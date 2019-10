Microsoft Surface Pro 7 – test

Sprawdzamy najnowszy komputer 2w1 produkcji Microsoftu – model Surface Pro 7. Czy to nadal jedno z najciekawszych urządzeń z Windowsem dostępne na polskim rynku?

Komputery z rodziny Surface pokazały, jak może dobrze może wyglądać przenośny sprzęt z Windowsem. Taka była wizja Microsoftu od samego początku. Surface Pro był i pozostaje jednym z najciekawszych urządzeń z tej linii. Najnowszy model - Pro 7 - utrzymuje ten trend, chociaż to nic więcej, poza udaną iteracją znanej formy.

Ceny i akcesoria

Ceny Surface Pro 7 rozpoczynają się od 3899 zł (wersja z: Intel Core i3 z grafiką Iris Plus, 4 GB RAM i 128 GB SSD, zatem bardzo standardowa konfiguracja). Testowany przez nas model miał procesor Intela i5 10. generacji, 8 GB RAM (DDR4) i 256 GB wbudowanej pamięci (cena: około 5899 zł). Niezależnie od specyfikacji, dostajemy wyłącznie tablet. Klawiaturę Type Cover kupujemy osobno (około 799 zł) - zatem do każdego modelu należy doliczyć również taki finansowy dodatek.

Drugim markowym gadżetem jest Pióro Surface - w cenie 499 zł. Podczas testów korzystaliśmy jeszcze z myszki Surface Arc Mouse 349 zł. Sumując, jest to półka premium, podobnie jak droższe MacBooki czy iPady Pro z klawiaturą.

Jak wspomniano, Microsoft od początku pozycjonował i pozycjonuje te produkty jako najlepsze z możliwych na rynku - trzeba za nie zapłacić więcej.

Zdjęcie Microsoft Surface Pro 7 korzysta z bardzo wygodnej i praktycznej podstawki

Więcej o specyfikacji

Sam tablet ma ekran o przekątnej 12,3 cala. Całość jest ultrasmukła, ważąc około 771 g (zależnie od konfiguracji). Dokładne wymiary komputera to: 292 mm x 201 mm x 8,5 mm. Ogólny design nie odbiera od modelu Pro 6 (test tutaj), zatem skupmy się na nowościach. Po pierwsze: USB Type C zastąpiło Mini DisplayPort. Ten model USB-C może posłużyć nie tylko do transferu danych, ale również do ładowania urządzenia. Komputer jest sprzedawany z ładowarką 65W (taką samą, jak ostatnio), ale tym razem oferuje szybsze ładowanie. Port USB 3.1 to druga generacja (transfer 10GB/s). Komputer ma gniazdo słuchawkowe 3,5 m i czytnik kart microSD.

Pióro Surface to nadal fantastyczny dodatek - od robienia notatek, przez profesjonalne szkice, na zabawie z dziećmi kończąc

Z ważnym elementów należy wspomnieć o Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 i technologii Instant On. To ostatnie rozwiązanie jest bardzo ciekawe, gwarantując ultraszybkie wybudzanie komputera (w rzeczywistości Pro 7 nie wchodzi w tryb hibernacji podobny do innych urządzeń z Windowsem). Ten patent wraz z rozpoznawaniem twarzy (Windows Hello) oznacza momentalne włącznie urządzenia i rozpoczęcie pracy.

Zdjęcie Microsoft Surface Pro 7 i Surface Arc Mouse

W praktyce

Nie będzie zaskoczeniem, jeśli napiszemy, że Surface radzi sobie bardzo dobrze z codzienną pracą, przeglądaniem internetu, korzystaniem z programów, oglądaniem filmów itd. Trudno spodziewać się czegoś innego. Ekran o rozdzielczości 2736 na 1824 pikseli (267 PPI) oferuje dobrą jakość kolorów, brak smużenia i odpowiedni kontrast. Szkoda, że Microsoft zastosował błyszczącą matrycę. Na rynku są komputery z lepszymi ekranami, ale ten nadal apie się do pierwszej ligi.

Zdjęcie Surface Pro 7 i pełny zestaw akcesoriów - klawiatura, myszka i pióro

Klawiatura Type Cover nie budzi zastrzeżeń, komfort pracy pozostaje wysoki, touchpad sprawdza się bez bezbłędnie. Mocowanie i demontowanie klawiatury nie stwarza problemów. Komputer przez okres testów miał wysoką kulturę pracy - od cichego działania, na zachowaniu odpowiedniej temperatury kończąc. Sprzęt poradzi sobie nawet z mniej wymagającymi grami, chociaż, rzecz jasna, nie jest to urządzenie gamingowe.

Zdjęcie Surface Pro 7 i "Untitled Goose Game"

Pro 7 ma dwa głośniki stereofoniczne o mocy 1,6 W, ale nie należy spodziewać się po nich większych rewelacji - grają poprawnie. Z przodu umieszczono kamerkę z matrycą 5MP (doskonała do wideokonferencji, także dzięki dobrze zamontowanym mikrofonom), a z tyłu znajdziemy aparat z matrycą 8MP - ma ona charakter wyłącznie użytkowy (robienie notatek, podstawowa fotografia przy dobrym świetle).

Czas pracy na baterii

Bateria wystarczy na około 8 do 10 godzin pracy bez konieczności ładowania. To wynik słabszy w porównaniu do niektórych komputerów przenośnych z tej półki cenowej. Microsoft twierdzi, że taka jest cena designu, funkcji takich jak Instant On oraz ergonomii działania. Pod koniec dnia, wszystko zależy od naszych potrzeb. Około 30 minut ładowania daje nam ponad 30 proc. naładowania baterii.

Microsoft Surface Pro 7 otrzymuje REKOMENDACJĘ serwisu Interia Tech

Podsumowanie

Surface Pro 7 to nadal najlepszy komputerów 2w1 z Windowsem - to nie ulega wątpliwości. Jeśli tylko szukamy urządzenia zamkniętego właśnie takiej formie - nie znajdziemy w Polsce lepszej propozycji.

Plusy Doskonały komputer 2w1

Działa bez zarzutu

Design

Funkcja Instant On Minusy Konieczność dokupienia klawiatury

Brak Thunderbolt 3

Ekran mógłby być jeszcze lepszy

Ceny

Surface Pro 7 - od 3899 zł wzwyż



Surface Pro Signature Type Cover - 799 zł

Pióro Surface - 499 zł

Surface Arc Mouse - 349 zł