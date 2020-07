​Test Evobox Stream

Sprawdzamy dekoder Evobox Stream Cyfrowego Polsatu - ma on być połączeniem najlepszych cech klasycznej telewizji z usługami oferowanymi przez platformy streamingowe. Co powstało z takiej fuzji?

Forma, w jakiej oglądamy treści wideo przechodzi radykalną rewolucję - klasyczny sposób dostępu do telewizji u niektórych odbiorców zastępują rozwiązania internetowe. Co jednak, jeśli nadal chcemy mieć dostęp do kanałów TV (kanałów linearnych), jednocześnie korzystając z plusów streamingu, w tym błyskawicznego dostępu do filmu, meczu lub bajki? Odpowiedzią na takie potrzeby ma być dekoder Evobox Stream i oferowane przez niego usługi. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Dekoder i pilot

W pudełku znajdziemy dekoder, pilota (z bateriami), zasilacz DC 12 V, kabel HDMI i instrukcję. Sam dekoder Evobox Stream prezentuje się nowocześnie i będzie dobrze wyglądał na półce pod telewizorem. Jego wymiary to 122 na 115 na 28 mm, a waga wynosi około 250 g. Dzięki niewielkim gabarytom i wadze, będzie łatwy w transporcie, jeśli chcielibyśmy go chociażby zabrać na wakacie.

Tylny panel kryje gniazdo antenowe telewizji DVB-T (potrzebne do oglądania telewizji naziemnej), port HDMI 1.4b, port USB 2.0 i port ethernetowy. Dekoder został wykonany w Polsce przez firmę InterPhone Service z Mielca, nie jest to zatem import z Chin.

Trudno zarzucić cokolwiek wykonaniu i funkcjonalności pilota - jest on klasyczny w formie, z dobrze przemyślanym rozłożeniem przycisków.

Zdjęcie Pilot i dekoder Evobox Stream / INTERIA.PL

Interfejs, menu i najważniejsze funkcje

Proces konfiguracji nie stanowi większego wyzwania: wybieramy sieć bezprzewodową (pasma 2,4 GHz lub 5 GHz) lub przewodową, podłączamy antenę DVB-T (jeśli chcemy), pobieramy aktualizację, następnie decydujemy, z jakiego trybu czuwania ma korzystać dekoder (szybszy lub wolniejszy start - wpływa on na poziom zużycia energii), a na koniec wybieramy PIN. Potem możemy oglądać telewizję.

Wystarczy kilka minut spędzonych z dekoderem, aby od razu zauważyć, że mamy do czynienia z przejrzystym menu i dobrze zaprojektowanym interfejsem użytkownika. W porównaniu do obecnych wcześniej na rynku dekoderów, Evobox to rzeczywiście nowa generacja. Urządzenie korzysta z autorskiego systemu producenta. Projektanci i programiści postawili na możliwie maksymalną prostotę, dzięki czemu dostajemy nie tylko łatwy w obsłudze, ale i szybko działający - jak na dekodery - interfejs. Nie trzeba tłumaczyć, jak bardzo istotnym elementem w przypadku telewizyjnego dekodera jest ten drugi aspekt.

Zdjęcie Mozaika - istotny element całego interfejsu dekodera / INTERIA.PL

Jednym z kluczowych rozwiązań zaimplementowanym w interfejsie jest jest Mozaika, rekomendacja treści z programu TV i serwisów online, przedstawiona w formie kafelek. Z tego poziomu nie tylko poznamy dostępne pakiety i nadchodzące premiery, ale trafimy, na przykład, na listę dostępnych do obejrzenia filmów Disneya czy polecanych seriali. Mozaika w praktyce sprawdza się dobrze, wizualnie przypominając interfejs stosowany w Android TV.

Zdjęcie Banner informacyjny na temat aktualnie oglądanej treści wideo / INTERIA.PL

Przeglądaniu kolejnych kanałów towarzyszy typowy banner informacyjny z podstawowym pakietem danych: tytuł wyświetlanej treści, czas trwania, co obejrzymy w następnej kolejności, nazwa kanału itd.

Zdjęcie Przewodnik po programach EPG / INTERIA.PL

Przewodnik po programach EPG w przejrzysty sposób wyświetla informacje o aktualnie oglądanej treści, wraz z jej opisem i podglądem wideo, a także listę kanałów oraz program danej stacji. Jeśli chcemy, możemy przejść do bardziej szczegółowej listy kanałów z opisem aktualnie oglądanej treści i informacjami o 10 kolejnych kanałach TV. W obu przypadkach, przy niektórych treściach, zobaczymy niebieską ikonkę zawracającej strzałki - to symbol kolejnej z interesujących możliwości dekodera i usługi, otóż niektóre treści można oglądać w inaczej niż w zwykłej telewizji, mowa o funkcjach:

reStart - oglądanie wybranych programów z kanałów linearnych od początku,

TimeShift - zatrzymywanie i przewijanie wybranych programów do trzech godzin,

CatchUP - oglądanie wybranych programów do siedmiu dni wstecz od ich emisji.

