Sprawdzamy najnowszy laptop gamingowy HP - model HP Omen 15 (ek0009nw). Czy to dobry komputer dla graczy? Jak poradził sobie z aktualną wersją komputerowego hitu "Cyberpunk 2077"?

Omen do dobrze znana marka gamingowa HP, obecna na polskim rynku od kilku lat. Testowany model laptopa jest jednym z urządzeń prezentujących nową filozofię designu producenta oraz odświeżone logo marki. Jak się miało okazać w trakcie testów, to również jeden z najbardziej udanych laptopów gamingowych 2020 roku.

Wygląd i wykonanie

Reklama

Zacznijmy od wspomnianej stylistyki i jakości wykonania - to klasa sama w sobie. Producent postawił na absolutny minimalizm - oprócz nowego logo (naszym zdaniem wygląda ono lepiej niż poprzednie), na komputerze z aluminiowej obudowy nie znajdziemy jakichkolwiek oznaczeń, światełek czy innych dodatkowych fajerwerków. Dzięki takiej decyzji projektantów, to laptop dla "dorosłych" graczy, a nie dla młodzieży szukającej sprzętu ozdobionego oświetleniem RGB.

Na pochwałę zasługuje również pokrywa - można ją otworzyć i zamknąć jedną ręką. Pokrywa otwiera się w spektrum do 180 stopni. Touchpad Omena jest wystarczająco duży, a wyspowa klawiatura sprawdza się bardzo dobrze. Cała konstrukcja pozostaje sztywna podczas użytkowania. Opisywany komputer nie ma klawiatury numerycznej, natomiast klawisze kierunkowe doczekały się bardzo udanego wyróżnienia z prawej, dolnej części. Sprzęt waży 2,36 kg.

Zdjęcie HP Omen 15 - wygląd komputera robi pozytywne wrażenie, nowe logo dobrze się prezentuje / INTERIA.PL

Zastosowany pakiet portów i złącz (dokładniejsza specyfikacja na końcu materiału) powinien w pełni wystarczyć do wszystkich konfiguracji - łącznie z obsługą gogli VR. Laptop ma dwa głośniki powstałe we współpracy z marką Bang & Olufsen, grają one bardzo poprawnie, jak na głośniki wbudowane laptopa. Na rynku znajdziemy lepsze propozycje, ale większości użytkowników powinny one w pełni wystarczyć.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Podsumowując design i wykonanie testowanego Omena - inżynierowie HP wszystko doskonale "wyważyli i wymierzyli" - różnica w stosunku do tańszych laptopów gamingowych, nawet tych bardziej znanych marek, jest wyraźnie dostrzegalna i "odczuwalna". Jeśli ktoś szuka laptopa do grania mającego minimalistyczną stylistykę - właśnie znalazł dobrego kandydata.

Ekran

Zdjęcie HP Omen 15 (ek0009nw) / INTERIA.PL

W testowanej jednostce ekran okazał się być bardzo udanym wyróżnikiem. Na rynku znajdziemy modele HP Omen z testowanej rodziny z ekranami mającymi odświeżanie 144 Hz IPS, a nawet jednostki z ekranem OLED. Sprawdzany przez nas model miał ekran 15.6-calowy (1920 na 1080 piksela) o odświeżeniu 300 Hz z obsługą G-Sync w technologii IPS. Powłoka? Matowa. Jak na ekrany IPS w laptopach gamingowych, mamy w tym przypadku do czynienia z najwyższą możliwą półką - gama kolorów stoi na najwyższym poziomie, podobnie jak wspomniany poziom odświeżania i input-lat. To rewelacyjny ekran do grania i filmów. Dodatkowo 300 Hz to naprawdę duży skok w zwykłym korzystaniu z ekranu, jeśli tylko program potrafi wykorzystać potencjał takiego rozwiązania. Nominalna jasność ekranu to 300 nitów - to właściwie jedyny słabszy (na tle innych mocnych stron) element wyświetlacza, przez który Omen lepiej sprawdzi się podczas grania wieczorem lub żaluzjami, ale poza tym - bardzo dobry ekran.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Specyfikacja i moc obliczeniowa

Specyfikacja testowanego modelu to: Intel Core i7-10750H 10. generacji, 16 GB DDR4, karta NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q z 8 GB GDDR6 i dysk 1 TB (więcej informacji na końcu testu). Jak łatwo się domyślić, w tak zwanej zwykłej pracy komputer sprawdza się bezproblemowo - trudno byłoby spodziewać się czegokolwiek więcej.

