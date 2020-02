Sprawdzamy niewielkie urządzenie, które po podłączeniu do konsoli lub komputera ma znacznie polepszyć jakoś dźwięku. Mowa o Sound Blasterze G3 marki Creative. Co oferuje sprzęt tej znanej w Polsce marki?

Reklama

Sound Blaster G3 to niewielki (210 x 39 x 15 mm i 32 gramy), przenośny wzmacniacz z DAC USB-C (w zestawie znajdziemy przejściówkę USB-A) i systemem Plug and Play, który współpracuje z konsolami do gier PlayStation 4 i Nintendo Switch oraz komputerami PC i Mac. Wpinamy go do portu USB (i do portu optycznego w przypadku PS4, kabel w zestawie), a do niewielkiego urządzenia podłączamy słuchawki i (jeśli chcemy) mikrofon. Jaki jest finalny efekt?

Najważniejsze funkcje

Dokładna specyfikacja i możliwości opisywanego Sound Blastera jest do znalezienia na końcu materiału. Skupmy się na najistotniejszych kwestiach. Urządzenie pomimo niewielkich rozmiarów wyposażono go w kilka rozwiązań. Możemy zmieniać poziom głośności dźwięku/muzyki i poziom głośności mikrofonu (lub go wyłączyć) z osobna. Wszystko dzięki funkcji GameVoice Mix. Pokrętło głośności GameVoice Mix pozwala zwiększyć głośność rozmowy lub zmniejszyć głośność rozmów i wzmocnić dźwięk z gry, kiedy zachodzi taka potrzeba. Robimy to ręcznie, czyli wzmacniasz musi znajdować się obok nas (w zasięgu dłoni). W przypadku korzystania z dłuższego kabla, trzeba będzie wstać i podejść do urządzenia. Ale jest alternatywa - aplikacja mobilna Sound Blaster Command z dostępem do podstawowych ustawień.

Reklama

Drugie rozwiązanie, jakim chwali się producent, to equalizer Footsteps Enhancer, Uruchamiany po wciśnięciu przycisku na górze urządzenia, jak sama nazwa wskazuje, "wyciąga" odgłosy mogące być uznanymi za dźwięk kroków przeciwnika, jednocześnie "tłumiąc" pozostałe dźwięki. Patent przyda się tym, którzy chcieliby mieć przewagę audio nad innymi graczami w np. sieciowej strzelance FPP.

Co potrafi Sound Blaster G3?

Tyle teorii, a jak całość sprawdza się w praktyce? Podczas testów korzystaliśmy ze słuchawek Creative SXFI Air i słuchawek gamingowych marki Alienware z osobnym kablem mikrofonowym. Sound Blaster G3 obsłuży słuchawki klasy studyjnej z impedancją do 300Ω.

Zdjęcie ​Sound Blaster G3 podłączony do PS4. Ikona na górze się świeci, bo właśnie włączono Footsteps Enhancer / INTERIA.PL

Trudno mieć zastrzeżenia do funkcji GameVoice Mix czy trybu Footsteps Enhancer - działają prawidłowo i jeśli tylko szukamy takiego rozwiązania, będziemy zadowoleni. Na pewno warto zainstalować na smartfonie apkę Sound Blaster Command, aby nie obsługiwać wszystkiego ręcznie. Instalacja ma o tyle sens, że dzięki niej otrzymujemy dostęp do regulacji tonów niskich i wysokich, czyli realny wpływ na jakość dźwięku. Czy takowa rzeczywiście jest znacznie lepsza?

Zdjęcie Sound Blaster Command na smartfonie / materiały prasowe

Podczas testów na konsoli, korzystaliśmy z PS4 i m.in. gry "Star Wars Jedi: Upadły zakon". Różnica pomiędzy graniem na słuchawkach bez wzmacniacza i po podłączeniu do G3 jest odczuwalna, ale nie ma mowy (naszym subiektywnym zdaniem) i gigantycznym skoku w jakości. W uproszczeniu, działa to jak po skorzystaniu z jakiegokolwiek większego wzmacniacza. Z tym, że ten jest nieduży i kosztuje około 259 zł, zatem finalny efekt pasuje do ceny i gabarytów. Nie mieliśmy jak przetestować urządzenia z konsolą Switch.

