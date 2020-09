​Test Jabra Evolve2 85

Jabra Evolve2 85 to idealne słuchawki bezprzewodowe do pracy zdalnej. Zapewniają dobre brzmienie i bezkompromisowe odcięcie od otoczenia. Co jeszcze w nich niezwykłego? Dowiecie się w naszym teście.

Evolve2 85 to kolejna generacja słuchawek Jabry, stworzona z myślą o osobach, które potrzebują dobrej jakości dźwięku w słuchawkach używanych do pracy. Mowa tu zarówno o warunkach biurowych, jak i domowych. To dlatego, że Evolve2 85 mogą pochwalić się licznymi usprawnieniami stricte pod "użytkownika pracującego": technologią ANC, wyciąganym z obudowy mikrofonem, diodami "zajętości" i błyskawicznym ładowaniem baterii.

Jak wyglądają?

Słuchawki Evolve2 85 są świetnie wykonane. Muszle są masywne i bez problemu otaczają nawet duże małżowiny uszne. Muszle można obracać o 90o, co jest wykorzystywane podczas składania zestawu do dołączonego etui. Jeżeli już przy nim jesteśmy, to nie ma się czego przyczepić - jest dobrze wykonane, usztywnione i ma nawet zaczep do łatwego przenoszenia.



Zdjęcie Jabra Evolve2 85 / INTERIA.PL

Pałąk został pokryty ekologiczną skórą, która po miesiącu intensywnego użytkowania wygląda jak nowa. Regulacja rozmiaru jest płynna i odbywa się bez "stopniowania". Logo producenta jest subtelne, umieszczone po obu stronach słuchawek. Dominującym materiałem jest tu tworzywo sztuczne wysokiej jakości.



Na muszlach znajdziemy kilka przycisków. Podstawowe to przyciski do włączania słuchawek, regulacji głośności oraz sterowania odtwarzanymi utworami. Są one umieszczone w standardowy, intuicyjny sposób. Na środku prawej muszli jest duży przycisk do odbierania i kończenia połączeń. To jedno ze wspomnianych rozwiązań ułatwiających pracę. Co ciekawe, połączenie odbierzemy też poprzez odchylenie składanego mikrofonu.



Zdjęcie Jabra Evolve2 85 / INTERIA.PL

Na lewej muszli nie ma przycisku, ale są dwa styki służące do ładowania za pomocą stacji dokującej. Jest to znakomite rozwiązanie, chociaż trzeba nauczyć się odkładać słuchawki do ładowania. Na lewej muszli jest także przycisk do przełączania się między aktywnym ANC i trybem podbicia dźwięków otoczenia. Jest także minijack 3,5 mm i złącze USB-C służące do ładowania (w przypadku wersji bez stacji dokującej).



Zdjęcie Jabra Evolve2 85 / INTERIA.PL

Świetnym rozwiązaniem są obecne na obu muszlach diody LED informujące o zajętości. Dają one sygnał wszystkim dookoła, że w danym momencie nie można nam przeszkadzać. Czerwone światło włącza się automatycznie podczas rozmowy przez telefon lub spotkania online, ale można je również aktywować samodzielnie za naciśnięciem jednego przycisku.



Jak grają?

Jabra Evolve2 85 ma aż o 20 proc. lepszą cyfrową hybrydową ANC niż Evolve 80 i znacznie skuteczniejszy system izolacji szumów. Evolve2 85 dysponuje także o 40 proc. lepszą transmisją dźwięku i dwukrotnie większą wydajnością transmisji głosu, częściowo zasilaną przez 10 mikrofonów. Zestaw Evolve2 85 zawiera Jabra Link 380, nowy adapter BT, dostępny w wersji USB-C lub USB-A.



Zdjęcie Jabra Evolve2 85 / INTERIA.PL

Słuchawki wyposażono w 40-milimetrowe przetworniki o czułości 117 dB. Obsługują one kodeki SBC i AAC. Przekłada się to na znakomitą jakość dźwięku. Evolve2 85 grają czysto i dokładnie. Dźwięk jest szczegółowy, basy dobrze zarysowane, ale nie przesadzone. Równowaga to najlepsze słowo, które przychodzi mi na myśl w odniesieniu do słuchawek Jabry. Naprawdę wszystko jest tu wręcz trafione w punkt.



Technologia ANC robi w Evolve2 85 robotę. Producent kilkukrotnie podkreślał, że jest tu najbardziej zaawansowany chipset odpowiadający za redukcję szumów w historii, a w połączeniu z dobrze tłumiącymi dźwięki muszlami daje to piorunujące rezultaty. To naprawdę najwyższa półka, na równi ze słuchawkami Sony i Bose.



Zdjęcie Jabra Evolve2 85 / INTERIA.PL

Po wyciągnięciu słuchawek z pudełka, warto od razu zainstalować aplikację Jabra Direct, bo daje kilka ciekawych dodatkowych opcji, m.in. aktualizację oprogramowania czy profil dźwiękowy.

Wbudowany w Evolve2 85 akumulator wystarczy na ponad 35 godzin ciągłej pracy - to naprawdę spektakularny wynik. Naładowanie baterii od 0 do 100 proc. to kwestia ok. 2 godzin przy użyciu stacji dokującej. Wystarczy zaledwie 15 minut, by zapewnić nam funkcjonalność słuchawek przez 8 godzin.





Podsumowanie

Zdjęcie Jabra Evolve2 85 / INTERIA.PL

Jabra Evolve2 85 to słuchawki idealne i do biura, i do nocnej sesji przy konsoli. Zapewniają wysoką jakość dźwięku i wyciszenie odgłosów otoczenia. To model wręcz skrojony na czasy pandemii, w których coraz więcej rzeczy musimy robić z domu.

Słuchawki Jabra Evolve2 85 bez stacji ładującej kupicie już za 1499 zł.