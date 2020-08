Navitel R700 GPS Dual – test

Sprawdzamy R700 GPS Dual marki Navitel – wielofunkcyjny wideorejestrator, który skupia w sobie cechy prędkościomierza oraz informatora GPS.

Reklama

Rejestratory samochodowe podbijają nasz rynek w niesamowicie szybkim tempie. Zauważają to producenci, którzy coraz częściej wyposażają doczepiane kamery w dodatkowe funkcje. Ich zadaniem jest nie tylko rozszerzenie docierających do nas informacji, ale niejednokrotnie też zwiększenie wygody samego prowadzenia. Przykładem na to może być nowa propozycja marki Navitel - wideorejestrator R700 GPS Dual , który został dodatkowo wyposażony w m.in. kamerę cofania, wbudowany moduł GPS oraz aplikację Wi-Fi.

W schludnie wyglądającym opakowaniu znajdziemy kamerę R700, wygodny w montażu uchwyt samochodowy na przyssawce, ładowarkę samochodową 12/24 V, kabel miniUSB, ściereczkę z mikrofibry i licencję na nawigację Navitela. Dodatkiem wyróżniającym zestaw jest odporna na wilgoć kamera cofania, którą można zamontować do np. ramki tablicy rejestracyjnej. Wraz z nią otrzymujemy także śrubkę mocującą oraz dwie mocne naklejki dwustronne.

Reklama

Sama kamera prezentuje się bardzo dobrze, od razu widać, że jest to segment wyższy niż najtańsze urządzenia dostępne na rynku. Sprzęt sprawia wrażenie solidnie wykonanego, z przyjemnego w dotyku śliskiego plastiku. Rozlokowanie przycisków jest standardowe, a obsługa nie sprawia większego problemu (w zestawie dołączona instrukcja). Rejestrator obsługuje karty pamięci microSD do 64 GB.

Zdjęcie NAVITEL R700 GPS Dual / INTERIA.TV

Jakość

Testowane urządzenie zostało wyposażone w spory, 2,7-calowy wyświetlacz pracujący w rozdzielczości 320х240. Wideorejestrator korzysta z wysokiej klasy sensora SONY IMX307, wyposażonego w specjalny tryb night vision. Rozdzielczość nagrywania materiałów wideo wynosi 1920х1080. Jakość FHD w zupełności wystarcza do wyłapania wszelkich detali i szczegółów na zapisanym filmie, co ma kluczowe znaczenie w przeglądania materiału wideo np. po wypadku. Daje to większą szansę na rozszyfrowanie, przykładowo, rejestracji samochodowych znajdujących się na dalszym planie. Kąt widzenia obiektywu wynosi 170° co daje nam pełny wgląd na standardowe pole widzenia zza maski pojazdu. Warto jednak wspomnieć, że materiał rejestrowany w 1920х1080 jest zapisywany w jedynie 30 klatkach na sekundę.

Poniżej próbka materiału nagranego w ciągu dnia.

Wideo youtube

Oraz w nocy. Warto zwrócić uwagę na wysoką jasność poniższego materiału, co wcale nie jest takie oczywiste w przypadku kamer samochodowych.

Wideo youtube

Dodatkowe funkcje

Pora przyjrzeć się dodatkom. Jak wspomnieliśmy wcześniej, urządzenie posiada w zestawie jeszcze jeden rejestrator, który możemy przymocować z tyłu samochodu, wykorzystując go jako dodatkową kamerę cofania. Ta została wyposażona w specjalny uchwyt umożliwiający podpięcie do tablicy rejestracyjnej oraz długi przewód, który możemy poprowadzić wzdłuż samochodu, pod podsufitką. Dla osób niespecjalnie chcących kombinować z dodatkowymi odwiertami, gadżet możemy przykleić do np. tylnej szyby za pomocą dołączonych mocnych naklejek dwustronnych.

Zdjęcie NAVITEL R700 GPS NAVITEL R700 GPS Dual / INTERIA.TV

Kamerę uruchamia się przy pomocy interfejsu głównego rejestratora, a jakość obrazu (rozdzielczość 1280х720) w zupełności wystarcza do sprawnego rozeznania się po okolicy. Rozwiązanie to może okazać się bardzo przydatne w przypadku starszych pojazdów, niewyposażonych w podobne rozwiązania seryjnie. Duży plus.

Pewną nowością jest także zaimplementowanie funkcji cyfrowego prędkościomierza i skanera radarów. Cyfrowy prędkościomierz służy do wyświetlania aktualnej prędkości pojazdu, obliczonej na podstawie sygnału GPS oraz czasu. W praktyce wygląda to następująco: w trakcie jazdy nie widzimy materiału wideo rejestrowanego przez kamerę, ale informację o tym, że wideo jest nagrywane (na dole), prędkościomierz (na środku) i godzinę (na dole).

Informacje o fotoradarach to usługa korzystająca bazy radarów Navitela. Jak ona działa? Kamerka ma moduł GPS, zatem wie, gdzie aktualnie znajduje się nasz samochód. Łączy tę informację z bazą fotoradarów i mamy pożądany efekt. Po uruchomieniu funkcji ekran rejestratora wyświetla aktualną prędkość i czas na czarnym tle. W obszarze pracy urządzenia znajdują się informacje takie jak: aktualna prędkość, ikona fotoradaru, pasek postępu ruchu w obszarze fotoradaru oraz dystans do fotoradaru.

Zdjęcie NAVITEL R700 GPS Dual / materiały prasowe

Warto jednak pamiętać, że rozwiązania tego typu są nielegalne w niektórych krajach Europy. Przed wyjazdem za granicę, należy zatem upewnić się do co przepisów.

Podsumowanie

R700 GPS DUAL to bez wątpienia jeden z najlepszych wideorejestratorów na rynku. Wyróżnia się wysoką jakością nagrań, a także oferuje dodatkowe funkcje w postaci kamery cofania, czy wbudowanego odbiornika GPS. Urządzenie pokazuje także istotne informacje o fotoradarach. Niestety wraz z wzrostem możliwości, wyraźnie rośnie cena. Mimo wszystko osoby poszukujące tego typu urządzenia nie powinny być w żaden sposób zawiedzione.

Cena: Około 499 zł.