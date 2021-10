​Test Samsung Galaxy Buds 2

Dzisiaj już trudno wyobrazić sobie świat bez słuchawek True Wireless. Ułatwiają rozmowy, umilają czas wolny i dla wielu są tak niezastępowalne, jak sam smartfon. Samsung ma w swoim portfolio kilka generacji słuchawek bezprzewodowych, a tegoroczna iteracja - Galaxy Buds 2 - jest najbardziej zaawansowana. Sprawdźcie, co potrafią.

Wygląd i jakość wykonania

Słuchawki Galaxy Buds 2, mimo iż są bezpośrednim następcą modelu Galaxy Buds, to wizualnie są zbliżone do wersji Galaxy Buds Pro. Dużo tu nazw, ale przekaz jest taki, że Buds 2 to kolejna generacja słuchawek TW po modelu Buds Pro. Design nowego modelu jest ładny, choć nie stanowi żadnej rewolucji względem poprzednika.



Każda ze słuchawek waży 5 gramów i wygodnie wpasowuje się w kształt małżowiny usznej. Buds 2 praktycznie w ogóle nie czuć podczas używania, nawet po kilku godzinach rozmów i słuchania muzyki. Ponieważ są to słuchawki typu True Wireless, każda z nich może funkcjonować osobno - jednej można używać, a drugą zostawić w etui.



Buds 2 to jedne z najmniejszych i najlżejszych słuchawek TW na rynku. Wraz z etui ważą 52 gramy, czyli mniej więcej tyle, co zegarek. Skoro o etui mowa, to trzeba pamiętać, że jest to integralny element całego zestawu. Służy ono nie tylko jako schronienie dla słuchawek, ale i stacja ładująca, która znacznie wydłuża czas pracy na baterii. Ładujemy je za pomocą złącza USB C - jest praktycznie identyczne, co etui modelu Buds Pro.



Niestety, najnowsze słuchawki Samsunga mogą pochwalić się tylko normą wodoszczelności IPX2, więc radzimy uważać na basenie.



Brzmienie i czas pracy

Galaxy Buds 2 to słuchawki idealne do długich rozmów i słuchania muzyki w drodze do pracy. System redukcji szumów (ANC) działa tu dobrze i to nawet w domyślnym trybie. Oczywiście, poziom ANC nie jest tak wysoki, jak w przypadku słuchawek nausznych, ale na tle konkurencji wypada przyzwoicie (nie jest jednak numerem 1). Na co dzień w zupełności wystarczy.



Za pomocą przycisków dotykowych możemy przełączać się między trzema trybami pracy: ANC włączonym, ANC wyłączonym i inteligentnej selekcji dźwięków otoczenia. Ta trzecia opcja jest polecana osobom używającym słuchawek na mieście, by nic niespodziewanego ich nie zaskoczyło. Bardzo dobrze wypada jakość rozmów głosowych prowadzonych przez Buds Pro. Sześć mikrofonów i świetnie zoptymalizowane oprogramowanie sprawiają, że po obu stronach słuchawki nie ma żadnych zakłóceń. Bez pogłosu, bez niechcianych szumów i innych syntetycznych dodatków. Podczas korzystania ze słuchawek nie miałem żadnych problemów z łącznością. Po wyjęciu z etui, Buds 2 automatycznie się włączają i są gotowe do pracy.



Czas pracy baterii Buds 2 jest przyzwoity. Producent podaje, że podczas "typowego" użytkowania słuchawki rozładują się po ok. 5 godzinach z włączonym ANC lub 7,5 godzinach bez redukcji szumów. Etui naładuje słuchawki trzykrotnie, co oznacza, że gniazdka zasilania będziemy szukać dopiero po 20 godzinach pracy Buds 2, a to naprawdę sporo. Warto podkreślić, że wystarczą 3 minuty ładowania, by zapewnić energię na 40 minut pracy (bez ANC).



Podsumowanie

Samsung Galaxy Buds 2 to świetne słuchawki bezprzewodowe, stworzone z myślą o osobach, dla których znaczenie mają detale. Są znacznie lżejsze i wygodniejsze od poprzednika, a przy tym grają równie dobrze. To zdecydowanie jedne z najlepszych słuchawek w swojej klasie.

Plusy kompaktowe i lekkie (etui też)

bardzo wygodne, nie wypadają z uszu

łatwe w obsłudze

dobra jakość rozmów Minusy norma wodoszczelności IPX2

Galaxy Buds 2 zostały wycenione na 649 zł.