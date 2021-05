Test Oculus Quest 2

Sprawdzamy najnowsze gogle VR ze stajni Facebooka - Oculus Quest 2. Sprzęt jest dostępny w Polsce na stronie producenta oraz w sklepie x-kom. Czy to najlepsze możliwe rozwiązanie VR na rynku?

Platforma Oculus Quest stała się najpopularniejszym sposobem korzysta z VR na świecie. Facebook podjął słuszną decyzję, stawiając na niedrogie zestawy VR. Jak ujawniono, właściciel marki Oculus dokłada do sprzedaży każdego egzemplarza gogli, podobnie jak niektórzy z producentów konsol do swoich maszyn. Gogle Oculus Quest 2 zadebiutowały w październiku zeszłego roku, ale Facebook nieustannie aktualizuje swoją kluczową platformę VR, a sam Quest 2 funkcjonuje na zasadzie podobnej do wspomnianych konsol - to ponadczasowa platforma, właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na jej przetestowanie kilka miesięcy po premierze i kilka istotnych aktualizacji później.

Oculus Quest 2 - co to jest?

Przypomnijmy, Quest 2 to zestaw VR, który nie wymaga komputera lub konsoli - wszystkie kluczowe komponenty zostały wbudowane w same gogle. Zestaw ma własny system operacyjny, sklep i komponenty (w uproszczeniu) wykorzystywane w smartfonach z Androidem. W zestawie znajdziemy jeszcze ładowarkę i 6-metrowy kabel USB-C, przydatny jeśli chcielibyśmy grać (lub np. oglądać filmy) i jednocześnie ładować zestaw.

Po wyjęciu gogli z pudełka, należy zainstalować aplikację Oculus na smartfonie lub tablecie, połączyć się z goglami, pobrać aktualizację i włożyć po jednej baterii do dwóch kontrolerów. Quest 2 wymaga aktywnego, facebookowego konta do zalogowania i korzystania ze sklepu.



Przy każdorazowym uruchomieniu gogli zostaniemy poproszeni o wyznaczenie strefy zabawy (jeśli włączyliśmy Oculus Questa 2 w miejscu innym niż poprzednio). Robimy to jednym z kontrolerów, dosłownie, wybierając przestrzeń w pomieszczeniu poprzez jej zaznaczenie. Jak to możliwe? Gogle mają wbudowaną czarno-białą kamerkę, widzimy, gdzie dokładnie stoimy. Jeśli w trakcie zabawy przekroczymy wyznaczoną granicę, kamerki włączą się, a my unikniemy bolesnego zderzenia z szafą lub kanapą. Warto pamiętać, że producent zaleca, aby Questa 2 używały wyłącznie osoby powyżej 12. roku życia.



Menu Questa 2, kilka gier, a także m.in. samouczek o nazwie First Steps są dostępne w języku polskim. W sklepie jednak obowiązującą walutą są dolary, co w gruncie rzeczy dla polskiego odbiorcy jest lepszym (ekonomicznie) rozwiązaniem niż euro lub przeliczenie z euro na złotówki.

Zdjęcie Oculus Quest 2 / INTERIA.PL

Jak działa Oculus Quest 2?

Oculus Quest 2 korzysta z technologii śledzenia (trackingu) o nazwie “Six degrees of freedom (6DOF)". Sensory umieszczone w kontrolerach i samych goglach śledzą nasze ruchy (łącznie z np. kucaniem) w każdym kierunku w wyznaczonej przestrzeni. Niezależnie od tego, w którą stronę patrzmy i się przemieszczamy - gogle "wiedzą", co robimy.

Skok pomiędzy Questem 2 a 1 można porównać do zmian pomiędzy jedną a drugą generacją smartfonów - lepsza specyfikacja i drobne zmiany w designie. Pozornie niewiele, ale w praktyce różnica jest istotna, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość istotnych aktualizacji trafia obecnie wyłącznie do użytkowników Questa 2.

Zdjęcie Oculus Quest 2 - jeden z kontrolerów / INTERIA.PL

Gogle ważą 503 gramy, leżą poprawnie na głowie, ale - niestety - w tej wersji Facebook zdecydował się na zastosowanie materiałowych pasków do mocowania na głowie. Ich odpowiednie dopasowanie potrafi być problematyczne, szczególnie jeśli z Questa 2 korzysta więcej niż jedna osoba. Rozwiązaniem, a raczej ułatwieniem, jest kosztujący 49 euro Elite Strap z kółkiem regulacyjnym.

Zdjęcie Oculus Quest 2 / INTERIA.PL

Oculus Quest 2 ma funkcję zmiennego rozstawu soczewek, dzięki czemu możemy zmienić IPD (odległość pomiędzy źrenicami) - dostajemy trzy możliwe ustawienia. Gogle korzystają z ekranu LCD o rozdzielczości 1832 na 1920 (na każde oko), zestaw debiutował z odświeżaniem na poziomie 90 Hz (sporo tytułów korzystało i nadal korzysta z odświeżania 75 Hz), ale po kolejnej aktualizacji, niektóre gry mogą pochwalić się odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Reszta specyfikacji? Snapdragon XR2, Adreno i 6 GB pamięci RAM. Na rynku znajdziemy modele z wbudowaną pamięcią 64 GB i 256 GB. Zestaw ma mikrofon i głośniczki zastępujące słuchawki, te ostatnie można oczywiście podłączyć do portu audio Jack.

