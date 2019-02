Sprawdzamy połączenie tabletu z nawigacją, jakim jest Navitel T757 LTE – to nie pierwsze takie urządzenie na naszym rynku, ale taka fuzja w rzeczywistości udaje się tylko nielicznym producentom. Jak wygląda to w tym przypadku?

Testy Test Navitel RE900

Reklama

Zwykła nawigacja powoli staje się produktem nie dla każdego. Zero dodatkowych funkcji, ograniczenia wynikające z konieczności korzystania tylko z mapy dostarczonej przez firmę i w końcu konkurencja w postaci smartfona. Producenci nawigacji zdają sobie z tego sprawę, dlatego na rynku debiutują takie urządzenia jak Navitel T757 LTE, sprzęt mający łączyć najmocniejsze strony tradycyjnej nawigacji z tabletem. Sprawdźmy go.

Zestaw i wygląd

Po wyjęciu zestawu z pudełka, w środku znajdziemy: tablet, uchwyt samochodowy i podstawkę (w poprzednim tablecie nawigacyjnym Navitela brakowało tego dodatku), ładowarkę samochodową 12/24 V, ładowarkę sieciowa, kabel micro-USB, instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną.

Reklama

O samych akcesoriach nie ma się co rozpisywać (wszystko bez zarzutu) - skupmy się zatem na wyglądzie samego tabletu. Wzornictwo przemysłowe i zastosowane do produkcji T757 LTE materiały są bardzo charakterystyczne dla tabletów w przedziale cenowym "około 500 zł". Bez wątpienia jest to design z okolic 2016 roku, ale w przypadku urządzenia, którego "bycie tabletem" jest tylko jedną z funkcji - jest to dopuszczalne.

Omawiany tablet ma siedmiocalowy ekran o rozdzielczości 1280 na 800 pikseli i wykonano w technologii IPS. Urządzenie wyposażono w ekran 2.5D. Matryca jest poprawna, chociaż przy bardzo mocnym świetle, trudno dostrzec na ekranie wszystkie informacje. Sprzęt obsługuje dwie karty SIM. Producent pamiętał o porcie na karty microSD (do 128 GB). To dobrze, bo z 16GB wbudowanej pamięci prawie połowa jest przeznaczona na system i nawigację. No właśnie, skupmy się na tym, co kluczowe.

Android nawiguje kierowcę

NAVITEL T757 LTE zawiera fabrycznie zainstalowane oprogramowanie Navitel Navigator. Aplikacja, która działa także w trybie offline, oferuje funkcje nawigacyjne takie jak: ostrzeżenia przed fotoradarami, wybór trzech alternatywnych tras oraz wyszukiwarka punktów POI. Razem z tabletem konsument otrzymuje dostęp do szczegółowych map 47 krajów Europy z dożywotnią, darmową aktualizacją.

Zdjęcie Navitel T757 LTE / INTERIA.PL

Nawigacja przygotowana przez Navitel sprawdza się dobrze - na tle podobnych apek, trudno jej coś zarzucić. Tablet na szczęście ma wystarczającą moc obliczeniową, aby poradzić sobie z płynną obsługą całości. Procesor Cortex-A53, GPU Mali-Т720 i 2GB RAM wystarczy nie tylko, aby obsłużyć nawigację producenta, ale również skorzystać np. z Map Google.

W tym momencie dotarliśmy do kluczowego elementu T757 LTE - tablet działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 8.1 Oreo,, zatem tak naprawdę możemy korzystać z dowolnej nawigacji lub aplikacji (np. Yanosik). Slot na dwie karty SIM oznacza, że można skorzystać z lokalnego SIM-a lub z drugiej, np. służbowej karty - czyli koniec z obawami o transfer danych. Android na testowanym tablecie to niewiele zmodyfikowana wersja systemu Google, bez zbędnych programów.

Navitel w tablecie umieścił moduły GPS i GLONASS, a ponieważ jeśli jest coś, na czym ten producent się zna - jest to bez wątpienia implementacja modułów służących do nawigacji. Wniosek? GPS działa bardzo sprawnie, co nie jest standardem w wielu tabletach.

Navitel T757 LTE 1 8 Navitel T757 LTE Autor zdjęcia: Źródło: materiały prasowe 8

I jeszcze jedno - zwykła nawigacja nie umożliwi nam obejrzenia filmów na YouTubie czy Netfliksie. Nie posłuchamy na niej muzyki ze Spotify czy nie otworzymy stron internetowej lub aplikacji pocztowej. Tutaj, siłą rzeczy, jest to możliwe. Możemy nawet wykonać zdjęcie testowanym sprzętem, ale tę ostatnią funkcję należy zachować jako ostateczność - aparat należy uznać "za symboliczny".

Bateria

Ponieważ cały czas mówimy o tablecie, sprzęt musi działać dłużej niż około godziny bez ładowarki (standardowy problem wielu klasycznych nawigacji). T757 LTE z włączonym GPS-em i mapą wystarczy na około 3 do 4 godzinną trasę (zależy od poziomu jasności ekranu). Jego czas pracy w warunkach domowych to około 24 godzin - zatem poprawny wynik.

Podsumowanie

Navitel T757 LTE to bardzo udane połączenie tabletu i nawigacji GPS. Jeśli szukamy takiego urządzenia, trudno obecnie o bardziej trafny wybór w tym przedziale cenowym

Cena: około 499 zł





Plusy Sprzęt działa poprawnie

Firmowo zainstalowana nawigacja Navitela

Android 8.1 bez wielu dodatków Minusy Nie obędzie się bez karty microSD

Ekran mógłby być jeszcze lepszy