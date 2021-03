​Test Jabra Elite 85t

Jabra Elite 85t to następca modelu 75t, który zebrał wiele pochlebnych opinii wśród recenzentów i użytkowników. Czy nowe słuchawki są równie dobre? Sprawdzamy to.

Jabra Elite 85t to bezprzewodowe słuchawki douszne (True Wireless), które w ostatnich czasach zyskały na popularności wśród użytkowników na całym świecie - także w Polsce. Duży w tym zasługa producentów smartfonów, którzy rezygnują ze złącz słuchawkowych w nowych modelach, ale nie mniejsza pandemii COVID-19, która wiele osób przyspawała do domów. A kiedy na małym metrażu wiele osób, konieczne jest odcięcie się od warunków zewnętrznych.

W takich sytuacjach bezcenne są słuchawki z funkcją aktywnej redukcji szumów (ANC). Jedne z najlepiej zbalansowanych modeli (pod względem ceny i jakości) oferuje firma Jabra. Elite 85t to następca popularnego modelu Elite 75t - czym różnią się słuchawki? Czy warto się przesiadać na najnowsze Jabry?



Czym różnią się Elite 85t od Elite 75t?

Na pierwszy rzut oka, Elite 85t i Elite 75t (podobnie jak ich wersja Active) są bliźniaczo podobne. To jednak pozory, bo różnic jest sporo. Najlepiej je widać, gdy oba modele zestawimy obok siebie.



Zdjęcie Jabra Elite 85t (po lewej) vs. Jabra Elite 75t Active (po prawej) / INTERIA.PL

Pierwsza zauważalna różnica, to wielkość etui ładującego. Nadal jest ono lekkie i zgrabne, dobrze chroniąc cenną zawartość, ale w przypadku Elite 85t jest większe niż w modelu Elite 75t. Niestety, nie przekłada się to na dłuższą pracę na baterii - Elite 85t mogą działać do 24 godzin, podczas gdy Elite 75t oferują o 4 godziny więcej. Etui ładujące 85t waży 43,7 g, podczas gdy w modelu Elite 75t to 35 g.



Zdjęcie Jabra Elite 85t (po lewej) vs. Jabra Elite 75t Active (po prawej) / INTERIA.PL

Druga - moim zdaniem kluczowa - różnica dotyczy kształtu i wagi samych słuchawek. Każda ze słuchawek 85t waży po 6,9 g, podczas gdy w 75t było to 5,5 g. Elite 85t nie są najlżejszymi słuchawkami na rynku i niektórzy użytkownicy mogą z tego powodu odczuwać dyskomfort.

Zdjęcie Jabra Elite 85t (po lewej) vs. Jabra Elite 75t Active (po prawej) / INTERIA.PL

Zwłaszcza, że kształt słuchawek jest inny. Elite 85t sprawiają wrażenie "wyższych", więc nie będą pasować do każdego ucha. Może się to wydawać niedorzeczne, ale Elite 75t są idealnie dopasowane do mojej małżowiny usznej, podczas gdy z Elite 85t tak dobrze nie jest. Co to oznacza w praktyce? Podczas ściągania kaptura można słuchawkę przypadkowo wytrącić - zdarzyło mi się to kilka razy.



Zdjęcie Jabra Elite 85t (po lewej) vs. Jabra Elite 75t Active (po prawej) / INTERIA.PL

Elite 85t ładują się niestety wolniej niż Elite 75t. Do pełnego naładowania potrzeba 210 minut, czyli ok. 60-70 minut mniej niż w przypadku modelu 75t.



Nowości w Elite 85t

Nie ma co rozwodzić się nad jakością wykonania słuchawek Elite 85t, bo to najwyższa półka. Spasowanie materiałów, zarówno słuchawek, jak i etui, stoi na najwyższym poziomie. Nowy model oferuje stopień ochrony IPX4, co oznacza ochronę przed ciałami stałymi o średnicy ponad 1 mm i ochronę przed rozpryskującą się wodą z dowolnego kierunku. To oznacza, że Elite 85t można zabrać ze sobą na siłownię i poranny jogging.



Zdjęcie Jabra Elite 85t / INTERIA.PL

Nowe słuchawki Jabry brzmią bardzo dobrze. Po zainstalowaniu aplikacji Sound+ (dostępna na Androida i iOS) można ustawić mnóstwo parametrów, m.in. nasze ulubione sceny (warunki, w których przebywamy, pracujemy), ale także dostosować jakość muzyki dzięki rozbudowanemu equalizerowi.



Słuchawki Jabra Elite 85t grają bardzo dobrze, chociaż nie byłem w stanie wyłapać znaczących różnic między modelem Elite 75t. To wysoka półka, która dla casualowego użytkownika będzie w pełni wystarczająca.



Zdjęcie Jabra Elite 85t / INTERIA.PL

Znacznie lepiej jest natomiast w przypadku jakości rozmów. To dlatego, ze w Elite 85t jest 6 mikrofonów MEMS (w modelu 75t są tylko dwa). Nowy model lepiej zbiera głos i dźwięki otoczenia, odcinając je od naszych uszu. To idealne rozwiązanie dla osób, które dużo rozmawiają z użyciem słuchawek bezprzewodowych.



Podsumowanie

Zdjęcie Jabra Elite 85t otrzymuje REKOMENDACJĘ serwisu Interia Technologie / INTERIA.PL

Jabra Elite 75t to jedne z najlepszych słuchawek bezprzewodowych dostępnych na rynku. Elite 85t są równie dobre, ale czy lepsze? Nie na tyle, by użytkownicy Elite 75t/Elite 75t Active rozważali przesiadkę na nowszy model. Ale jeżeli jeszcze nie macie swoich Jabr, zainwestujcie od razu w model 85t, który oferuje lepsze brzmienie i jakość rozmów.

Rekomendowana cena Jabra Elite 85t to 999 zł.