Czas pracy na baterii to około 2 do 3 godzin, zależnie od gry. Baterie w kontrolerach praktycznie się nie zużywają - po kilkunastu godzinach zabawy, nadal informowały o 100-procentowym naładowaniu.

Sklep Oculusa

Zdjęcie Menu w sklepie Oculusa / materiały prasowe

Menu główne Oculusa 2 nie różni się wiele od typowego sklepu z aplikacjami. Możemy kupować gry lub aplikacje, sprawdzić, co już zainstalowaliśmy lub przyjrzeć się ustawieniom. Quest 2 ma nawet wbudowaną przeglądarkę internetową, która - o dziwo - sprawdza się całkiem poprawnie. Nauczenie się obsługi całości menu i sklepu zajmie mniej niż klika minut. Tracking (śledzenie) kontrolerów działa bezbłędnie, podobnie jak śledzenie ruchów naszej głowy. Pierwsza liga

Co oferuje Quest 2 i jego platforma VR? Oprócz głównej atrakcji, czyli gier (lista ciekawych, mniej znanych tytułów wartych uwagi), możemy oglądać filmy sferyczne lub tradycyjne filmy w czymś m.in. przypominającym kino czy salon, skorzystać z Netfliksa, YouTube’a lub z platform społecznościowych Rec Room i VRChat.

Śledzenie dłoni - hand tracking

Zdjęcie Hand tracking / materiały prasowe

Tegoroczna aktualizacja wprowadziła funkcje rodem z filmów - zamiast z kontrolerów, podczas korzystania z menu sklepu, a także w kilku grach, możemy... wspomóc się naszymi dłońmi. Tak, zastępują one kontrolery. W przyszłości ta konkretna technologia może mieć fascynujące zastosowanie. Dzisiaj nie ma co marzyć o perfekcyjnym śledzeniu naszych dłoni, ale sama technologia nadal się sprawdza, szczególnie jeśli odpowiednio ją zaimplementowano (np. gra Hand Physics Lab). Hand tracking w Queście 2 to potencjalna "tajna broń" Facebooka w walce o rynek VR

App Lab

Zdjęcie Sidequest App Lab oferuje pozycje inne niż w sklepie Oculusa - ich instalacja nadal jest oficjalna i nie wymaga dodatkowych operacji lub specjalnego konta deweloperskiego / materiały prasowe

Istnieje dodatkowy sklep z aplikacjami, który oficjalnie współpracuje z platformą Oculus - App Lab. Znajdziemy go na stronie Sidequest i można go porównać do odpowiednia Early Access ze Steama. Aby pobrać apkę lub grę, korzystamy z telefonu połączonego z goglami.

Link Cable i Air Link

Oculus Quest 2 jest promowany przez Facebooka jako doskonały sposób na doświadczenie pecetowego VR - wystarczy połączyć gogle z komputerem przy pomocy sprzedawanego osobno Link Cable (ceny różnią się zależnie od producenta oraz tego, czy kabel wspiera jednoczesne ładowanie gogli). W ten sposób nie musimy kupować gogli specjalnie z myślą o graniu na PC

Od kwietnia Quest 2 umożliwia bezprzewodowe łączenie się z komputerem poprzez sieć Wi-Fi. Brak kabla to rzecz jasna duża wygoda, ale na obecnym etapie Air Link, bo tak nazywa się ta funkcja, działa przeciętnie i lag w wielu grach jest zbyt duży, aby myśleć o komfortowej rozgrywce.

Zdjęcie Gogle Oculus Quest 2 / 123RF/PICSEL

Gogle nie do pobicia

Oculus Quest 2 nie ma tak naprawdę odpowiednika na rynku. Z technicznego punktu widzenia jedynym konkurentem jest Vive Focus 2 i 3, ale są to gogle skierowane wyłącznie do biznesowych rozwiązań. Facebook z miesiąca na miesiąc coraz bardziej dominuje na rynku VR, sam Zuckerberg nie ukrywa, że segment VR jest dla niego szalenie istotny, do tego stopnia, że niektórzy zatrudnieni w jego firmie będą pracowali zdalnie właśnie za pomocą Questa 2.

Testując pierwszego Questa w 2019 roku zastanawialiśmy się, czy po 12 miesiącach gogle w ogóle będą miały wsparcie deweloperów i samej firmy. Jak się okazało dwa lata później - nie ma popularniejszej, prężniej rozwijanej platformy VR na świecie.

Podsumowanie

Zdjęcie Oculus Quest 2 otrzymuje REKOMENDACJĘ serwisu Interia Technologie / INTERIA.PL

Oculus Quest 2 to najciekawszy zestaw VR dla osób, które chcą rozpocząć przygodę w świecie wirtualnej rzeczywistości. Zarazem to bardzo dobra propozycja dla doświadczonych użytkowników. Nie ma obecnie pewniejszego i bardziej wszechstronnego wyboru niż Oculus Quest 2.

Cena: 1899 zł (wersja 64 GB) - cena w sklepie x-kom



Plusy nieustanne aktualizacje

jakość wykonania

biblioteka tytułów

stosunek cena/jakość Minusy paski mocujące mogłoby być lepsze