Wraz z dobrą mocą obliczeniową idzie odpowiednie chłodzenie. Trójstronne odprowadzanie powietrza i 5-kierunkowy przepływ = zapewniają dobrą cyrkulację, a przede wszystkim - odpowiednią temperaturę przestrzeni, na której trzymamy ręce podczas grania na komputerze. Właściciel otrzymuje dostęp do modułów pamięci SSD i RAM przez pojedynczy panel, co umożliwi rozbudowę w perspektywie czasu. Warto również wspomnieć o karcie obsługującej Wi-Fi 6.

Zdjęcie Omen Command Center - ustawienie podświetlania klawiatury / INTERIA.PL

Za pomocą preinstalowanego programu Omen Command Center możemy - oprócz zmiany trybów pracy komputera - zmodyfikować podświetlenie czterech niezależnych stref klawiatury. Klawisze WASD mają własne, dedykowane oświetlenie, podobnie jak w poprzednich omenach.



Zdjęcie Specjalnie podświetlane przyciski WSAD / INTERIA.PL

Omen, dbając o odpowiednią wypadkową temperatury i mocy obliczeniowej, odpowiednio pilnuje limitu mocy komputera - nie przekracza on krytycznego punktu (czyli w teorii komputer mógłby być jeszcze szybszy w pewnych sytuacjach), ale dla większości graczy nie będzie to problemem, co pokazują nasze pragmatyczne testy przeprowadzone na konkretnych grach, w tym na "Cyberpunku 2077".

W co graliśmy na HP Omen?

Podczas testów korzystaliśmy z wyświetlacza laptopa (FHD, 300 Hz), jak i z monitora gamingowego o rozdzielczość 1440p i odświeżaniu 144 Hz.

Panzer Dragoon

Zdjęcie Panzer Dragoon / INTERIA.PL

Remake kultowej gry z konsoli Sega Saturn autorstwa polskiego studia, na zlecenie firmy SEGA. Była to bardzo dobra rozgrzewka dla testowanego komputera. Obyło się bez zaskoczeń - gra działała perfekcyjnie na najwyższych możliwych ustawieniach.

Resident Evil 3

Zdjęcie Resident Evil 3 / INTERIA.PL

Bardzo udany, kolejny w naszym zestawieniu, remake kultowej gry. Silnik autorstwa Capcomu bardzo dobrze sprawdza się jako benchmark do testowania sprzętu, a to ze względu na duże pole do zmian ustawień i możliwość "przeciążenia" RAM-u w karcie graficznej. Podczas testów na wyświetlaczu laptopa i monitorze korzystaliśmy z różnych ustawień (opcje graficzne poniżej 8 GB i powyżej 8 GB RAM karty) i nie mieliśmy problemów - gra utrzymywała prędkość 60 klatek na sekundę, rozgrywka pozostawała nieustannie płynna.

Zdjęcie Resident Evil 3 - ustawienia graficzne, z możliwością "przeciążenia" RAM-u karty graficznej / INTERIA.PL

Cyberpunk 2077

Wyczekiwany przez lata erpeg CD Projekt RED - gra została dostarczona do nas za pośrednictwem sklepu GOG. Podczas testów graliśmy wyłącznie w wersję z patchem hotfix 1.04, z najnowszymi sterownikami Nvidii. Po pierwsze, podczas kilkunastu godzin zabawy nie natknęliśmy się na sytuację, w której gra zawiesiłaby się lub miała jakiekolwiek inne znaczące problemy. Bugów i błędów graficznych nie liczymy, bo nie są one winą komputera, tylko samej gry.

