet

Katana ZERO (niebawem)

Killer Instinct DE

Kona

Levelhead

Lonely Mountains: Downhill

Marvel vs. Capcom: Infinite

Metro 2033 Redux

Middle Earth: Shadow of War

Minecraft: Dungeons

MINIT

Momodora: Reverie Under the Moonlight

Moonlighter

Mortal Kombat X

Mount & Blade: Warband

Moving Out

Mudrunner

Munchkin: Quacked Quest

Mutant Year Zero: Road to Eden

My Time At Portia

Neon Abyss

New Super Lucky’s Tale

NieR:Automata

Night Call

Night in the Woods (niebawem)

No Man’s Sky

Nowhere Prophet

Observation

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori and the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Oxenfree

Pathologic 2

Pikuniku

Pillars of Eternity: Complete Edition

Power Rangers: Battle for the Grid

ReCore: Definitive Edition

Remnant: From the Ashes

Resident Evil 7 Biohazard

Rise & Shine

River City Girls (niebawem)

Sea of Thieves: Anniversary Edition

Sea Salt

Secret Neighbor

Shadow Warrior 2

Slay the Spire

Sniper Elite 4

Spiritfarer

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Stellaris

Stranger Things 3: The Game

Streets of Rage 4

Streets of Rogue

Subnautica

Surviving Mars

Tacoma

Tell Me Why Episode 1 - 3

Terraria

The Bard’s Tale IV: Directors Cut

The Bard’s Tale Remastered and Resnarkled

The Bard’s Tale Trilogy

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

The Elder Scrolls Online

The Gardens Between

The Jackbox Party Pack 4

The Long Dark

The Lord of the Rings: Adventure Card Game

The Messenger

The Outer Worlds

The Surge 2

The Touryst

The Witcher 3: Wild Hunt

The Escapists 2

The Talos Principle

The Turing Test

The Walking Dead: A New Frontier - Episode 1 through 5

The Walking Dead: Michonne - Episode 1 - 3

The Walking Dead: Season Two

theHunter: Call of the Wild

Thronebreaker: The Witcher Tales

Totally Accurate Battle Simulator

Totally Reliable Delivery Service

Touhou Luna Nights

Tracks - The Train Set Game

Trailmakers

Train Sim World 2020

Two Point Hospital

Undermine

Untitled Goose Game

Void Bastards

Wandersong

Warhammer Vermintide 2 (niebawem)

Wasteland Remastered

Wasteland 2: Director’s Cut

Wasteland 3

We Happy Few

West of Dead

Wizard of Legend

World War Z

Worms W.M.D

Xeno Crisis

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2