O wiele więcej otrzymujemy po podłączeniu G3 do komputera i pobrania programu Sound Blaster Command. Z jego poziomu możemy skorzystać z kilku funkcji oferowanych przez Creative w celu polepszenia dźwięku - w tym z wzmocnienia i rozszerzenia basów z pełniejszym i głębszym oddźwiękiem (funkcja Bass), podniesienia poziomu głośności dialogów (Dialog+) czy wreszcie wirtualizacji dźwięku przestrzennego (Surround Virtualization), W tym przypadku mówimy o znacznie większym skoku niż podczas zabawy z PS4.

Zdjęcie Sound Blaster Command w wersji na komputery / INTERIA.PL

Można odnieść wrażenie, że Sound Blaster G3 przede wszystkim został stworzony z myślą o użytkownikach komputerów, dając im znacznie szersze pole do manewru. Z przypadku PS4 - jeśli nie zależy nam na GameVoice Mix i Footsteps Enhancer - zakup G3 może okazać się niepotrzebny. Ale w przypadku grania na komputerze - sytuacja ulega zmianie. Oczywiście - jak wspomniano - przy tej cenie i rozmiarach nie należy spodziewać się przysłowiowych cudów, ale różnica jest definitywnie odczuwalna.

Zdjęcie ​Sound Blaster G3 / INTERIA.PL

Podsumowanie

Sound Blaster G3 to udana propozycja dla tych, którzy za nieduże pieniądze chcą polepszyć swoje doznania dźwiękowe bez konieczności posiadania dużych wzmacniaczy. G3 bardziej polecalibyśmy graczom komputerowym, chociaż niektórzy konsolowcy mogą znaleźć dla niego odpowiednie zastosowanie.

Cena: 259 zł

Plusy poprawia jakość dźwięku

GameVoice Mix i Footsteps Enhancer

przydatna aplikacja (mobile) i program (Windows/Mac)

kabel optyczny i przejściówka w zestawie Minusy na PS4 sama jakość dźwięku dla niektórych nie będzie wystarczająco znacząca

Dane techniczne

Waga produktu

Jednostka główna: 32g, Konwerter USB-C na USB-A: 4g

Wymiary

210 x 39 x 15 mm

Wzmacniacz słuchawkowy

16-300Ω, Niskie wzmocnienie: 16-63Ω (0,235V RMS przy 16Ω, 0,41V RMS przy 32Ω), Wysokie wzmocnienie: 64-300Ω (0,64V RMS przy 64Ω, 0,94V RMS przy 150Ω, 1,145V RMS przy 300Ω)

Zakres dynamiki (DNR)

100 dB

Rozdzielczość bitowa odtwarzania

PCM 16-bit, 48.0, 96.0 kHz, PCM 24-bit, 48.0, 96.0 kHz

Rozdzielczość bitowa nagrywania

Microphone In (wejście mikrofonowe): 16-bit, 48.0, 96.0 kHz

Microphone In (wejście mikrofonowe): 24-bit, 48.0, 96.0 kHz

Wejście optyczne: 16-bit, 48.0, 96.0 kHz

Wejście optyczne: 24-bit, 48.0, 96.0 kHz

Wejście liniowe: 24-bit, 48.0, 96.0 kHz

Wejście liniowe: 16-bit, 48.0, 96.0 kHz

Platforma

USB 3.0, USB 2.0

Opcje wejść (główne)

1 × gniazdo słuchawkowe / zestawu słuchawkowego (3,5 mm), 1 x kabel optyczny mini TOSLINK / gniazdo wejścia liniowego Combo Jack (3,5 mm), 1 × gniazdo wejścia mikrofonowego (3,5 mm)

Technologie audio

CrystalVoice

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 8.1, Windows 10

DAC

Zakres dynamiki (Dźwięk stereo): 100 dB

Zasilanie

USB-C, Zasilanie przez port USB