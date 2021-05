Test Microsoft Surface Laptop 4

Sprawdzamy najnowszego laptopa z rodziny Microsoft. Surface Laptop 4 ma być fuzją ciekawego designu z bardzo dobrą konfiguracją. Czy rzeczywiście tak jest?

Linia Surface to jedne z najciekawszych komputerów przenośnych na rynku, realna alternatywa w starciu na froncie designu z MacBookami i sposób na wyróżnienie się w tłumie podobnych do siebie komputerów mobilnych z Windowsem. Microsoft Surface Laptop 4 jest następcą modelu, który trafił do sprzedaży jesienią 2019 roku. W rodzinie Surface’ów reprezentuje on odpowiednik wszechstronnego laptopa do wielu zadań - jak z powierzonego mu zadania wywiązuje się Surface Laptop 4?

Wzornictwo i wykonanie

Nowy komputer Microsoftu prezentuje się fenomenalnie. Po raz kolejny zastosowano charakterystyczne aluminium i jedną, spójną bryłę. Testowany przez nas model miał ekran o przekątnej 13,5 cala, na rynku znajdziemy jeszcze model z ekranem 15 cali.

Po otwarciu pokrywki, zobaczymy przestrzeń pomiędzy dużym touchpadem a klawiaturą pokrytą Alcantarą, materiałem wykonanym z syntetycznych ultramikrowłókien. Jest on miękki, zatem daje komfort naszym nadgarstkom, zarazem nadając charakteru samemu urządzeniu. Wspomniana klawiatura to klasa sama w sobie - kultura pracy pozostaje bez zarzutu, klawisze zostały stworzone do pisania, nie ma mowy o jakichkolwiek problemach.

Zdjęcie Surface Laptop 4 / INTERIA.PL

Microsoft idąc za ciosem Apple, ograniczył liczbę portów do minimum - jeden port USB 3.0/3.1, port USB 3.1 Typ C (obsługuje ładowanie i przesyłanie sygnału wideo/audio), wyjście liniowe audio i to tyle. Po drugiej stronie znajdziemy wejście dla ładowarki dołączonej do Surface’a. Niestety, Microsoft nie zdecydował się na port Thunderbolt 4. Waga urządzenia to 1,31 kg, co wraz z wymiarami 308 na 14,5 na 223 mm daje bardzo wygodnego w użytkowaniu laptopa.

Zdjęcie Liczbę portów ograniczono do minimum / INTERIA.PL

Podsumowując, design Laptopa 4 to typowa ewolucja - podobnie jak w przypadku MacBooków, postawiono na sprawdzone wzorce i wzornictwo. W gruncie rzeczy jedynym elementem designu odstającym od nowoczesnej reszty są ramki ekranu - w innych topowych modelach z Windowsem udało się je bardziej pomniejszyć. Na plus należy zaliczyć brak jakichkolwiek nalepek na laptopie.

Zdjęcie Surface Laptop 4 / INTERIA.PL

Wideo i audio

Ekran testowanego Surface’a to charakterystyczny element całości. Przede wszystkim wyróżnikiem pozostają jego proporcje - 3:2. Należy o tym wiedzieć przez potencjalnym zakupem, niewiele urządzeń korzysta z takiego rozwiązania. Wyświetlacz dotykowy PixelSense ma rozdzielczość 2256 x 1504 pikseli (201 PPI) i nominalną jasność 400 nitów. Kolory i poziom jasności pozostają na dobrym poziomie. Powłoka niestety lubi odbijać światło.

Na górze ekranu umieszczono kamerkę HD. Jakość obrazu i dźwięku (mikrofony studyjne) to charakterystyczna zaleta rodziny Surface. Trochę szkoda, że nie zdecydowano się na kamerkę Full HD, ale HD dla wielu użytkowników zapewne będzie w pełni wystarczającą ofertą.

Zdjęcie Surface Laptop 4 dobrze sprawdzi się podczas oglądania filmów / INTERIA.PL

Pozostając w spektrum audio i wideo, komputer ma głośniki wspierające technologię Dolby Atmos Omnisonic. Rzeczywiście, głośniki sprawdzą się dobrze podczas słuchania muzyki czy oglądania filmów. Generalnie Surface Laptop 4 to dobra propozycja do filmowych wrażeń, pod warunkiem, że proporcje ekranu nie będą nam przeszkadzać.

