​Nintendo Switch Lite - test

Sprawdzamy najnowszą konsolkę Nintendo - model Switch Lite. To bardziej kompaktowa i tańsza wersja standardowego Switcha. Czy to najlepsza konsola przenośna na rynku? Sprzęt jest dostępny w Polsce m.in. dzięki sklepowi X-Kom.

Konsola Nintendo Switch (test do przeczytania tutaj) w bardzo krótkim czasie stała się wielkim hitem. Pomysł Nintendo polegający na stworzeniu realnej, przenośnej alternatywy dla PS4 i Xboksa One był strzałem w dziesiątkę. W wielu krajach Switch sprzedaje się lepiej niż konsola Sony czy Microsoftu. Spokojnie można założyć, że jest to także najpopularniejsza konsola Nintendo w Polsce. Japońska firma przygotowała nową, mniejszą i tańszą wersję Switcha - model Switch Lite. Przyjrzyjmy mu się.

Switch Lite a Switch

Zacznijmy od wyjaśnienia, co wyróżnia większy model Switcha. Jest to konsolka zarówno stacjonarna (podpinamy ją do telewizora za pomocą stacji dokującej), jak i przenośna. Dwa kontrolery można odpiąć i grać przy ich pomocy jak zwykłym gamepadem (wsadzamy je do specjalnego mocowania) lub rozdzielić pomiędzy dwóch graczy.

Nintendo Switch Lite został pozbawiony powyższych możliwości - możemy na nim grać wyłącznie na ekranie konsolki i nie ma opcji odłączenia kontrolerów (możemy sparować - poprzez Bluetooth - zewnętrzne kontrolery). Zabrakło również kilku pomniejszych funkcji, takich jak np. wibracja HD Rumble (przydatna w niewielkiej liczbie gier). Nie zagramy również w tytuły obsługujące zestaw Nintendo Labo. Co dostaliśmy w zamian? Wbrew pozorom, całkiem sporo.

Zdjęcie Switch Lite jest mniejszy i lżejszy od swojego większego brata - różnica w wadze wynosi około 118 g. Podczas dłuższych sesji z konsolą ma to znacznie, szczególnie dla dzieci / 123RF/PICSEL

Statystyki prowadzone przez Nintendo wykazały, że ponad połowa graczy nigdy nie korzystała ze Switcha w wersji "telewizyjnej" - użytkownicy woleli grać na nim, jak na tablecie. Switch Lite został stworzony z myślą właśnie o tym. Sprzęt jest lżejszy od podstawowej wersji, ważąc 280 g (w porównaniu do wagi większego modelu - 398 g z kontrolerami). Jest także mniejszy - 91,1 mm na 208 mm na 13,9 mm w porównaniu do 102 mm x 239 mm x 13,9 mm (z podłączonymi kontrolerami Joy-Con).

Zdjęcie ​Nintendo Switch Lite (z lewej) i Switch - urządzenia mają m.in. inaczej skonstruowany d-pad (krzyżak) / 123RF/PICSEL

Przekłada się to na lepszą kulturę grania - konsolkę zwyczajnie trzyma się wygodniej, można grać na niej dłużej i łatwiej ją transportować. Zmodyfikowano kontroler D-pad z lewej strony, dzięki czemu sprawdzi się teraz lepiej w retro grach.



Zdjęcie Po wykupieniu odpowiedniej subskrypcji, mamy dostęp m.in. do starych gier z konsol NES i SNES (na zdjęciu Super Mario World) /INTERIA.PL

Prawdziwie mobilne granie

Jeśli zagadniemy "pod maskę" Switcha Lite, znajdziemy te same komponenty, co w poprzednim modelu - 4GB pamięci RAM, chip Tegra X1 i wbudowane 32GB pamięci (możemy rozbudować ją korzystając z kart microSD). Ekran LCD ma rozdzielczość 720p i przekątną 5,5 cala - to mniej niż 6,2 cala w standardowym modelu. Z drugiej strony, więcej nam nie potrzeba. Jakość obrazu, kontrast i oferowane kolory są dobre - widać, że zastosowano panel z wyższej półki. Konsolka korzysta z Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac i Bluetooth 4.1, ale niestety tylko do parowania kontrolerów - nadal musimy korzystać ze słuchawek (wyłącznie poprzez port jack 3,5 mm).

Zdjęcie ​Nintendo Switch Lite i Samsung Galaxy Note10 - ekran o przekątnej 5,5 cali i ekran o przekątnej 6,3 cala w Note10 / INTERIA.PL

Specyfikacja, jak na 2019 rok, naprawdę nie robi wrażenia. Jak się jednak okazuje, wszystko zależy od twórców gier, a oni potrafią dostarczyć naprawdę dobrych produkcji - więcej można przeczytać w sekcji poświęconej grom na Switcha w serwisie Interia Gry.

Zdjęcie Nintendo Switch Lite - plecki konsoli / INTERIA.PL

Bateria i czas pracy

Konsolę ładujemy przy pomocy USB-C i dołączonego w zestawie adaptera. Pełne ładowanie przy wykorzystaniu tego akcesorium trwa około 3 godzin. Sama konsolka - przy stanie baterii wynoszącej 100 proc. - będzie działała bez widoku ładowarki od 3 do 6 godzin, zależnie od tego, w co gramy (bardziej wymagające graficznie tytuły szybciej zużywają baterię), jakie ustawienia ekranu (poziom jasności) zastosujemy i czy jesteśmy połączeni z siecią Wi-Fi. To poprawny czas działania.

Podsumowanie

Nintendo Switch Lite to najlepsza konsola przenośna na rynku. Znajdziemy tu wszystko, co najważniejsze w takim sprzęcie: bibliotekę gier, ergonomię wykonania i dobry czas pracy na baterii. Przed ewentualnym zakupem trzeba jednak znać różnice pomiędzy wersją Lite a standardowym modelem.

