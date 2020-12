Test Huawei Sound X

Huawei stworzyło elegancki głośnik, który będzie pasował praktycznie do każdego mieszkania. Głośnik 360, nieduży rozmiar i spore możliwości. Jak urządzenie radzi sobie w codziennym użytkowaniu?

Huawei Sound X to na pierwszy rzut oka konkurencja dla takich produktów, jak Apple HomePod czy Sonos One. Chińska firma chciała stworzyć ładnie wyglądający i dobrze brzmiący głośnik, który będzie mógł być użytkowany praktycznie w każdym pomieszczeniu. Jak jej to wyszło?

Wygląd i obudowa

Huawei Sound X to głośnik o bardzo eleganckim wyglądzie. Cała obudowa została skonstruowana z poliwęglanu oraz tkaniny w dolnej części. Niestety zastosowanie przez producenta obudowy z połyskiem bardzo szybko przyciąga odciski palców oraz inne, widoczne zabrudzenia.

Na głośniku znajdziemy wycięcia Devialet, przez które można podejrzeć głośniki znajdujące się w środku urządzenia. Górna część obudowy skrywa w sobie panel dotykowy do sterowania, który został dodatkowo podświetlony kilkoma kolorami.

Głośnik Huawei Sound X nie posiada żadnych wyjść audio - jedyne, co znajdziemy w głośniku to otwór na kabel zasilający. Moc wyjściowa deklarowana przez producenta to około 65W. I to faktycznie słychać.

Jakość dźwięku

Jakość dźwięku Huawei Sound X to rzecz... zastanawiająca. Sam głośnik został dostrojony tak, aby zapewnić maksymalne wrażenia z rozrywkowych gatunków muzycznych. Muzyka elektroniczna czy basowe gatunki brzmią na nim dobrze, jednak sam bas pomimo swojej mocy jest dość płaski. Owszem, samego basu jest sporo, jednak nie zawsze jest on idealnie kontrolowany. Na całe szczęście nie zalewa w żaden sposób innych pasm. To, co robi największe wrażenie, to dźwięk 360. W przypadku słuchania podcastów, głosy rozchodziły się idealnie po całym mieszkaniu i nie trzeba było kombinować z głośnością odtwarzania. Technologia zastosowana przez Huawei zdecydowanie na duży plus.

To, co na pewno zaskakuje, to moc jaką jest w stanie wydobyć z siebie ten relatywnie nieduży głośnik. Urządzenie spokojnie sprawdziło się w salonie o wielkości 20 metrów kwadratowych, na połowie głośności. Huawei Sound X spokojnie nada się więc nawet na domówki, jako jedyne źródło dźwięku.

Huawei Sound X jest w stanie poradzić sobie z większością gatunków. Miałem jednak wrażenie, iż przy niektórych utworach urządzenie reprodukowało dźwięk w nieco nienaturalny sposób. Do jakości nie można się jednak przyczepić - w żadnym przypadku.

Huawei Sound X - dla kogo?

Huawei Sound X to bezprzewodowy głośnik uniwersalny - sprawdzi się on zarówno w przypadku osób poszukujących głównego źródła dźwięku w mieszkaniu, jak i w przypadku tych użytkowników, którzy potrzebują mobilnego rozwiązania do powiększenia swojego systemu audio. Sprzęt radzi sobie bardzo dobrze z odtwarzaną muzyką i świetnie nadaje się do podcastów. Niestety nie wspiera on żadnego asystenta głosowego, przez co sama funkcjonalność jest dość mocno ograniczona. A szkoda.

Podsumowanie

Huawei Sound X to wszechstronny, uniwersalny głośnik bezprzewodowy. Sprzęt jest idealną propozycją dla osób poszukujących dobrej jakości dźwięku i ładnego designu. Brak wsparcia dla inteligentnych asystentów może jednak być na dłuższą metę uciążliwy.

Cena: około 1199 zł