Zdjęcie Cyberpunk 2077 - kod do gry został dostarczony przez GOG.com / INTERIA.PL

Co z płynnością? W pierwotnych ustawieniach graficznych CP2077 zasugerował nam "Ray tracing w wersji Ultra" i ustawienia tekstur na "Wysokie". Zresztą, większość pozostałych ustawień również pozostała na poziomie "Wysokie" lub "Ultra". Efekt? Płynność gry oscylowała w granicach 30 klatek na sekundę, bez znaczących spadków. Biorąc pod uwagę ustawienia graficzne i aktualny stan optymalizacji CP2077 - należy uznać ten wynik za dobry.

Zdjęcie Cyberpunk 2077 - Night City prezentowało się bez zarzutów / INTERIA.PL

Po zmianie ustawień ray tracingu na średnie i kilku drobnych modyfikacjach, zgodnie z sugestiami redakcji Digital Foundry, które nie miały tak znaczącego wpływu na warstwę wizualną, a skutecznie poprawiły pracę gry (m.in. wyłączenie cieni RT, jakość wolumerycznych chmur na "średni", zasięg cieni kaskadowych na "średni"), uzyskaliśmy około 60 klatek na sekundę, a co za tym idzie, bardzo płynną rozgrywkę. Z czasem, z dalszą optymalizacja gry dokonaną przez zespół Redów, zapewne będzie można mówić o coraz lepszej jakości wizualnej bez strat na płynności, ale już na tym poziomie otrzymujemy bardzo dobrze prezentującą się grę, płynną rozgrywkę i odpowiedni sprzęt do przejścia "Cyberpunka 2077".

Bateria i czas pracy

HP Omen całkiem poprawnie sprawdza się bez podłączonego zasilacza (o nim za chwilę). Czas gry na baterii to maksimum około 80 minut, a standardowe użytkowanie komputera na wyższym poziomie podświetlenia ekranu i z ciągłym połączeniem z siecią, daje wynik około 3 godzin i 50 minut. Dalsze zmiany w ustawieniach zwiększą czas pracy do około 8 do nawet do 11 godzin (przy bardzo ascetycznym użytkowaniu). Podsumowując, to dobry wynik. A zasilacz? Potrafi się nagrzać i to bardzo (zapewne to ze względu na jego moc nominalną), zatem warto mieć ten aspekt na uwadze. Po pełnym wyłączeniu komputera, naładujemy go od 0 proc. do 50 proc. baterii w ciągu około. 45 minut.

Podsumowanie

Zdjęcie HP Omen 15 (ek0009nw) otrzymuje REKOMENDACJĘ serwisu Interia Nowe Technologie / INTERIA.PL

Laptop HP Omen 15 to bardzo udany sprzęt gamingowy, szczególnie przypadnie do gusty tym, którzy szukają mocnego sprzętu, który nie rzuca się w oczy tak bardzo jak wiele innych laptopów dla graczy.

Cena testowanego modelu: 7799 zł

Plusy jakość i stylistyka wykonania

bardzo dobry ekran 300 Hz

odpowiednia moc obliczeniowa

niezła praca na baterii

sprawnie działające chłodzenie

Wi-Fi 6 Minusy zasilacz potrafi się nagrzać

niektórym odpowiadałoby więcej niż 300 nitów jasności ekranu

Specyfikacja

Wyświetlacz: 15.6" (1920 x 1080 (Full HD))

Procesor: Intel Core i7-10750H

Pamięć RAM: 16 GB DDR4

Dysk SSD: M.2 PCIe , NVMe , 1 TB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB GDDR6

Waga: 2,36 kg;

Wymiary: 35,79 × 23,97 × 2,25 cm;

Porty i złącza: Porty 1 port Thunderbolt 3 (szybkość przesyłania sygnału 40 Gb/s) z SuperSpeed USB Type-C o szybkości przesyłania sygnału 10 Gb/s (DisplayPort 1.4, HP Sleep and Charge); 1 port SuperSpeed USB Type-A, szybkość przesyłania sygnału 5 Gb/s (HP Sleep and Charge); 2 porty SuperSpeed USB Type-A, szybkość przesyłania sygnału 5 Gb/s; 1 port Mini DisplayPort; 1 port HDMI 2.0a; 1 gniazdo RJ-45; 1 gniazdo AC Smart Pin; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon) 1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD.