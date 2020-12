Test komputera Acer Nitro N50-610

Sprawdzamy komputer stacjonarny do gier od firmy Acer. Choć model N50-610 to desktop stworzony dla mniej wymagającego gracza, jego możliwości niejednokrotnie potrafią zaskoczyć.

Większość osób na myśl o graczu komputerowym, ma przed oczami osobę maniakalnie wręcz śledzącą wszystkie zmiany dotyczące podzespołów komputerowych. Osobnik taki wydaje ogromne pieniądze na ciągłą pogoń za coraz wydajniejszymi kartami graficznymi czy procesorami i z wypiekami śledzi wszystkie informacje w internecie na temat wymagań kolejnych nowych gier.

Prawdą jednak jest, że istnieje całkiem spore grono graczy nie skupiających swoich myśli na coraz lepszych podzespołach, a zainteresowanych jedynie rozrywką płynącą z grania w kolejne interesujące produkcje. Osobom takim wystarcza z reguły tańszy i wyposażony w słabsze podzespoły sprzęt - oczywiście pod warunkiem, że jest on równie niezawodny i nowoczesny, co droższa konkurencja. Czy Nitro N50-610 to takie urządzenie?

Testowany komputer marki Acer to typowy składak. Został on zatem przygotowany dla ludzi ceniących sobie prostotę kupowania i liczących na wydajny sprzęt bez przebierania w niekiedy niejasnych ofertach wielu marek. Choć opinie o tzw. "gotowcach" nie zawsze są najlepsze, w przypadku modelu N50-610 producent wyraźnie odrobił lekcję.

Zdjęcie Acer Nitro N50-610 / INTERIA.PL

Specyfikacja

PeCet tajwańskiego producenta został wyposażony w procesor Intel Core i5-10400F Comet Lake dziesiątej generacji mający sześć rdzeni i taktowanie na poziomie 2,90 GHz. Układ zdążył już uzyskać tytuł jednego z najlepszych procesorów do gier w swoim segmencie. Wsparciem dla wydajnego chipsetu jest 8 GB pamięć RAM DDR4 o taktowaniu 2666 MHz, które jednak z łatwością możemy samodzielnie rozbudować aż do 64 GB.

Nieco słabiej w tym zestawieniu wypada karta graficzna, którą stanowi NVIDIA GeForce GTX 1650. Wyposażony w 4 GB pamięci GDDR5 model nie jest wprawdzie "demonem" prędkości, jednak warto pochwalić jej energooszczędność oraz stabilność podczas nawet najbardziej intensywnego wykorzystania. Osoby dysponujące bardziej zasobnym portfelem mogą się jednak zdecydować na wariant komputera z dużo mocniejszymi kartami - z rodziny RTX.

Zdjęcie Acer Nitro N50-610 / INTERIA.PL

Do przechowywania danych, Acer Nitro N50-610 wykorzystuje technologię Intel Smart Response. Oznacza to, że komputer posiada integrowany na płycie głównej dysk SSD o pojemności 128 GB, który jest wspierany przez 1 TB nośnik HDD. W przypadku rozwiązań pamięci masowej opartej na dwóch dyskach, technologia ta służy do rozpoznawania i automatycznego przechowywania na dysku SSD aplikacji i danych, które są używane najczęściej przy jednoczesnym pełnym dostępie do dużej pamięci masowej na dysku HDD. Umożliwia to szybszą zarówno pracę, jak i zabawę.

Całość została zgrabnie opakowana w niewielka obudowę charakteryzującą się oryginalnym, ale też skromnym (co jest dla nas zaletą) designem. Pisząc niewielką - naprawdę mamy na to na myśli. Komputer Acer Nitro N50-610 mierzy zaledwie 39.2 cm wysokości i zaledwie 17.5 szerokości. Wartości te robią wrażenie, a dzięki nim sprzęt z łatwością da się pomieścić nawet na niewielkim biurku, obok monitora. Wielki plus!

Zdjęcie Acer Nitro N50-610 / INTERIA.PL

Z tyłu komputera znajdziemy wystarczający zapas portów, z czego aż 6 gniazd stanowią wejścia USB różnej generacji. Oprócz tego komputer posiada klasyczny port gigabit Ethernet oraz standardowe gniazda na zestaw słuchawkowy i mikrofon. Miłym akcentem jest dostęp do przednich portów, w skład których wchodzą dwa USB 3.2 2. (Type-A lub Type-C) Gen 2 i wygodne gniazdo audio.

No to gramy!

No dobrze, a jak to wszystko działa? Komputer przetestowaliśmy na kilku bardziej wymagających grach oraz w trakcie codziennej pracy. W pierwszym przypadku nie ma zaskoczenia. Dostępna w opisywanym modelu karta GTX 1650, nie zawsze radzi sobie przy bardziej szczegółowych detalach oraz większych rozdzielczościach. Pomimo tego, udało nam się komfortowo zagrać w takie tytuły jak "Red Dead Redemption 2", "Wiedźmina 3", a nawet w bardzo wymagającą czeską produkcję "Kingdom Come Deliverance". O dziwo w żadnym z przypadków nie musieliśmy przesadnie obniżać jakości, a przy rozdzielczości 1080p oraz średnich ustawieniach graficznych, każda z wymienionych gier utrzymywała wartości na poziomie 40-60 klatek na sekundę. Widać tu duże wsparcie naprawdę świetnego procesora. Na szczęście karta graficzna Nvidii wraz z oprogramowaniem GeForce Experience ułatwia optymalizację tytułów, a tym samym pozwala szybciej dostosować grę do naszego sprzętu.

Zdjęcie Acer Nitro N50-610 / INTERIA.PL

Komputer sprawdził się także w trakcie codziennych obowiązków oraz pracy. Acer wyposażył swoją stacjonarkę w system Windows 10 Home, który dzięki wspomnianemu zintegrowanemu dyskowi pracuje szalenie szybko i przyjemnie. Sprzęt bez najmniejszych problemów radzi sobie z wieloma otwartymi arkuszami, programami graficznymi oraz internetem - nie jest to większą niespodzianką.

Podsumowanie

Acer Nitro N50-610 to z pewnością udany desktop, którego ceny zaczynają się już od 3500 zł w przypadku testowanego, podstawowego modelu. Urządzenie zostało przemyślane by idealnie równoważyć stosunek jakości do ceny, co zapewne przypadnie do gustu wszystkim graczom szukającym sprzętu do grania w rozsądnych kosztach. Komputer może także stanowić udaną bazę pod późniejszą rozbudowę, a jego rozmiary oraz udany design powinny idealnie się wkomponować do każdego mieszkania. Jeśli zatem szukamy stosunkowo niedrogiego sprzętu do grania i nie nastawiamy się na specjalne wodotryski, model ten będzie w sam raz.

Osobom poszukującym prawdziwie gamingowych potworów pozostaje sprawdzić ofertę desktopów z serii Predator. Ostrzegamy jednak, że w tym przypadku trzeba będzie głęboko sięgnąć do portfela.