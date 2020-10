Jabra Elite Active 75t to jedne z najlepszych słuchawek bezprzewodowych w swoim przedziale cenowym. Teraz są jeszcze lepsze, bo dzięki nowej aktualizacji oprogramowania, zyskały funkcję aktywnej redukcji szumów (ANC). Jak się sprawują?

W ostatnich miesiącach, bezprzewodowe słuchawki douszne (ang. True Wireless) stały się niezwykle popularne. Duża w tym zasługa firmy Apple, których AirPodsy są stawiane za wzór dla innych producentów. Jedną z najciekawszych alternatyw dostępnych na rynku są słuchawki duńskiej firmy Jabra. Model Elite 75t jest już dostępny w sprzedaży od jakiegoś czasu, ale wersja z Active w nazwie jest dzieckiem 2020 r. Teraz słuchawki te wreszcie zyskały funkcję ANC - jak się spisuje?

Czym różnią się Elite 75t od Elite Active 75t?

Jabra Elite 75t i Active 75t to tak naprawdę te same słuchawki, różniące się minimalnie cenowo i kolorystycznie. Model Elite 75t jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych, a Active w czterech - m.in. w testowanym przeze mnie granatowym odcieniu. Oba modele mają ten sam przetwornik, identyczną baterię i oferują bliźniaczą jakość dźwięku. Różnica jest taka, że Active można używać na siłowni i podczas treningu, bo mają stopień ochrony IP57, podczas gdy Elite 75t dysponują tylko IP55.



Zdjęcie Jabra Elite Active 75t / INTERIA.PL

Z tego powodu, test modelu Active 75t byłby tak naprawdę powielaniem testu Elite 75t, który znajdziecie tutaj. Warto jednak zaznaczyć kilka najważniejszych punktów.



Słuchawki Elite Active 75t są bardzo lekkie i kompaktowe. Etui ładujące jest zgrabne i dobrze chroni zawartość, dzięki czemu podczas upadku, słuchawki nie wypadną. W zestawie znajdziemy trzy zestawy wkładek dousznych, dzięki którym każdy dostosuje odpowiedni rozmiar dla siebie. Etui ładujemy przy pomocy USB-C, co stanowi skok w porównaniu do modelu 65t, którego to są bezpośrednim następcą.



Słuchawki Jabra świetnie leżą w uchu, nie przemieszczają się i nie wypadają, nawet podczas treningu. Jeżeli dobrze dopasujemy wkładki douszne, to nie ma mowy o jakimkolwiek dyskomforcie, nawet 3-4 godziny później.



Jak grają Active 75t?

Obsługa słuchawek Active 75t jest identyczna jak w modelu Elite 75t. Tutaj także możemy używać jednej słuchawki, ale tylko prawej - to ona jest słuchawką wiodącą, więc w przypadku jej zagubienia, zestaw staje się bezużyteczny.



Zdjęcie Jabra Elite Active 75t / INTERIA.PL

Sterowanie słuchawkami odbywa się za pomocą prostych gestów, które możemy sprawdzić i zmienić w aplikacji Jabra Sound+, która jest kluczowa (o tym dalej). Po połączeniu słuchawek ze smartfonem, każdorazowe wyciągnięcie ich z etui będzie oznaczało parowanie. Z kolei wyciągnięcie słuchawki z ucha podczas rozmowy lub odsłuchu muzyki, automatycznie proces ten zakończy.



Korzystanie ze słuchawek Elite Active 75t jest niezwykle intuicyjne. Wspomniany model ma cztery mikrofony, które gwarantują wysoki komfort rozmowy, nawet w hałaśliwym i wietrznym otoczeniu. Sama jakość dźwięku jest bardzo dobra, a dodatkowo niektóre parametry możemy zmodyfikować w dedykowanej aplikacji.



Jak działa ANC?

Wspomnianą aplikację Sound+ (dostępna na Androida i iOS) trzeba zainstalować, by cieszyć się funkcją ANC w słuchawkach. Jabra dopiero niedawno wprowadziła funkcję aktywnej redukcji szumów do swoich wiodących produktów (modele Elite 65t, Elite 75t, Elite Active 75t), więc preinstalowane oprogramowanie trzeba zaktualizować.



A jak działa sama funkcja ANC? Mówiąc krótko: to zależy od sytuacji.



Zdjęcie Jabra Elite Active 75t / INTERIA.PL

Ponieważ słuchawki Jabra oryginalnie i tak bardzo dobrze "odcinają" nas od otoczenia, po aktywacji funkcji ANC w dość cichym i stonowanym miejscu, różnicy nie odczujemy praktycznie w ogóle. Dopiero gdy ze słuchawkami udamy się do pociągu lub centrum handlowego, aktywowana funkcja ANC umożliwia lepszy odbiór muzyki. Prawdopodobnie najlepszy test można by przeprowadzić podczas lotu samolotem, ale z uwagi na sytuację epidemiczną w naszym kraju, nie miałem okazji go wykonać.



Ciekawe jest to, że w aplikacji Sound+, Jabra oferuje wiele różnych stopni ANC. Nie jest to kilkustopniowa skala, a prawdziwa paleta "doświadczeń", po której możemy poruszać się jak po planszy do gry w statki. Każdy znajdzie tu idealną pozycję dla siebie - ważne jednak, by ANC testować w dość głośnym otoczeniu. Decydując się na to w spokojną, jesienną noc, nie odczujemy różnicy. To z kolei dobrze, bo oznacza, że redukcja hałasów nie została tu uzyskana w sposób "syntetyczny". Po włączeniu tej funkcji, nie mamy uczucia sztucznej próżni w uszach, a subtelne, naturalne "wyłączenie" otoczenia. Za to należy się duży plus dla Jabry.



Zdjęcie Zrzut z aplikacji Jabra Sound+ / INTERIA.PL

Nie zauważyłem, by aktywacja ANC jakoś drastycznie wpłynęła na czas prasy słuchawek. To nadal jest ok. 7-8 godzin działania, które z etui ładującym wydłużymy nawet do 28 godzin. Warto wspomnieć, że wystarczy 15 minut słuchawek w etui, by dać im godzinę dodatkowego "życia". To bardzo dobry wynik.



Na plus należy zaliczyć fakt, że słuchawki mogą być ładowane bezprzewodowo.



Podsumowanie

Zdjęcie Jabra Elite Active 75t otrzymuję REKOMENDACJĘ serwisu Interia Nowe Technologie / INTERIA.PL

Jabra Elite Active 75t to jedne z najlepszych słuchawek bezprzewodowych na rynku. Teraz, dzięki aktualizacji o funkcję ANC, są jeszcze lepsze. Są świetnie wykonane, lekkie, a przy tym oferują bardzo dobrą jakość dźwięku i długi czas pracy na baterii. Stanowią muzyczny kompromis, którego poszukujemy każdego dnia przeglądając bogatą bibliotekę Spotify.

Rekomendowana cena słuchawek Jabra Elite Active 75t to 849 zł.