PlayStation VR jest dostępne na rynku od ponad dwóch lat. Jak każda platforma VR, gogle Sony i oferowane przez nie funkcje oraz gry tylko rośnie. Postanowiliśmy wrócić do tego urządzenia, podsumowując dokonany technologiczny progres, sprawdzając nowe tytuły i przyglądając się funkcją innym niż gry.

Czym jest PlayStation VR (PS VR)? To gogle VR przygotowane przez firmę Sony z myślą o podłączeniu do konsoli PlayStation 4. Ich rynkowy debiut to październik 2016 roku, ale platformy VR przechodzą nieustanną ewolucję, zatem warto przyjrzeć się PS VR raz jeszcze. Serwis Gry Interia przetestował PS VR w momencie jego debiutu, w tytule materiału używając określenia "Dobry początek długiej drogi". Pora sprawdzić, gdzie dotarło PS VR..

PlayStation VR a rok 2018

PlayStation VR dzierży tytuł najpopularniejszego stacjonarnego zestawu VR na rynku. Według danych zgromadzonych przez grupy IDG oraz SuperData, PS VR w 2018 roku było najpopularniejszym sprzętem umożliwiającym zanurzenie się w wirtualnej rzeczywistości. Dlaczego przytoczone informacje są tak istotne? W 2016 roku, kiedy w domach zadebiutowały trzy formaty zestawów VR - Oculus Rift, HTC Vive i PS VR - nie było wiadomo, który z nich zwycięży. Dzisiaj wiemy, na podstawie danych sprzedażowych, że najbardziej kasowym zestawem VR jest PlayStation VR. Zarazem PS VR kosztuje najmniej (około 850 zł za podstawowy pakiet) z wszystkich stacjonarnych VR-ów, a do jego uruchomienia wystarczy dowolny egzemplarz PlayStation 4.

PlayStation VR - jak to działa?

Oprócz konsoli, do uruchomienia PS VR potrzebujemy gogli oraz PlayStation Camera (kamerka). Chociaż proces podłączenia sprzętu do konsoli może wydawać się skomplikowany, bardzo dobrze przygotowana instrukcja prowadzi nas krok po kroku. Nie ma większych problemów z ustawieniem całego zestawu. Po wykryciu gogli, konsola pobiera stosowną aktualizację, aby chwilę później skalibrować - z naszą pomocą - headset.

Wyglądające futurystycznie, białe gogle są wyposażone w specjalne czujniki, bo włączeniu "hełmu", diody zapalają się. To dzięki nim kamerka będzie w stanie zlokalizować gogle i śledzić ruchy naszej głowy w wirtualnej przestrzeni. W goglach umieszczono wyświetlacz OLED 5,7 cala o rozdzielczości 1920 na 1080 (960 na 1080 na każde oko). Testowany egzemplarz wazy 610 g. Gogle można dostosować do rozmiarów naszej głowy. PS VR można go mieć na głowie nawet około dwóch godzin bez uczucia dyskomfortu. Mogą z niego korzystać osoby noszące okulary. Co istotne, w przypadku przebywania w wirtualnej rzeczywistości zalecane jest, aby natychmiast zdjąć gogle, jeśli zaczniemy mieć zawroty głowy. Zalecany wiek użytkowania z VR to minimum 12 lat.

Zdjęcie Gogle PlayStation VR (model PSVR CUH-ZVR1) i moduł procesora, skrzyneczka przez którą przechodzi sygnał wideo i audio / INTERIA.PL

W większość gier wspierających PS VR można grać korzystając z kontrolera PlayStation 4. Niektóre tytuły współpracują z kontrolerami ruchowymi PlayStation Move. Jeśli je posiadamy, każdy z kontrolerów w wirtualnej rzeczywistości transformuje się w np. nasze dłonie, którymi podnosimy pistolet, a potem naciskamy na spust (przycisk na kontrolerze). Uczucie immersji w takiej sytuacji jest niesamowite, robiąc za pierwszym razem - podobnie jak cały VR - ogromne wrażenie.

