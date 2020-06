Test Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. generacji

W natłoku ultrabooków dostępnych na rynku łatwo można przeoczyć sprzęt ponadprzeciętny. Za taki uchodzi Lenovo ThinkPad X1 Carbon. To już siódma generacja tego laptopa - jeszcze lepsza od poprzedniej.

Już przy pierwszym spotkaniu Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. generacji robi dobre wrażenie. Producent z jednej strony zachował w nim wszystkie wyznaczniki członka słynnej serii profesjonalnych laptopów, z drugiej natomiast dodał całą masę innowacji, które ułatwiają na nim pracę. Wszystkie te cechy sprawiają, że na próżno szukać drugiego takiego urządzenia.



Perfekcyjne wykonanie i styl

W przypadku ultrabooka Lenovo, przyrostek "Carbon" w nazwie nie wziął się znikąd. Odnosi się on do włókna węglowego, które zostało wykorzystane do wzmocnienia obudowy maszyny. W praktyce to rozwiązanie sprawdza się znakomicie - X1 Carbon może pochwalić się jedną z najsolidniejszych obudów wśród komputerów mobilnych dostępnych obecnie na rynku.



Wszystkie elementy bryły spasowano znakomicie, żaden jej fragment nie odstaje, ani nie skrzypi pod punktowym naciskiem. Obudowa ma kształt klina i mierzy niecałe 15 mm grubości (o 6 proc. mniej niż poprzednia generacja). Sprzęt waży 1,12 kg, choć tej masy nie czuć w torbie podczas długiej podróży. Nie sposób odmówić X1 Carbon poręczności.



Ultrabook został wyposażony w matowy ekran o przekątnej 14 cali, na którym wyświetlany obraz ma rozdzielczość 1920 na 1080 pikseli. Matryca zapewnia dobre kąty widzenia, świetny kontrast i wzorowe odwzorowanie kolorów.



Komputer X1 Carbon 7. generacji, podobnie jak wszystkie ThinkPady, testowane są pod kątem zgodności z 12 wymaganiami normy wojskowej. Przeszły one ponad 200 testów jakościowych, które gwarantują działanie w warunkach ekstremalnych. Właściciele tego laptopa mogą być pewni, że ich urządzenie wytrzyma różne warunki i niespodzianki: od arktycznych lodów po pustynne burze piaskowe, stan nieważkości, zalania czy upuszczenia.



Warto wspomnieć o dedykowanym układzie Trusted Platform Module (dTPM), który szyfruje dane i współdziała z funkcjami zabezpieczeń Windows 10 i ThinkShutter, czyli fizycznej osłonie kamery.



Raj dla pisarza

Nie ulega wątpliwości, że X1 Carbon to ultrabook biznesowy. Wystarczy spojrzeć na pulpit roboczy komputera, by przekonać się, że to pełnokrwisty ThinkPad. Podświetlana klawiatura jest znakomita, a komfort tworzenia na niej tekstów jak zawsze u Lenovo wysoki. Poszczególne klawisze są nieco wyższe niż u konkurencji, dzięki czemu klawiatura jest bardzo sprężysta i gwarantuje przyjemną informację zwrotną.



Na pokładzie nie mogło zabraknąć również nieśmiertelnego trackpointa. Z kolei touchpad działa szybko i bezproblemowo: powierzchnia płytki dotykowej z właściwą precyzją i szybkością reaguje na nasze gesty. Ultrabook Lenovo ma także wbudowany czytnik linii papilarnych do zwiększenia bezpieczeństwa logowania do konta użytkownika. Ciekawym dodatkiem jest fakt, że skanując palec można włączyć laptopa, bowiem ten proces jest równoznaczny z wciśnięciem przycisku Power i automatycznym logowaniem do systemu.



W modelu X1 Carbon producent zastosował i przez siedem generacji znacznie usprawnił innowacyjny system chłodzenia. Rozwiązanie to rzeczywiście sprawdza się pod kątem emitowanego dźwięku, gdyż komputer nawet pod obciążeniem jest bardzo cichy. Nie nagrzewa się przy tym praktycznie w ogóle.



Testowany przez nas egzemplarz ThinkPad X1 Carbon jest napędzany jest przez procesor Intel Core i7-8565U, wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. W zestawie znajdziemy również dysk SSD o pojemności 512 GB oraz zintegrowaną grafikę Intel UHD Graphics 620. W maszynie nie zabrakło standardowych portów komunikacyjnych, a bateria wystarczy nawet na 18 godzin z dala od gniazdka zasilania.



Najlepszy laptop biznesowy na rynku

Lenovo ThinkPad X1 Carbon to jeden z najlepszych komputerów mobilnych dostępnych na półkach sklepowych. Jest doskonale wykonany, ma prawdopodobnie najlepszą klawiaturę na rynku, a przy tym potężną specyfikację. Niestety, dla wielu osób zaporowa może być jedynie cena maszyny - ponad 9000 zł. To jednak sprzęt warty każdej wydanej złotówki. Laptop specjalistyczny dla specjalistów.