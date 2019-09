Test Lego Hidden Side

Lego Hidden Side to zupełnie nowy poziom zabawy ulubionymi klockami. Wykorzystują one możliwości rzeczywistości rozszerzonej (AR), więc zbudowane figurki i pojazdy dosłownie ożywają dzięki aplikacji mobilnej. Przetestowaliśmy jeden z dostępnych na rynku zestawów.

Piękno zabawy polega na tym, że choć ewoluuje i zmienia się z każdym pokoleniem, jej zalety pozostają niezmienne. To właśnie bawiąc się, dzieci uczą się i rozwijają najszybciej, bo jest to najbardziej naturalna czynność w ich wieku. Współczesnym pociechom, mającym dostęp do smartfonów, gier komputerowych i aplikacji, nie wystarczają już tradycyjne zabawki. Oczekują nowych, ekscytujących doświadczeń. Wiedzą o tym projektanci LEGO, dlatego do oferty wprowadzili serię Hidden Side, która łączy rozszerzoną rzeczywistość (AR) z fizyczną zabawą klockami.

Czym jest LEGO Hidden Side?

Z raportu LEGO Play Well poświęconego roli zabawy w życiu dzieci i ich rodzin, na potrzeby którego przebadano blisko 13 000 rodziców i dzieci w 9 krajach, wynika, że digitalizacja zwiększa możliwości zabawy, bo pozwala łączyć rzeczywiste, wyobrażone i wirtualne doświadczenia. Dla nich to po prostu jedna wielka zabawa. Na ten nowy typ zabawy, dzieci same ukuły określenie, nazywając ją fluid play, czyli płynną zabawą. Właśnie dla tych osób stworzono LEGO Hidden Side.



LEGO Hidden Side to 8 konstrukcyjnych, funkcjonalnych zestawów, które ożywają po aktywacji darmowej aplikacji AR na smartfonie. Zadaniem dzieci jest odmienienie nawiedzonego świata, eliminując po kolei duchy. Mogą budować rozmaite konstrukcje z klocków i wcielać się w postaci, a AR oferuje im możliwość wzbogacenia fizycznej zabawy o nowe elementy akcji. W ten sposób LEGO pioniersko przełamało tradycyjną formę AR - tak, by to świat fizyczny oddziaływał na warstwę AR, a nie odwrotnie.



Budowanie z klocków rozwija zdolności manualne i przestrzenne, a łapanie duszków i zbieranie mocy w grze na telefonie wzmacnia spostrzegawczość, błyskotliwość i logiczne myślenie. Z kolei wymyślanie rozmaitych historii i fascynujących przygód rozwija wyobraźnię i kreatywność, przez co dzieci stają się bardziej twórcze.



Budujemy

W LEGO Hidden Side zadaniem dzieci jest odmienienie nawiedzonego świata, eliminując po kolei duchy. Mieliśmy okazję sprawdzić Autobus Duchozwalczacz 3000 (nr zestawu 70423). Pudełko jest duże, a klocki podzielono na pięć osobnych foliowych woreczków, w których znajdują się różne części składowe autobusu. Wszystkie pakiety zostały rozsądnie podzielone, nie ma problemu z odnalezieniem się w poszczególnych częściach.



Samo budowanie to sól zabawy klockami LEGO. Instrukcja jest perfekcyjnie skonstruowana - tak, że nie było nawet najmniejszych momentów zawahania. Ilustracje są czytelne, a instrukcja na pierwszy rzut oka może przestraszyć. Zbudowanie autobusu wymaga przejście przez 144 punkty, a to zabawa na około dwie godziny.



Zestawy są przeznaczone dla dzieci w wieku 8+, ale nie miałem żadnego problemu ze zbudowaniem autobusu z rezolutną 7-latką. W kilku momentach potrzebowała mojej pomocy (wciśnięcie jakiegoś elementu w trudno dostępne miejsce), ale bez większego problemu zbudowałaby sama ten zestaw od A do Z.



Jakość wykonania klocków jest perfekcyjna, a na dodatek LEGO zadbało o kilka zapasowych elementów (na wszelki wypadek). Figurki są ciekawie zaprojektowane i idealnie pasują do nawiedzonego świata.



Łączymy z aplikacją

Aplikacja pozwala dzieciom na zabawę z perspektywy jednego z dwóch bohaterów: Jacka lub Parker, którzy przemierzają swoje rodzinne miasto Newbury, jednocześnie rozwiązując paranormalne zagadki, skryte pod powierzchnią zwykłego otoczenia. Można je dostrzec jedynie używając telefonu. Celem gry jest zachęcenie dzieci do zintegrowanej zabawy, w której główną rolę odgrywają klocki LEGO oraz urządzenie mobilne, a poprzez to do odkrywania wielu różnorodnych elementów i "nawiedzonych punktów", w których odnajdują ukryte wirtualne duchy.

Dzięki aplikacji AR mogą je schwytać i stoczyć walkę, aby duchy przestały nawiedzać wybrane miejsce. Liczne scenariusze zapewniają niezwykle dynamiczną rozgrywkę, która wymaga od dzieci obecności w każdym ze światów. Po uruchomieniu aplikacji losowo pojawiają się nowe duchy i wyzwania, a doświadczenia dziecka zmieniają się za każdym razem, gdy rozpocznie zabawę. Oczywiście, scenariusze są dość powtarzalne, ale stanowią ciekawe urozmaicenie zabawy.



Aplikacja składa się również z kilku krótkich gier cyfrowych, w które dzieci mogą grać niezależnie od zestawów. Zdobywają w nich doświadczenie i rozwijają swoje postaci.

Aplikacja jest dostępna za darmo zarówno na system iOS, jak i Androida.



Czy warto?

