Test telewizora Sony Bravia XR OLED A90J

Testujemy topowy telewizor OLED w ofercie japońskiego producenta. Czy Sony Bravia XR OLED A90J wspierany inteligentnym procesorem obrazu “Cognitive XR” ma szanse namieszać na rynku?

Reklama

Sony Bravia XR OLED A90J to tegoroczna seria telewizorów marki Sony , która stanowi główną ofertę japońskiego producenta. Każde urządzenie zostało wyposażone w innowacyjny procesor, analizujący obraz i starając się naśladować sposób widzenia przez człowieka. Nam przyszło testować model A90J, będący jednoczenie najlepszym ale też najdroższym reprezentantem nowej linii.

Wygląd

Reklama

Już przy pierwszym wyjęciu urządzenia z wielkiego, białego kartonu, oczom ukazuje się sporej wielkości (w naszym przypadku 55-calowy) ekran, tworzący wraz z ramką niemal jednolitą taflę szkła. Udany efekt, potęguje dodatkowo, minimalistyczny zestaw montażowy, oparty na dwóch nóżkach. Ciekawie zaprojektowana podstawa, umożliwia nam ułożenie telewizora na dwa sposoby - w pozycji niższej, niemalże stykającej się z podłożem, oraz wyższej. Niestety szeroki rozstaw wsporników, wymaga naprawdę dużej powierzchni, sięgającej nawet 140 cm.

Wraz z telewizorem otrzymujemy zestaw kabli, kilka zaślepek mających przykryć ewentualne okablowanie z tyłu, oraz sporej wielkości pilota z wykończeniem ze szczotkowanego aluminium. Ten ostatni nie tylko posiada standardowe klawisze szybkiego dostępu, umożliwiające szybkie przejście do popularnych aplikacji streamingowych, ale dodatkowo wyróżnia się naprawdę udanym, reagującym na ruch podświetleniem. Jedyną wadą jest brak docenianego przez nas żyroskopu.

Zdjęcie SONY BRAVIA XR OLED A90J / materiały prasowe

Z tyłu telewizora znajduje się klasyczny zestaw najbardziej potrzebnych złączy, obejmujący m.in dwa porty HDMI 2.1, HDMI, USB, Ethernet, wyjścia słuchawkowe, porty audio, a nawet wyjście na głośnik centralny. W skrócie - pełen komplet.

Technologie i funkcje

Bravia XR nie zawodzi także pod kątem wizualnym. Zacząć trzeba przede wszystkim od matrycy, którą w tym przypadku stanowi wysokiej jakości panel OLED 4K. Jak można się domyślić, skutkuje to naprawdę wysokiej jakości kontrastem oraz niemalże perfekcyjną czernią. Jakość obrazu jest dodatkowo wspierana procesorem Cognitive XR.

Naśladuje on działanie ludzkiego wzroku i słuchu przy zastosowaniu zupełnie nowych technik przetwarzania. W przeciwieństwie do standardowej sztucznej inteligencji, która rozdzielnie wykrywa i analizuje kolor, kontrast, detale i inne elementy obrazu, nowy procesor Cognitive XR może kompleksowo analizować szereg elementów. W rezultacie każdy element jest korygowany w powiązaniu z pozostałymi, a całość wygląda spójnie i naturalnie. Procesor odpowiada także za wykrywanie położenia źródła dźwięku, a następnie dostosowuje go do obrazu na ekranie. Technologia skutecznie przekształca każdy sygnał audio w dźwięk przestrzenny 3D.

Zdjęcie SONY BRAVIA XR OLED A90J / materiały prasowe

Testy

No dobrze, a jak to wszystko wypada w domowych testach? Flagowy telewizor japońskiego producenta sprawdziliśmy podczas oglądania filmów w serwisach YouTube oraz Netflix, a także grania w gry. W każdym z przypadków obraz wyróżniał się szczegółowością i idealnym kontrastem zarówno w ciemnych, jak i jasnych scenach.

Sony Bravia XR OLED A90J nie tylko świetnie oddawał kolory, ale także zachwycał skalą swojej czerni. Również sam efekt HDR był dobrze widoczny. Na specjalną pochwałę zasługują także rozbudowane opcje konfiguracji telewizora i spora ilość fabrycznie ustawionych trybów obrazu.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami producenta, procesor Cognitive XR radzi sobie naprawdę dobrze z dopasowaniem elementów na ekranie. Zarówno skalowanie filmów z niższych rozdzielczości na wyższe, jak i odwzorowanie ruchu czy interpolacja stała na bardzo wysokim poziomie.

Zdjęcie SONY BRAVIA XR OLED A90J / materiały prasowe

Android TV

Na sam koniec postanowiliśmy poświęcić krótki fragment systemowi Smart TV opartemu na platformie Android TV. W przeciwieństwie do wielu predefiniowanych systemów smart, Android umożliwia na niemal dowolne żonglowanie aplikacjami, a także własne ustawienie menu telewizora. W uruchamianiu dostępnych usług, pomaga wspomniany na początku tekstu pilot.

W nowej linii produktów wprowadzono również usługę Google TV, zapewniającą nowe wrażenia rozrywkowe. Łączy ona filmy, programy telewizyjne i telewizję na żywo z aplikacji i subskrypcji. Użytkownik może także dodawać zakładki do programów i filmów, umieszczając je na jednej liście rzeczy do obejrzenia. Zawartość tej listy można nawet uzupełniać z telefonu lub laptopa, używając wyszukiwarki Google.

Choć sama platforma Android nie jest uważana za najszybszą, nam korzystanie z jej funkcji nie sprawiło żadnych problemów, a dostęp do poszczególnych funkcji przebiegał bez zakłóceń. Telewizor uruchamiał się w satysfakcjonującym tempie, a interfejs przeglądu plików był wygodny w użyciu.

Zdjęcie SONY BRAVIA XR OLED A90J / materiały prasowe

Podsumowanie

Sony Bravia XR OLED A90J to udany powrót japońskiego producenta na rynek. Urządzenie może z dumą stanąć do walki o podium wśród najlepszych OLED-ów dostępnych w sprzedaży. Wysoka jakość obrazu, bezwzględna czerń, dobre odwzorowanie kolorów i wyraźny HDR wraz z procesorem Cognitive XR, czynią z telewizora smakowity kąsek dla fanów kina

Cena SONY BRAVIA XR OLED A90J : 10 699 zł

Plusy Świetna jakość obrazu

Procesor obrazu Cognitive XR

Wysokiej klasy wykonanie

System Android z Google TV

Wsparcie dla 4K w 120HZ Minusy Szeroki rozstaw nóżek, wymagający naprawdę dużego stolika

Sprawdź najnowsze promocje i korzystaj z listy zakupowej ding.pl