Konfiguracja i kultura pracy

NA rynku znajdziemy wersje Laptopa 4 z procesorami Intel Core 11. generacji lub AMD Ryzen Mobile (zeszłoroczny model) z grafiką Radeon, w specjalnie przygotowanej wersji o nazwie Graphics Microsoft Surface Edition (8 rdzeni). My testowaliśmy wariant z Intelem (i5 1135G7 2,4 - 4,2 GHz) z wbudowaną grafiką Intel Iris Xe Graphics. Komputer miał 8 GB pamięci RAM LPDDR4X i dysk 512 GB SSD. Czego można spodziewać się po takiej kombinacji?

Syntetyczne benchmarki:



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Geekbench 5 - CPU Benchmark: 1242 pkt. (single-core), 4731 (multi-core).



Geekbench 5 - Compute Benchmark: 14 903 pkt.



Cinebench R23: 4764 pkt. (multi-core); 1282 pkt. (single-core); MP Ratio: 3.72 x.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Codzienne użytkowanie:



Zaprezentowana konfiguracja jest topowa konfiguracja dla standardowego, wszechstronnego laptopa bez osobnej karty graficznej. Sprawdzi się w wielu zadaniach: od pracy biurowej, przez naukę, na multimediach, łącznie z montowaniem materiałów wideo czy obróbką grafiki kończąc. Jednak w przypadku tych ostatnich (wideo i grafika), mówimy wyłącznie o podstawowym zastosowaniu - to nie jest komputer do tworzenia profesjonalnych materiałów do serwisu wideo. Jak łatwo się domyślić, na froncie codziennej pracy czy nauki komputer sprawdza się bezbłędnie.



Zdjęcie Pisanie na tej klawiaturze to sama przyjemność / INTERIA.PL

Podczas nawet intensywnego użytkowania komputer nie nagrzewa się na tyle, aby wpłynęło to na komfort pracy. Zarządzanie termiką pozostaje dobre. Głośność pracy nie sprawia problemów.

Gry:



Nie jest to sprzęt gamingowy, ale Iris Xe, po obniżeniu ustawień graficznych, poradzi sobie nawet z bardziej zaawansowanymi graficznie grami (Control, RDR2), jeśli nie przeszkadza nam zabawa w 30 klatkach na sekundę. Mniej wymagające, ale nadal popularne tytuły (Fortnite, Apex Legends) działają więcej niż dobrze.

Zdjęcie Surface Laptop 4 / INTERIA.PL

Czas pracy na baterii

Jak w "bojach" sprawdza się bateria Surface 4? W skrócie, możemy liczyć na pomiędzy 9 a 11 godzin pracy, zależnie od tego, co robimy (nie licząc gier). W przypadku oglądania wideo, mówimy o około 9 godzinach. Standardowa praca czy nauka to około 11 godzin. Jest to tylko poprawny wynik - na rynku znajdziemy komputery z tego segmentu, które poradzą sobie lepiej bez widoku ładowarki, jednak sprzęt Microsoftu łapie się na "średnią krajową" współczesnych, nowoczesnych laptopów.

Podsumowanie

Zdjęcie Surface Laptop 4 otrzymuje REKOMENDACJĘ serwisu Interia Tech / INTERIA.PL

Surface Laptop 4 to kolejny "strzał w dziesiątkę" Microsoftu w segmencie wszechstronnych laptopów do wielu zadań. Jedyną potencjalną alternatywą pozostaje równie dobry Dell XPS 13"/15". Jeśli szukamy laptopa, dzięki któremu się wyróżnimy w tłumie - Surface Laptop 4 to właśnie taka propozycja.

Plusy bardzo dobry desing i waga

ciekawy ekran i sfera audio

poprawna konfiguracja

doskonała klawiatura Minusy niektórym może brakować Thunderbolt 4

przydałaby się kamerka Full HD

ekran lubi odbijać światło

Surface Laptop 4 13,5″ ceny:

Core i5 / 8 GB RAM / SSD 512 GB (platynowy) - 6499 złotych

Core i5 / 16 GB RAM / SSD 512 GB (czarny) - 7399 złotych

Core i7 / 16 GB RAM / SSD 512 GB (czarny) - 8699 złotych

