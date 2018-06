Test HP Sprocket

Sprawdzamy miniaturową drukarkę do zdjęć, która umożliwia błyskawiczne wydruki fotografii wykonanych smartfonem lub tabletem.

HP Sprocket to miniaturowa drukarka (rozmiary: 116 x 75 x 23 mm, waga: 172 g). Gadżet jest dostępny w kolorze czarnym i białym. Ładujemy je przy pomocy kabla od smartfonu, parujemy z urządzeniem mobilnym, a potem drukujemy zdjęcia-nalepki o rozmiarach 5 na 7,6 cm, bez wykorzystania atramentu. Nie obędzie się rzecz jasna bez specjalnego papieru (arkuszy) w cenie około 27 zł za 20 egzemplarzy. Tyle teorii

Jak to działa?

HP Sprocket korzysta z technologii ZINK Zero stosowanej również w aparatach, drukuje odporne na zachlapania, zdjęcia. Aby skorzystać z "drukareczki", trzeba pobrać darmową aplikację mobilną HP Sprocket App (dla systemu Android lub iOS). Po sparowaniu, na przykład smartfonu, i uruchomieniu aplikacji, możemy przystąpić do działania.

Dzięki opcji przypisania do aplikacji kont z serwisów społecznościowych (Instagram, Facebook, Google), edycji można poddać zdjęcia z pamięci wewnętrznej smartfona, jak i udostępnione w mediach społecznościowych. Podczas edycji da się skorzystać między innymi z dodatkowych filtrów, ramek, emotikonów, stworzyć ze zdjęć mozaikę i upiększyć fotografię swoimi własnymi rysunkami. Jak sprawuje się sama apka? Poprawnie, nie można jej wiele zarzucić, chociaż niektórzy zapewne przeprowadzą edycję fotografii w swojej ulubionej mobilnej aplikacji. Jeśli jednak nie mamy takiej - można skorzystać z HP Sprocket App. Przejdźmy to najistotniejszej kwestii - jakości wydrukowanych zdjęć.

Jakość zdjęć

Po pierwsze, raz jeszcze przypomnijmy rozmiar drukowanych zdjęć - 5 na 7,6 cm. To oczywiście niewielkie rozmiary, przypominające naklejkę na lodówkę. Wydrukowane zdjęcie nie ma jakości oferowanej przez stacjonarne, drukarki stworzone do drukowania zdjęć. Porównując oryginalną fotografię do wydruku od razu da się zauważyć utratę kolorów i przede wszystkim problemy z przejściami tonalnymi. Czy da się temu zaradzić? Tak, można zwiększyć nasycenie kolorów przed wydrukiem albo wybrać jeden z filtrów. Wniosek jest prosty: Sprocket najlepiej sprawdzi się do zdjęć "W stylu Instagrama", czyli artystycznych, stylizowanych niż do typowej fotografii. Wady związane z wydrukiem nie są często problemem w przypadku drukowania przy pomocy Sprocketa portretów, chociaż i w tym przypadku dużo zależy m.in. od oświetlenia.

Wróćmy do ceny arkuszy - należy pamiętać, że oprócz 499 zł za drukarkę, trzeba będzie regularnie płacić za arkusze. A te mogą skończyć się bardzo szybko.

Podsumowanie

HP Sprocket to dobre urządzenie w swoim segmencie. Jeśli ktoś szuka takiego gadżetu, a kwestie cenowe nie są dla niego problemem - można pomyśleć nad jego zakupem.

Cena: Około 499 zł

Plusy mobilność

wykonanie i aplikacja

jakość zdjęć spodoba się niektórym Minusy pewne ograniczenia w wydruku

cena arkusza