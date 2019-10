Samsung AX5500 – test

Jesień, niskie temperatury, sezon grzewczy. Wszystko to oznacza kolejną nierówną walkę ze smogiem. Pomóc w niej może oczyszczacz marki Samsung, który ma całkiem skutecznie poprawić jakość powietrza w naszym domu.

Wbrew pozorom jakość powietrza w naszym domu może być o wiele gorsza niż na zewnątrz. Wśród szkodliwych zanieczyszczeń mogą się znaleźć kurz, włosy, czy sierść zwierząt. Również roztocza, mikroorganizmy, a nawet nieprzyjemne zapachy mają wpływ na nasze samopoczucie. Pomóc ma w tym najnowszy oczyszczacz powietrza południowokoreańskiego producenta.

Budowa

Model AX5500 to całkiem spore urządzenie (360 na 783 na 293 mm) mające skutecznie oczyścić pomieszczenie o wielkości do 60 m2. Z przodu oczyszczacza znajduje przedni wlot powietrza kryjący potężny wentylator, zaś na boku wyraźnie opisane czujniki (w tym ostrzegający przed ulatniającym się gazem). Na jego szczycie umieszczono numeryczny wyświetlacz wraz z panelem kontrolnym.

Z tyłu obudowy znajdziemy uchwyt umożliwiający podniesienie urządzenia. Nie zabrakło także dobrze ukrytych kółek na spodzie, ułatwiających transport. Pomimo rozmiarów, całość prezentuje się bardzo stylowo i pasuje do wystroju większości mieszkań.



Bezpośrednio za wlotem powietrza znajduje się miejsce na wymienny filtr. To właśnie on stanowi główne serce całego sprzętu i przyczynia się do przyjemniejszego oddychania. Wszystko ze względu na jego potrójną budowę. Pierwszy filtr wstępny wyłapuje większe cząsteczki kurzu, filtr dezodoryzujący z aktywnym węglem usuwa szkodliwe gazy. Następnie do gry wchodzi precyzyjny system filtracyjny HEPA. Całość podlega bardzo łatwej wymianie, ze względu na szybko zdejmowany przedni wlot powietrza. Dzięki temu możemy oczyścić lub zmienić filtr bez potrzeby przemieszczania oczyszczacza.

Obsługa

Urządzeniem sterujemy za pomocą wspomnianego dotykowego wyświetlacza. Ten nie tylko przedstawia dokładny poziom zanieczyszczenia cząsteczkami o wielkościach PM 1,0/2,5/10, ale także aktualizuje stan czystości powietrza. Do określenia poziomu zanieczyszczenia służą cztery kolory - od czerwonego w przypadku największego stężenia niezdrowych, aż po niebieski (optymalne powietrze).



Za pomocą przycisków możemy wybrać tryby pracy oczyszczacza, zmienić ręcznie prędkość wiatraka, ustawić konkretny czas działania, a także włączyć lub wyłączyć wspomniane podświetlenie. Na wyświetlaczu znajdziemy także przycisk uruchamiający tryb nocny. Wszystko jasno opisane i naprawdę proste w obsłudze.

Urządzenie zostało dodatkowo wyposażone w moduł Wi-Fi, co pozwala sparować sprzęt ze specjalnie dedykowaną aplikacją na smartfony. Za jej pomocą możemy zdalnie kontrolować pracę oczyszczacza, włączyć bądź wyłączyć urządzenie, sprawdzić jakość powietrza, a także monitorować stan filtra i czas jego wymiany.



Działanie

Już pierwsze uruchomienie Samsunga AX5500 uświadamiało nas jak bardzo potrzebne są takie urządzenia w domu. Niemal natychmiast po odklejeniu zaślepki czujników, maszyna przystąpiła do pracy. Na wyświetlaczu pokazała się prawdziwa kanonada światełek i cyferek, jasno wskazujących, że pomieszczenie w którym się znajdowaliśmy nie miało "zdrowego" powietrza.

Czas, jaki minął od uruchomienia do całkowitego oczyszczenia pomieszczenia nie przekroczył 20 minut. Po chwili urządzenie wyraźnie zwolniło obroty, a jakość powietrza w okolicy uległa wyraźnej poprawie. W trakcie dnia, praca urządzenia w trybie automatycznym jest niemal niezauważalna. Oczyszczacz dyskretnie filtruje powietrze, a czujniki stale nadzorują poziom zanieczyszczeń. W przypadku ich wykrycia, sprzęt natychmiast się uaktywnia. Co ciekawe, Samsung AX5500K reaguje nie tylko na otwarte okno, ale także na nieprzyjemne zapachy z kuchni.

Na czas snu Samsung oddaje specjalnie przygotowany tryb nocny. Po jego uruchomieniu urządzenie wygasza swój wyświetlacz oraz przechodzi w pracę o niskim natężeniu dźwięku dochodzącym do 20 dB. Zapewnia to spokojny, niczym nie zmącony sen nawet w niewielkiej odległości od sprzętu.

Podsumowanie

Działanie oczyszczacza Samsunga jest naprawdę jest odczuwalne. Po opuszczeniu miejsca jego pracy, wyraźnie można było odczuć zmianę w jakości wdychanego powietrza. Również w nocy oddychało się przyjemniej. Wielkim plusem pozostaje łatwość użytkowania, obsługa aplikacji oraz czujnik gazu, nie zawsze dostępny w modelach konkurencji. W skrócie: bardzo udany debiut Samsunga na rynku oczyszczaczy powietrza.

Samsung AX5500 kosztuje około 1899 zł.