Pod tym względem Evobox przypomina typowe oglądanie "filmu w internecie" - możemy obejrzeć film od początku, nawet jeśli spóźniliśmy się do domu lub wcisnąć pauzę w trakcie projekcji, jeśli dziecko musi wyjść do toalety. Bardzo wygodne rozwiązania - jeśli tylko dana treść umożliwia skorzystanie z wymienionych funkcji.

Zdjęcie Interfejs jest przejrzysty i nie mieliśmy problemów podczas korzystania z niego / INTERIA.PL

Jak prezentują się techniczne wymagania prędkości Internetu w domu, konieczne do oglądania filmów bez problemów? Nie są wygórowane. Dla kanałów SD jest to około 1,6 Mbit/s, w przypadku kanałów HD wystarczy 5 Mbit/s, z dla "Super HD" (HD z lepszym bitrate) i wyżej - potrzeba 8 Mbit/s. Dekoder wspiera rozdzielczość do 1080p. Nie ma mowy o wsparciu 4K i HDR Warto pamiętać, że dekoder ma tuner DVB-T, a nie DVB-T2. W perspektywie naziemna telewizja przejdzie na DVB-T2/HEVC, co uniemożliwi oglądanie jej z poziomu tunera DVB-T. Zmiana nie będzie miała wpływu na pozostałe kanały.

Zdjęcie Opcje pojawiające się po wciśnięciu przycisku Menu na pilocie - wśród nich Sklep / INTERIA.PL

Podsumowując, obsługa dekodera nie powinna stanowić problemu nawet dla mniej rozeznanych w technologiach użytkowników. Jednocześnie osoby w pełni zdające sobie sprawę z możliwości dekodera będą miały pole do popisu, mogąc skorzystać z dodatkowych funkcji i ze Sklepu.

Sklep i dostęp do pakietów

Dekoder i oferowany przez niego dostęp do treści jest elastyczny. Możemy kupić dekoder na własność za 299 zł, a potem samemu decydować o pakietach, z których skorzystamy (więcej o aktywowaniu pakietów za chwilę) lub podpisać umowę na 24 miesiące - 1 zł na start, 10 zł miesięcznie za dekoder i trzy pierwsze miesiące oferty programowej (ponad 100 kanałów) bez opłat.

Zdjęcie Dekoder gwarantuje dostęp do usług VoD / INTERIA.PL

Tyle na początek. Generalnie możemy skorzystać z trzech podstawowych pakietów: Wygodny (25 kanałów w cenie 20 zł/mies.); Komfortowy (42 kanały w cenie 30 zł/mies.) i Bogaty (92 kanały w cenie 60 zł/mies.). Posiadając wybrany pakiet podstawowy z umową, można w dowolnym momencie włączać pakiety dodatkowe na 30 dni: Polsat Sport Premium, Eleven Sports, HBO i HBO GO, Filmbox Premium, Sport, Filmy i seriale, Dzieci oraz Rozrywka dla dorosłych. Aktywujemy je bezpośrednio z poziomu dekodera, w aplikacji Sklep.

Sklep to nowoczesne - jak na segment dekoderów - rozwiązanie dostępne w Evobox. W dowolnym momencie możemy błyskawicznie zakupić (płatność systemem Dotpay, kratą, Blikiem lub w formie doliczenia do rachunku) dodatkowy pakiet czy wydarzenie Pay Per View. Usługę można aktywować w opcji jednorazowej (na 30 dni, po tym czasie nastąpi automatyczna dezaktywacja) lub odnawialnej (co kolejne 30 dni) - tak samo jak w przypadku usług streamingowych.

Zdjęcie Dostęp do HBO GO / INTERIA.PL

Evobox to także dostęp do serwisu online Cyfrowy Polsat GO bez dodatkowych opłat oraz do serwisu HBO GO (w dodatkowo płatnym pakiecie HBO). Zatem wraz z kanałami telewizyjnymi otrzymujemy opcja Video on Demand. Co ciekawe, niektóre filmy i produkcji pojawiające się w Programie TV można od razu obejrzeć korzystając z VoD - nie trzeba czekać na odpowiednią godzinę.

Ewolucja telewizji

Omawiany Evobox Stream to jeden z bardzo ciekawych, nowych kierunków, w kierunku którym rozwija się dostęp do treści wideo. Z jednej strony mamy do czynienia z opcją dla osób podchodzących do płatnej telewizji i telewizji jako takiej w zachowawczy sposób, decydując się na abonament. Z drugiej, z Evoboksa można korzystać bez anteny i stałego abonamentu - gdzie chcemy i płacąc, za co chcemy. Dodatkowo za sprawą Evoboksa, użytkownik nie potrzebuje platformy smart TV lub innych dodatkowych urządzeń podpinanych do telewizora. Ciekawe, czy kolejne wersje dekodera przyniosą możliwość oglądania filmów w 4K i powiększą portfolio dostępnych treści - to byłby słuszny kierunek ewolucji.

Zdjęcie Evobox Stream / INTERIA.PL

Podsumowanie

Evobox Stream wywiązuje się z powierzonego mu zadanie naprawdę dobrze - jeśli szukamy fuzji tradycyjnej telewizji i internetowego streamu, to naprawdę udana propozycja.