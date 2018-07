Test Kiano Elegance 13.3 360

Polska firma Kiano wprowadziła na rynek swój odpowiednik Microsoft Surface i hybrydowych komputerów 4w1 - Kiano Elegance 13.3 360 ma łączyć wszystkie mocne strony wspomnianych urządzeń, jednocześnie oferując znacznie bardziej konkurencyjną cenę. Czy ta sztuka się udała?

Kiano Elegance 13.3 360 to pierwszy ultrabook serii Elegance z obracanym ekranem. Sprzęt - jak to bywa w przypadku takich urządzeń - pełni cztery funkcje: Laptop, Tablet, Namiot i Stojak. Dodatkowo w zestawie, oprócz ładowarki, znajdziemy Virtual Pen, za pomocą którego można rysować, edytować czy zaznaczać na dotykowym ekranie. To naprawdę dużo, jak na urządzenie, które kosztuje około 1299 zł. Przykładowo, Microsoft Surface jest przynajmniej trzy razy droższy.

Wygląd

Opisywany sprzęt wygląda naprawę dobrze. Jasne, Kiano wzorowało się na Apple, firmie Microsoft i spółce, ale nie ma w tym nic złego. Dokładną informację o liczbie portów i gniazd można znaleźć na dole materiału. W tym miejscu wspomnijmy tylko, że Elegance 13.3 ma rozmiary 315 na 212 na 12 mm i waży 1,4 kg. Taka waga nie zaskakuje, biorąc pod uwagę aluminiową obudowę. Raz jeszcze, komputer naprawdę sprawia wrażenie solidnego, a zarazem kompaktowego - nic nie skrzypi ani nie trzeszczy. W dużym touchpadzie umieszczono czytnik linii papilarnych, a sama klawiatura (nie jest podświetlana) jest naprawdę wygodna.

Biorąc pod uwagę wygląd Elegance, przekątną ekranu (13.3) i cztery tryby, spokojnie można na pierwszy rzut oka pomylić komputer polskiej firmy ze znacznie droższym modelem. Na rynku znajdziemy wersję standardową komputera oraz edycję z darmową wersję gry "Minecraft".

Ekran i Virtual Pen

Po uruchomieniu komputera, pierwszą rzeczą, jaką nie sposób zauważyć, jest jakość wyświetlacza. Po pierwsze ma on rozdzielczość Full HD, a po drugie sama matryca IPS dostarcza całkiem dobre kolory, ostrość obrazu, a nawet "ochronę" przed promieniami słonecznymi. Raz jeszcze, jak za sugerowaną cenę - dobra robota.

Ekran dotykowy działa poprawnie, a Virtual Pen... no cóż, nie jest to poziom rozwiązania Microsoftu, ale trzeba pamiętać, że samo pióro do Surface kosztuje tyle, co jedna trzecia Kiano Elegance 13.3. Trudno zatem spodziewać się "cudów". Po raz kolejny - jak za sugerowaną cenę, nie jest źle.

Zdjęcie Kiano Elegance 13.3 360 - Virtual Pen / materiały prasowe

Osiągi w praktyce

Dalsze oględziny przynoszą pamięć wewnętrza wynoszącą tylko 64GB przestrzeni. To oczywiście sposób na obniżenie ceny. Z łatwością możemy zamontować w komputerze dysk SSD o pojemności 128 GB (slot M2), korzystać z zewnętrznego nośnika lub przetrzymywać dane w chmurze. Koniec końców użytkownik musi sobie zdawać sprawę, że "na start" komputer ma niewiele pamięci. Wszystko zależy zatem od preferencji użytkownika.

Zdjęcie Kiano Elegance 13.3 360 - porty i wejścia / materiały prasowe

Natomiast absolutnie kluczowym elementem pozostaje procesor (Intel Celeron N3350, 1.10 - 2.40 GHz) i ilość pamięci wewnętrznej RAM DDR3 - 4 GB. Biorąc pod uwagę rozdzielczość ekranu, dodatkowe funkcje komputera i system Windows 10 - w niektórych sytuacjach, szczególnie, kiedy uruchomiliśmy więcej programów, da się odczuć, że Elegance 13.3 360 zaczyna pracować mniej efektywnie.

Producent wyraźnie musiał iść na kompromis, zatem warto, aby użytkownik zdawał sobie z sprawę z faktu, że pełny multitasking, będący normą w przypadku notebooków z większą ilością RAM-u i mocniejszym procesorem, może być wyzwaniem dla Elegance 13.3. Żeby jednak zachować jasność - komputer działa poprawnie, a w trakcie testów nie napotkaliśmy sytuacji, w której "coś się zawiesiło".

Zdjęcie Kiano Elegance 13.3 360 / materiały prasowe

Bateria i czas pracy

Bateria ma pojemność 9000 mAh. Przy standardowej pracy komputer będzie działał przez około pięć do sześciu godzin. To poprawny wynik. Aluminium w tylnej, dolnej część Elegance (tam, gdzie umieszczono baterię) potrafi się nagrzać przy bardziej intensywnej pracy. Nie są to jednak krytyczne temperatury.

Podsumowanie

W ostatecznym podsumowaniu Kiano Elegance 13.3 360 to ciekawa, niedroga fuzja możliwości i wyglądu znacznie droższych komputerów mobilnych. Kupujący musi sobie zdawać sprawę z kompromisów, na jakie poszedł producent, ale w zamian otrzymuje kilka ciekawych rozwiązań.

Cena: Około 1299 zł

Plusy Wygląd i wykonanie

Ekran Full HD

Virtual Pen i funkcje 4w1

Minecraft w zestawie (w testowanej wersji) Minusy Są chwile, kiedy komputer mógłby działać szybciej

Przednia kamerka bardzo przeciętnej jakości

Potrafi się czasami nagrzać

Specyfikacja Kiano Elegance 13.3 360 Procesor: Intel X5 N3350 1.10 - 2.40 GHz Karta graficzna: Intel HD Graphics Wyświetlacz: 13.3” IPS 1920 × 1080 Pamięć ram: 4 GB DDR3 Pamięć

wewnętrzna: 64 GB eMMC Czytnik kart pamięci: Karta MicroSD do 128 GB Obsługa dysku

SSD: Dysk SSD do 128 GB Aparat / kamera: Przód: 2 Mpx Akumulator: Bateria 9000 mAh Czytnik linii papilarnych: TAK Złącza: Mini HDMI, USB 3.0×2, Micro SD, Mini Jack, Gniazdo ładowania, Blokada klawiatury Wi-fi: Dual Band 5.0 Hz and 2.4 Hz Bluetooth: 4.0 System

operacyjny: Microsoft Windows 10 Home Wymiary: 315x212x12 mm Waga: 1400 g