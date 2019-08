Test LEGO Technic Chevrolet Corvette ZR1

Zestawy klocków z serii Technic pozwalają na budowanie realistycznie funkcjonujących pojazdów z zachowaniem najważniejszych funkcji mechanicznych. Dlatego też seria ta potrafi przyciągnąć do siebie zarówno młodszych majsterkowiczów jak i dużo starszych konstruktorów. Chevrolet Corvette ZR1 jest świetnym przykładem dobrego stosunku zawartości do ceny. Zestaw 42093 kosztuje ok 150 - 160 złotych, co jest zachęcającą kwotą w przypadku tak pieczołowicie oddanego modelu