Zdjęcie Nie obędzie się, niestety, bez kabli / INTERIA.PL

Na rynku znajdziemy dwie wersje gogli PSVR CUH-ZVR1 (model debiutujący w 2016 roku) i CUH-ZVR2 (model z końca 2017 roku). Oba urządzenia współpracują z tymi samymi grami, akcesoriami i konsolami. Różnice obejmują inne rozmieszczenie przycisków w goglach, średnicę niektórych kabli, inne umiejscowienie wejścia słuchawkowego, oraz opcję transmisji sygnału z HDR przez moduł procesora (starszy egzemplarz tego nie umożliwia). Wyświetlacz OLED i jakość obrazu w obu przypadkach pozostają bez zmian.

Zdjęcie Gogle PS VR i dwa kontrolery ruchowe PlayStation Move / INTERIA.PL

Najciekawsze gry na PS VR z 2018 roku

Astro Bot: Rescue Mission

Najlepsza gra VR 2018 roku. Absolutny majstersztyk. Połaczenie platformówki, gry logicznej i niepotwarzalnego doświadczenia. Sterując małym robocikiem musimy uratować naszych braci i siostry, jednocześnie przezwyciężając kolejne problemy. Gra na wyłączność na PS VR.

Wideo ASTRO BOT Rescue Mission – Launch Trailer | PS VR

Beat Saber

Fantastyczny tytuł rytmiczno-muzyczny, w którym kontrolery PlayStation zostają przekształcone w dwa miecze świetlne. Gracz musi uderzać w odpowiednie "kwadraty muzyczne", wszystko w rytm pulsującej ścieżki dźwiękowej. Dobre do ćwiczeń i bardzo hipnotyzujące.

Wideo Beat Saber PS VR Gameplay

Firewall: Zero Hour

Taktyczna strzelanka VR - niespodziewany hit na PS VR. Stajemy w szranki z innymi graczami (dwa zespoły), wykonując kolejne misje i wdając się w emocjonujące pojedynki. Do dyspozycji mamy cały arsenał zróżnicowanej broni. Gra opcjonalnie korzysta ze specjalnego, dodatkowego kontrolera (wyglądem przypomina karabin).

Wideo Firewall Zero Hour - PS VR Gameplay | PS Underground

Moss

Urocza platformówka, a zarazem opowieść o dzielnej myszce I magicznej krainie. Doskonały pokaz mocy PS VR i kreatywności twórców. Przed nami kilka godzin przemierzania kolejnych etapów, rozwiazywania zagadek, walki i poznawania ciekawej historii.

Wideo We Played Moss for PSVR

Tetris Effect

Legendarna gra w wersji, jakiej świat wcześniej nie widział. Fuzja tradycyjnego Tetrisa z całym spektrum innych doznań - od dźwięku, przez kolory, na oszałamiających efektach graficznych kończąc. Każda plansza to zupełnie inne doświadczenie.

Wideo Tetris Effect - PS VR Gameplay | PlayStation Underground

Wipeout Omega Collection VR

Dodatek VR do futurystycznych wyścigów Wipeout. Dzięki goglom siadamy za sterami poduszkowca, biorąc udział w kolejnych wyścigach odbywających się w świecie przyszłości. Uczucie prędkości, pulsująca muzyka i pełna immersja - oto Wipeout. Gra na wyłączność PS VR.

Wideo Wipeout HD VR! Stomach Turning High Speed Racing | Spawn Wave Plays!

Dodatkowa lista interesujących tytułów

Zdjęcie Gran Turismo Sport w VR plus specjalna kierownica - trudno o lepsze "wczucie się" w grę / 123RF/PICSEL

PS VR wspiera ponad 500 gier oraz interaktywnych tytułów. Poniżej jeszcze kilkanaście wybranych pozycji wartych sprawdzenia:

Job Simulator, Rez Infinite, Thumper, Gran Turismo Sport, Driveclub VR, PlayStation VR Worlds, Superhot VR, The Exorcist: Legion VR, Déraciné (recenzja), The Persistence, Creed: Rise to Glory, SuperHyperCube, Skyrim VR, Doom VFR, Until Dawn: Rush of Blood, Farpoint, Resident Evil 7 I Ace Combat 7 (specjalny tryb VR).

