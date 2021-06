​Test Samsung Galaxy Buds Pro

Jeszcze kilka lat temu słuchawki bezprzewodowe typu True Wireless były innowacją. Dzisiaj to wręcz standardowe wyposażenie osób żyjących w ciągłym biegu. Galaxy Buds Pro to najbardziej zaawansowane słuchawki w ofercie Samsunga. Czy warto się nimi zainteresować? Dowiecie się z naszego testu.

Zdjęcie Samsung Galaxy Buds Pro / INTERIA.PL

Słuchawki Galaxy Buds Pro są ze mną już od kilku dobrych miesięcy. Towarzyszą mi w wielu sytuacjach, mimo że używam iPhone'a. Urzekają jakością dźwięku (oczywiście jak na słuchawkowe standardy), oferują znakomitą aktywną redukcję szumów (ANC), a przy tym są bardzo wygodne. Sprawdźcie, co jeszcze warto o nich wiedzieć.

Wygląd i jakość wykonania

Galaxy Buds Pro to słuchawki bezprzewodowe typu True Wireless. Kształt słuchawek jest zbliżony do tych z modelu Buds+, podczas gdy etui ładujące jest niemal identyczne, co w Buds Live. Są bardzo lekkie i wygodne, nie ograniczają ruchów podczas uprawiania sportu, a ponieważ mają stopień ochrony IPX7, bez problemu można zabrać je ze sobą na siłownię czy na basen.



Zdjęcie Samsung Galaxy Buds Pro / INTERIA.PL

Słuchawki można połączyć z aplikacją Galaxy Warables na Androidzie. Niestety, nie mają wsparcia dla aplikacji Galaxy Buds na iOS (w przeciwieństwie do modeli Buds+ i Buds Live), więc użytkownicy iPhone'ów nie mają tylu możliwości personalizacji. Nie mogą skonfigurować poziomu ANC czy wybrać natężenia basów. Jest tylko możliwość połączenia słuchawek za pomocą Bluetooth.



Słuchawki wygodnie leżą w uchu i nikt nie powinien mieć problemu z dopasowaniem odpowiedniego rozmiaru końcówek do swoich preferencji. Są lekkie - ważą 6,3 g.



Brzmienie i czas pracy

Galaxy Buds Pro to słuchawki idealne do długich rozmów i słuchania muzyki w drodze do pracy lub podczas treningu. System redukcji szumów (ANC) działa tu bardzo dobrze i to nawet w domyślnym trybie (z iPhonem). Jeżeli dysponujemy aplikacją Galaxy Wearables, to możemy spersonalizować więcej parametrów, ale to już szczegół. ANC w Buds Pro sprawdza się w wielu sytuacjach, a jednocześnie nie odcina nas całkowicie od tego, co dzieje się w otoczeniu.



Zdjęcie Samsung Galaxy Buds Pro / INTERIA.PL

Za pomocą przycisków dotykowych możemy przełączać się między trzema trybami pracy: ANC włączonym, ANC wyłączonym i inteligentnej selekcji dźwięków otoczenia. Ta trzecia opcja jest polecana osobom używającym słuchawek na mieście, by nic niespodziewanego ich nie zaskoczyło.



Buds Pro grają przyjemnie. W każdej słuchawce są dwa przetworniki - niskotonowy 11 mm i wysokotonowy 6,5 mm o niewielkich zniekształceniach. Taki zestaw zapewnia bardzo czyste wysokie tony oraz rozległe spektrum dźwiękowe. Słuchawki gwarantują uniwersalne, ciepłe brzmienie i sprawdzą się w wielu gatunkach muzycznych.



Bardzo dobrze wypada jakość rozmów głosowych prowadzonych przez Buds Pro. Sześć mikrofonów i świetnie zoptymalizowane oprogramowanie sprawiają, że po obu stronach słuchawki nie ma żadnych zakłóceń. Bez pogłosu, bez niechcianych szumów i innych syntetycznych dodatków.



Zdjęcie Porównanie rozmiaru etui Samsung Galaxy Buds Pro z Jabrą Elite 75t Active i Bose QuietComfort Earbuds / INTERIA.PL

Czas pracy baterii Buds Pro jest przyzwoity. Producent podaje, że podczas "typowego" użytkowania słuchawki (każda ma ogniwo 61 mAh) rozładują się po ok. 5 godzinach odtwarzania muzyki lub 4 godzinach rozmów. Każdorazowe włożenie słuchawek do etui, wydłuża ich żywotność, bo automatycznie są ładowane dzięki baterii o pojemności 472 mAh. W praktyce oznacza to, że można spokojnie zapomnieć o podłączaniu etui ze słuchawkami do gniazdka zasilania nawet przez tydzień.



Podsumowanie

Zdjęcie Samsung Galaxy Buds Pro / INTERIA.PL

Samsung Galaxy Buds Pro to zdecydowanie najlepsze słuchawki bezprzewodowe w ofercie koreańskiego giganta. Są ładne, wygodne, a przy tym zapewniają dobre brzmienie i długi czas pracy. Użytkownikom Androida nie trzeba nic więcej, a właściciele iPhone'ów mogą jedynie zatęsknić za dedykowaną aplikacją. Warto rozważyć ich zakup, zwłaszcza że coraz częściej są dostępne w promocyjnych cenach.

Plusy bardzo dobrze grają

są ładne i wygodne

gwarantują komfortowe rozmowy

skutecznie odcinają dźwięki otoczenia (ANC) Minusy nie można ich połączyć z aplikacją Galaxy Buds na iPhone (brak możliwości sparowania z iOS)

Galaxy Buds Pro zostały wycenione 699 zł. Są dostępne w trzech kolorach: fioletowy, czarnym i srebrnym.

