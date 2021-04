Test Sonos Roam

Sosno Roam to nowy, przenośny głośnik bezprzewodowy amerykańskiego producenta, który ma sprawdzić się praktycznie w każdej sytuacji. Jak ten sprzęt poradził sobie z tym wyzwaniem?

Reklama

Sonos reklamuje swój głośnik Roam jako rozwiązanie, które sprawdzi się uniwersalnie praktycznie w każdej sytuacji - zarówno w domu, ja i poza nim. To także mniejsza, ciekawa alternatywa dla głośnika Move. Czym więc zaskakuje ten sprzęt?

Budowa i jakość wykonania

Reklama

Wielkość głośnika Sonos Roam jest bardzo porównywalna do popularnych głośników JBL. W przypadku testowanego modelu producent postawił na nieco bardziej trójkątny, a nie zaokrąglony kształt. Specjalnie zaprojektowana siateczka pokrywa dwie trzecie całego urządzenia. Na dole obudowy znajdziemy gumowe nóżki, które mają zapewnić stabilność głośnika podczas korzystania z niego w jednym, konkretnym miejscu. Sonos Roam może być używany zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej.

Zdjęcie Sonos Roam / INTERIA.PL

To, co zasługuje na uznanie w modelu Roam, to przyciski na głośniku. Są one wyczuwalne, wypukłe i wiadomo, kiedy się je nacisnęło. Sterowanie odbywa się w sposób bezproblemowy.

Sonos Roam posiada wsparcie dla certyfikatu IP67, przez co zapewnia niezłą odporność na przypadkowe zachlapanie oraz kurz. W wodzie sprzęt wytrzyma do 30 minut, na głębokości do 1,5 metra.

Konstrukcja głośnika jest prosta i minimalistyczna.

Łączność

Sonos Roam pozwala na skorzystanie nie tylko z sieci Wi-Fi, ale również z łączności Bluetooth. Świetną funkcją głośnika jest automatyczne przełączanie się pomiędzy modułami, w zależności od zasięgu. Do tego wszystkiego, Sonos Roam oferuje także połączenie z Asystentem Google oraz asystentką Amazon Alexa. Dzięki temu można nie tylko sterować muzyką, ale na przykład akcesoriami w ramach systemu smart home.

Niestety Sonos Roam obsługuje tylko jedno źródło dźwięku jednocześnie. To w niczym nie przeszkadza, jednak warto o tym pamiętać. Cała konstrukcja jest oczywiście zintegrowana z aplikacją Sonos.

Zdjęcie Sonos Roam / INTERIA.PL

Jakość dźwięku

Pomimo małego rozmiaru, Sonos Roam zapewnia naprawdę sporo mocy - i to z wyraźnymi, niskimi tonami. W środku głośnika według producenta znajdują się dwa wzmacniacze ze specjalnym silnikiem: to zapewne dlatego konstrukcja jest tak głośna. Oprócz tego, Roam korzysta z technologii opracowanej przez Sonos związanej z optymalizacją działania przetwornika dźwiękowego.

Sonos Roam gra uniwersalnie, jednak momentami może eksponować zbyt dużo niskich tonów. To brzmienie zdecydowanie rozrywkowe - dla osób, które słuchają gatunków muzycznych stawiających na bas. Nic w tym dziwnego. Produkt jest reklamowany jako ten, który można zabrać ze sobą na spotkanie z przyjaciółmi czy słuchać z niego podczas swoistej domówki. I w takich rolach będzie on sprawdzał się najlepiej.

Nie oznacza to jednak, że Sonos Roam nie daje rady jako jedyne źródło dźwięku w mieszkaniu. To również dla niego żaden problem.

Zdjęcie Sonos Roam / INTERIA.PL

Bateria

Na jednym, pełnym ładowaniu Sonos Roam jest w stanie działać do 10 godzin. To bardzo przyzwoity wynik i podczas korzystania z głośnika raczej nie musiałem się zastanawiać, że jego bateria za moment się rozładuje. Podczas braku odtwarzania dźwięku czy innych multimediów, Sonos Roam automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii - według producenta w tym trybie głośnik może działać do 10 pełnych dni. Sam tryb oszczędzania energii włącza się automatycznie i nie trzeba o nim pamiętać.

Jeśli zaś chodzi o ładowanie, Sonos Roam ładuje się od zera "do pełna" w około dwie godziny. Cała konstrukcja głośnika jest kompatybilna z kablami USB typu C oraz ładowarkami bezprzewodowymi wykorzystującymi standard Qi (czyli praktycznie wszystkimi na rynku).

Zdjęcie Sonos Roam / INTERIA.PL

Cena: około 799 zł.





Podsumowanie

Sonos Roam to jeden z lepszych głośników w swojej kategorii. Minimalistyczny, ładny design i niska waga pozwolą zabrać go wszędzie. Sprawdzi się w każdym gatunku muzycznym.

Plusy Jakość wykonania

Jakość dźwięku

Mnogość opcji połączenia

Wsparcie dla wirtualnych asystentów Minusy Odrobinę za wysoka cena

Momentami za dużo basu

Łatwo się brudzi (w wersji czarnej)

Oglądaj najnowsze promocje i planuj zakupy z ding.pl