Filmy, interaktywne VR i własne kino

Filmy sferyczne i interaktywne - jedną z podstawowych funkcji zestawów VR od dnia ich debiutu była możliwość oglądania zdjęć i filmów sferycznych (materiałów realizowanych kamerami 180 lub 360 stopni). PS VR rzecz jasna sprawdzi się w tej kwestii. W cyfrowym sklepie PlayStation znajdziemy aplikacje umożliwiające oglądanie filmów w strumieniu lub z pendrive’a (np. Littlstar VR Cinema). Technicznie nie ma zatem przeszkód, natomiast liczba nowych filmów VR i tak zwanych "experiences", czyli trwających zazwyczaj do kilku minut "interaktywnych przygód’ w VR (np. Spider-Man: Homecoming - VR Experience) nie jest satysfakcjonująca. Jest to jednak bolączka każdej platformy VR.

Wideo Spider-Man Homecoming VR Experience

YouTube - PS VR umożliwia oglądanie filmów sferycznych zrealizowanych na potrzeby YouTube’a. Odbywa się to dzięki specjalnej aplikacji. Całość działa bez zarzutu. Oczywiście za pomocą aplikacja można także oglądać pozostałe filmy znajdujące się w bibliotece YouTube’a.

Cinematic Mode - headset PS VR nie potrzebuje telewizora, bez problemu pełniąc rolę naszego prywatnego kina lub odbiornika o wielkiej przekątnej. Dowolny film lub gra (nie wspierająca VR) może zostać uruchomiona w trybie "Cinematic Mode". Co to oznacza? Zestaw PS VR symuluje dla nas (naszych oczu) obraz generowany przez telewizor o dużej przekątnej lub salę kinową. W ten sposób, nawet w malutkim mieszkanku, możemy mieć ekran o przekątnej nawet ponad 200 cali. Co ciekawe, przez wspomniany moduł procesora można przepuścić sygnał... z innych konsol. A potem korzystać z nich w trybie Cinematic Mode.

Zdjęcie PlayStation VR / AFP

Rok 2019 - co czeka na VR i PS VR?

Po ponad dwóch latach na rynku, rynek VR znajduje się w połowie długiej drogi. Z pewnością nie będzie on powtórką z krótkiej mody na 3D, ale nie ma co marzyć o skali popularności porównywalnej obecnie do 4K. VR jest rozrywką kierowaną dla pewnego grona fanów technologii, a efekt "Wow" oferowany przez wirtualną rzeczywistość jest nieporównywalny do niczego innego. To nadal przeżycie warte spróbowania - niezależnie od tego, czy jesteśmy graczem, kinomanem czy osobom, która lubi niecodziennego doznania.

Parząc na ostanie miesiące i na to, co nas czeka, łatwo wysnuć wniosek, że PlayStation VR jest najlepszym zestawem wirtualnej rzeczywistości dostępnym w Polsce. Skupiając się na dobrych grach, a zarazem oferując najistotniejsze funkcje multimedialne, PS VR - także za sprawą niskiej ceny i łatwości obsługi - stanowi bardziej rozsądny wybór niż ekosystem HTC Vive lub Oculus Rift. Szczególnie jeśli przyjrzymy się przyszłości trzech platform: PS VR, chociaż nie pozbawiony wad, z nich wszystkich może liczyć na najbardziej stabilne i zróżnicowane wsparcie.

Zdjęcie PlayStation VR (PS VR) otrzymuje rekomendację serwisu Nowe Technologie Interia / INTERIA.PL

Podsumowanie

PlayStation VR to najlepszy stacjonarny zestaw VR dostępny w Polsce. Sony połączyło w nim łatwość obsługi, ciekawą bibliotekę gier i multimedialnych funkcji. Cena zestawu oraz minimalna bariera wejścia (wystarczy konsola PS4) tylko działają na korzyść PS VR.

Cena: począwszy od około 850 zł.