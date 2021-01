Test Acer Predator XB273GPBMIIPRZX

Seria gamingowych urządzeń „Predator” zdążyła już sobie zaskarbić uznanie wśród graczy komputerowych. Czy nowoczesny monitor XB273GPBMIIPRZX pełen innowacyjnych technologii jest w stanie podtrzymać tę dobrą passę?

Produkty określane mianem "gamingowych" lub przystosowanych "specjalnie dla graczy" przeżywają ostatnio prawdziwy rozkwit. Wszystko za sprawą coraz szybciej rozwijającego się e-sportu oraz mody na komputerową rozrywkę. Sytuację tę w jak najlepszy sposób starają się wykorzystać producenci, którzy wręcz zasypują rynek urządzeniami reklamowanymi jako "stworzone pod kątem gier". Niestety te, często poza oryginalnym wyglądem i ubarwionych pstrokatymi kolorami, nie mają tak naprawdę za wiele do zaoferowania. Na szczęście po przeciwnej stronie barykady stoją takie marki jak Acer.

Producent ten już od pewnego czasu oferuje specjalnie przygotowaną gamę produktów, okraszonych nazwą "Predator". Wydajne laptopy oraz mocne komputery stacjonarne z charakterystycznym logo, stanowią tło na różnorakich imprezach dla graczy, od lokalnych turniejów, aż po ogólnoświatowe eventy e-sportowe. Seria Predator skupia się także na monitorach, wyposażonych w szereg technologii mających ułatwić graczom życie. Jeden z nich niedawno trafił do naszej redakcji.

Drapieżny wygląd

Predator XB273GPBMIIPRZX to 27-calowy monitor wyróżniający się oryginalnym, a zarazem agresywnym wyglądem. Stosunkowo ciężkie i wykonane z wysokiej jakości materiałów ramię, delikatnym ukosem przechodzi w symetrycznie rozstawioną podstawkę, która na pierwszy rzut oka przypomina trójpalczastą, zakończoną pazurami łapę. Na jej szczycie znajdziemy dobrze znane z innych produktów z serii Predator logo, które zostało specjalnie wytłoczone i oklejone kontrastową taśmą. Wewnątrz producent zdecydował się pozostawić wnękę na kable, a ciekawym rozwiązaniem jest wysuwana klapka z tyłu stojaka, która idealnie sprawdzi się jako np. uchwyt na słuchawki.

Z tyłu obudowy znajdziemy większy czerwony przycisk, oraz cztery mniejsze odpowiadające za ustawienia monitora. Wśród dostępnych portów znalazły się m.in. 2 złącza HDMI, DisplayPort, USB 3.1, USB B, wyjście słuchawkowe oraz wejście zasilania. Z boku monitora dodatkowo znalazło się miejsce na dwa dodatkowe porty USB, idealne np. do szybkiego podładowania bezprzewodowego sprzętu lub smartfona.

Wielkim plusem jest sama konstrukcja urządzenia nie ograniczająca miejsca na biurku, a przy tym umożliwiająca precyzyjne odchylanie i obracanie, a także regulowanie wysokości ekranu.

Wrażenia

Większość gier, w które mieliśmy okazje zagrać na monitorze Predator XB273GPBMIIPRZX prezentowała się niemal idealnie. Ogromna w tym zasługa wysokiej jakości matrycy LED, IPS, która może poszczycić się m.in. certyfikatem VESA DisplayHDR 400. To standard branżowy, który określa jakość technologii HDR, w tym luminancję, gamę kolorów, głębię bitową i czas narastania.

Również dodatkowe technologie uwydatniały jakość rozgrywki. Wśród nich warto wymienić chociażby czas reakcji matrycy równy 1 ms, odświeżanie sięgające 144 Hz czy funkcję G-Sync Compatible, która synchronizuje liczbę wyświetlanych klatek, dzięki czemu obraz jest bardziej płynny. Wśród funkcji znalazły się również takie, jak Flicker Free - zmniejszająca zmęczenie oczu czy Dark Boost - zapewniającą więcej szczegółów przy słabym oświetleniu.

W dobraniu idealnych ustawień pomaga także specjalna technologia GameView, która nie tylko zapewnia trzy zdefiniowane tryby do grania, ale także pozwala dostosować ustawienia do własnych upodobań, co zresztą zalecamy uczynić.

Niestety przy tym wszystkim monitor ma też jedną zasadniczą wadę. Najwyższa wspierana rozdzielczość w opisywanym modelu to jedynie Full HD. W dobie coraz popularniejszych rozdzielczości 2k, poczciwe 1920×1080 nie wygląda za dobrze przy matrycy tej wielkości i wymaga od nas posiadania naprawdę mocnego układu graficznego, by skutecznie zniwelować wrażenie poszarpanych tekstur w grach. Na szczęście firmy NVIDIA oraz AMD już od jakiegoś czasu oferują możliwość podbicia rozdzielczości obrazu w sterownikach kart graficznych.

Podsumowanie

Acer Predator XB273GPBMIIPRZX bezapelacyjnie zasługuje na tytuł monitora dla profesjonalnego gracza. Producentowi udało się stworzyć sprzęt nie tylko umilający, ale także ułatwiający granie w wiele tytułów. Jakość obrazu podparta certyfikatem VESA, pomocne technologie, spore możliwości konfiguracji to tylko niektóre cechy pożądane podczas wirtualnej zabawy. Monitor przy tym nadaje się także do pracy, a nawet do oglądania filmów, czy słuchania muzyki za sprawą zamontowanych dwóch, całkiem nieźle działających głośników. Wielka szkoda, że producent nie pokusił się tu o obsługę wyższych rozdzielczości, acz można zrozumieć ten fakt, chęcią zmniejszenia ceny. Jeśli zatem szukacie naprawdę dobrego monitora do gier za całkiem rozsądne pieniądze i nie przeszkadza wam za bardzo niska natywna rozdzielczość - będziecie bardziej niż zadowoleni.

Cena: ok 1450 PLN