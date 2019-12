Asus ZenBook Pro Duo to laptop z dwoma ekranami, stworzony z myślą o profesjonalnych użytkownikach. Czy może konkurować z MacBookiem Pro?

Jeżeli myślicie, że w świecie komputerów mobilnych nie ma miejsca na innowacje, koniecznie sprawdźcie Asusa ZenBook Pro Duo. To laptop z dodatkowym ekranem nad klawiaturą, który oferuje znacznie więcej niż rozwiązania konkurencji. Dla kogo jest to sprzęt i czy warto wydać na niego blisko 12 000 zł? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Wygląd i jakość wykonania

Zamknięty ZenBook Pro Duo nie rzuca się w oczy, bo wygląda jak klasyczny laptop, ale po otworzeniu - a już na pewno uruchomieniu - ukazuje swoją "inność". Jest nią dodatkowy ekran o nazwie ScreenPad Plus, umieszczony nad klawiaturą. Warto zaznaczyć, że krawędź ekranu po otworzeniu klapy tworzy swoistą podstawkę, dzięki której część zasadnicza komputera lekko unosi się do góry. Ma to dwie podstawowe zalety - zapewnia lepszą cyrkulację powietrza i chłodzenie podzespołów laptopa oraz sprawia, że klawiatura jest nachylona pod niewielkim kątem. To z kolei ułatwia pisanie, zwłaszcza dłuższych form wypowiedzi.

Zdjęcie Asus ZenBook Pro Duo / INTERIA.PL

Jakość wykonania ZenBooka Pro Duo nie budzi żadnych wątpliwości. To bardzo solidny, a jednocześnie masywny komputer mobilny. Spasowanie materiałów jest wzorowe, a żaden element obudowy nie ugina się pod punktowym naciskiem. Skoro przy materiałach jesteśmy, to dominuje tu mieszanka tworzywa sztucznego i aluminium.

Nowy Asus ma standardowy zestaw portów komunikacyjnych - z prawej strony znajdziemy USB typu C, minijack combo, USB 3.1, a z lewej gniazdo zasilania, HDMI 2.0 oraz port USB 3.1. To oznacza, że do laptopa bez problemu podłączymy wszystkie podstawowe urządzenia peryferyjne. Nie ma tylko miejsca na czytnik kart pamięci, ale to w nowoczesnych laptopach jest już standardem.

Zdjęcie Asus ZenBook Pro Duo / INTERIA.PL

ZenBook Duo Pro jest dość masywny, bo waży 2,5 kg. W zestawie znajdziemy także cyfrowy rysik i podstawkę pod nadgarstki. Rysik ułatwia obsługę dwóch ekranów, a podstawka z kolei znacznie usprawnia pisanie. Bez niej tworzenie treści dłuższych niż e-mail czy post na Facebooku byłoby niezwykle męczące.

Klawiatura i touchpad

W ZenBooku Pro Duo znajdziemy specyficzną klawiaturę. Klawisze są duże, przestrzenie między nimi rozsądne, a skok właściwy. Nie jest to jednak klawiatura pełnowymiarowa. Ponieważ producent kosztem dodatkowego ekranu zabrał nieco przestrzeni dla klawiatury (i miejsca na nadgarstki), wszystko jest tu jakby bardziej ściśnięte. Nie oznacza to jednak, że na ZenBooku piszę się niewygodnie. Gdy podłączymy zewnętrzną podpórkę na nadgarstki robi się to całkiem przyjemne, ale bez niej jest ciężko. Nadgarstki albo "lewitują", albo obcierają o blat - w zależności od tego, która opcja jest dla użytkownika mniejszym złem.

Zdjęcie Asus ZenBook Pro Duo / INTERIA.PL

Blok numeryczny został zintegrowany z touchpadem, który znajduje się nie pod spacją, a z boku. To ciekawe rozwiązanie, ale na dłuższą metę niepraktyczne. Blok numeryczny trzeba bowiem aktywować specjalnym przyciskiem - wtedy wyświetla się szachownica z cyframi. Osobiście, w razie potrzeby, wolałem wpisywać cyfry poprzez fizyczne klawisze.

Zdjęcie Asus ZenBook Pro Duo / INTERIA.PL

Jeżeli chodzi o obecny w ZenBooku touchpad, to działa on bez zarzutu. Działa szybko, bezbłędnie, a powierzchnia robocza gładzika zapewnia przyjemną fakturę.

Ekrany

Dochodzimy do clue ZenBooka Pro Duo, czyli ekranów. Najpierw opiszę ekran główny, ten z którego korzystamy na co dzień. Jest to 15,6-calowy panel OLED 4K pracujący w rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli. Wyświetlane na nim obrazy są ostre, odpowiednio zbalansowane i nasycone. Jasność maksymalna i kontrast nie budzą żadnych zastrzeżeń. Na pochwałę zasługują także kąty widzenia. Ramki ekranu są wąskie, a stosunek wielkości ekranu do obudowy wynosi 89 proc.

Laptop ZenBook Pro Duo obsługuje wyjątkowo szeroką paletę kolorów w 100 proc. pokrywającą przestrzeń barwną DCI-P3, jak również technologię HDR. Przestrzeń barwna DCI-P3 - powszechnie wykorzystywana w branży filmowej - jest coraz częściej preferowanym wyborem profesjonalnych twórców treści, ze względu na zwiększony zakres kolorów możliwych do wyświetlenia. Zastosowanie takiej palety sprawia, że zdjęcia oglądane na ekranie laptopa ZenBook Pro Duo wyglądają naprawdę spektakularnie. To zdecydowanie jeden z najlepszych wyświetlaczy na rynku.

Zdjęcie Asus ZenBook Pro Duo / materiały prasowe

Dodatkowy ekran to 14-calowy ScreenPad Plus, który oferuje naprawdę szerokie możliwości pracy kreatywnej, zwiększając wielozadaniowość laptopa. Ekran pracuje w rozdzielczości 3840 na 1100 pikseli, ale nie jest to panel OLED, tylko IPS. Jakość wyświetlanych treści jest niestety gorsza niż na ekranie głównym, co niektórych użytkowników może zrazić.

Co tak naprawdę daje dodatkowy ekran dotykowy umieszczony bezpośrednio nad klawiaturą? Większą przestrzeń roboczą, przy jednoczesnym zachowaniu wymiarów 15-calowego laptopa.

ScreenPad Plus może być używany w taki sam sposób, jak dowolny dodatkowy ekran. Ponadto użytkownicy mogą oszczędzić sporo czasu dzięki funkcjom zintegrowanym w oprogramowaniu ScreenXpert - dla uproszczenia pracy z wieloma oknami i zarządzania aplikacjami. Należą do tego praktyczne i szybkie opcje sterowania, takie jak App Switcher (przełącznik aplikacji), ViewMax (maksymalizacja widoku) oraz Task Swap (zamiana zadań), które umożliwiają intuicyjną interakcję pomiędzy ekranem głównym a ScreenPad Plus. Funkcja Task Group (grupowanie zadań) pozwala użytkownikom natychmiastowo w pełni skoncentrować się na pracy, otwierając kilka zadań za tylko jednym dotknięciem.

Zdjęcie Asus ZenBook Pro Duo / INTERIA.PL

Użytkownicy mogą również przeciągać poszczególne aplikacje, paski narzędzi lub paski menu do dodatkowego ekranu, aby uporządkować swój pulpit i zwiększyć wydajność pracy. Twórcy treści mogą zadokować na ekranie ScreenPad Plus swoje narzędzia, takie jak ekrany podglądu wideo, panel sterowania osią czasu, panele kodowania czy miksery audio, w celu optymalizacji swojego procesu pracy. Umieszczenie na ekranie ScreenPad Plus komunikatorów serwisów społecznościowych i innych aplikacji do komunikacji pozwoli użytkownikom otrzymywać wiadomości podczas pracy bez konieczności przełączania pomiędzy ekranami.

ScreenPad Plus oferuje stabilną i wygodną powierzchnię do rysowania przy użyciu dołączonego stylusa lub dowolnego innego urządzenia tego typu. Możliwości obsługi ZenBooka Pro Duo jest naprawdę sporo, ale z tych najbardziej zaawansowanych skorzystają tylko profesjonaliści. Osoby po prostu konsumujące treści na laptopie nie wykorzystają potencjału, jaki daje najnowszy laptop Asusa.

Wydajność i bateria

Asus ZenBook Pro Duo to prawdziwy demon szybkości. W najwyższej konfiguracji jest on napędzany ośmiordzeniowym procesorem Intel Core i9 dziewiątej generacji z częstotliwością Turbo Boost 5 GHz, a ponadto 32 GB pamięci RAM typu DDR4. Na pokładzie znajdziemy także kartę GeForce RTX 2060 opartą na architekturze Nvidia Turing. Tak, ZenBook Pro Duo nadaje się do gier. Całości dopełnia dysk SSD PCIe 3.0 x4 o maksymalnej pojemności 1 TB. Aby niezakłócone funkcjonowanie i maksymalna wydajność były zagwarantowane przez cały czas, zintegrowano w nim również specjalny przycisk Turbo Fan - do zwiększenia efektywności układu chłodzącego w dowolnym momencie.

Zdjęcie Asus ZenBook Pro Duo / INTERIA.PL

Ponieważ ZenBook Pro Duo ma potężną specyfikację i elementy, które wyraźnie skracają żywotność jego baterii (choćby dodatkowy ekran), nie jest to sprzęt przeznaczony dla osób, które chcą pracować w pociągu czy samolocie. To zaawansowana stacja robocza, która z dala od gniazdka zasilania wytrzyma średnio 3-4 godziny z dwoma uruchomionymi ekranami (w zależności od stopnia skomplikowania wykonywanych zadań).

Podsumowanie

Zdjęcie Asus ZenBook Pro Duo / INTERIA.PL

Asus ZenBook Pro Duo to sprzęt specyficzny, ale godny polecenia. Jest jedną z ciekawszych konstrukcji ostatnich lat. Z powodzeniem może konkurować z najmocniejszymi stacjami roboczymi na rynku, łącznie z MacBookiem Pro.

Cena: 11 999 zł