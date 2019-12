​LEGO Technic Liebherr R 9800 - test

Sprawdzamy jeden z najbardziej rozbudowanych zestawów w historii LEGO Technic - model hydraulicznej koparki Liebherr R 9800. W tym przypadku innowacją nie jest jednak tylko skala, ale również wykorzystanie specjalnej aplikacji o nazwie Technic Control+. Czy całość robi tak duże wrażenie jak oryginał?

Zdolności inżynierskie człowieka potrafią być niebywałe. Ludzkość jest w stanie skonstruować zapierające dech w piersiach maszyny. Jedną z nich jest koparka hydrauliczna Liebherr R 9800, ważąca 810 ton bestia, do transportu której potrzeba 28 ciężarówek (więcej informacji o koparce na dole materiału). Ale człowiek nie byłby sobą, gdyby nie podejmował kolejnych wyzwań. Projektanci z firmy LEGO postanowili stworzyć replikę francuskiej maszyny - tak narodził się jeden z najbardziej ambitnych zestawów w historii Technic.

4108 elementów

Skala przedsięwzięcia, jakim jest LEGO Technic Liebherr R 9800 robi wrażenie. Z jednej strony to składający się z 4108 elementów zestaw, a z drugiej - jeden z dwóch (obok 4X4 X-treme Off Roader) produktów duńskiej firmy korzystający z aplikacji LEGO Technic Control+, apki potrzebnej do sterowania koparką. Oznacza to, że przed składającym zestaw stoi wyzwanie polegające nie tylko na złożeniu koparki, ale potem jeszcze trzeba zainstalować i sparować - via Bluetooth - odpowiednie komponenty z telefonem. Nowa aplikacja ma zastąpić rozwiązanie Power Function.

Wspomniane komponenty noszą nazwę PoweredUp, znajdziemy je w osobnym, czarnym opakowaniu w zestawie. Do ich pełnej obsługi będą potrzebne baterie potocznie nazywane paluszkami. Co jeszcze znajdziemy w pudełku? Dwa pakiety klocków o ponumerowanych woreczkach, a także dwie instrukcje. Dokumentacja ma w sumie około 700 stron i za pomocą 1000 kroków pokaże nam, jak złożyć w całość jeżdżącą i pracującą niczym prawdziwa konstrukcja jednostkę.

Zabierzmy się zatem do składania.

Dola konstruktora

Zdjęcie ​LEGO Technic Liebherr R 9800 - jedna z partii (dwóch) klocków / INTERIA.PL

Jednej rzeczy nie można odmówić osobom projektującym instrukcje dla zestawów LEGO - wiedzą, jak w przejrzysty sposób zaprezentować - krok po kroku - budowę skomplikowanego zestawu. Złożenie Liebherr R 9800 bez wątpienia wymaga skupienia i metodycznej pracy. W przeciwieństwie do wielu innych zestawów Technic, w tym przypadku nie mamy do czynienia z mechanizmami opartymi na typowych kołach zębatych. Zamiast tego wysięgnik, ruchoma nadbudówka i sama łyżka bardziej przypominają zaawansowany, profesjonalny model niż po prostu zestaw z klocków. To robi wrażenie.

Wspomniane moduły PowerUp umieszczamy na dwóch poziomach - jedno pod podwoziem, a drugie w tylnej części koparki. Przez parowaniem ze smartfonem musimy uruchomić każdy ze Smart Hubów z osobna, w przypadku tego z tyłu należy nawet otworzyć klapę, co dodatkowo zwiększa poziom frajdy z korzystania z zestawu. W sumie zestaw ma 3 silniki XL, 4 silniki L. Do sterowania przy pomocy smartfonu przejdziemy za chwilę.

Zdjęcie W środku znajdziemy moduły PowerUp / INTERIA.PL

Złożenie koparki zajmie około 10 godzin, ale to szacunkowa liczba - do montażu prawdziwej wersji potrzeba aż 12 tygodni, zatem nie jest tak źle. Weterani zaawansowanych zestawów poradzą sobie z nim w krótszym czasie. Mniej doświadczeni mogą potrzebować dodatkowych godzin.

Zdjęcie LEGO Technic Liebherr R 9800 - instrukcja (jedna z dwóch) / INTERIA.PL

Sam zestaw ma: 39 cm wysokości, 65 cm długości i 27 cm szerokości. Finalne dzieło robi wrażenie. W oczy rzucają się takie detale jak zbiorniki z paliwem z tyłu, gumowe rurki mające robić za hydraulikę, wielkie gąsienice czy gigantyczna łyżka (prawdopodobnie największy klocek w zestawie).



Zdjęcie Schodki i inne dodatki robią wrażenie / materiały prasowe

Nie zabrakło nawet specjalnych schodów, po których wchodziłoby się na górę koparki. Szkoda, że do gotowej kabiny nie możemy z łatwością włożyć ludzika z LEGO. No cóż, mimo wszystko to nie kabina odpowiada za sterowanie koparką - ta rola przypada smartfonowi.

Technic Control Plus w praktyce

LEGO Technic Control+ pobierzemy z Google Play lub Apple Store za darmo. Po wyborze koparki i zatwierdzeniu ustawień (co istotne, wszystko zostało zlokalizowane w języku polskim), apka połączy się bezprzewodowo (najpierw musimy uruchomić wspomniane moduły) z koparką. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem - możemy zacząć sterować maszyną.

Zdjęcie Technic Control+ przed uruchomieniem - ekran wyboru zestawu / INTERIA.PL

Aplikacja oferuje zaskakującą różnorodność i szereg opcji. Nie jest to zwykły pilot. Przede wszystkim główny ekran ma osobne sterowanie dla nadbudówki i wysięgnika, osobne dla łyżki i osobne dla samej koparki. Brzmi skomplikowanie, ale nie jest tak źle. Sterowanie samą koparką to dwie cyfrowe "wajchy" - całość działa jak typowa manetka. Łyżka to osobne przyciski - łatwo je opanować. Najwięcej czasu potrzeba do zdobycia maestrii w zakresie wysięgnika. W tym przypadku z pomocą przychodzą dwie cyfrowe gałki mające emulować prawdziwe dźwignie w koparce. Ekran wielofunkcyjny - jak nazwa go producent - daje nam nawet informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat położenie wysięgnika, zużycia energii i przejechanego dystansu.

Zdjęcie Technic Control+ w akcji / materiały prasowe

Ponadto przewidziano bardziej uproszczone sterowanie jednym dotknięciem (one-touch) na panelu. Za jego sprawą używamy wzorców poruszania wysięgnikiem, ramieniem i łyżką. Natomiast ekran o nazwie "niestandardowy" umożliwia stworzenie sekwencji wybieranych z gotowych wzorców w jeden proces. Możemy nawet zarejestrować wykonywane przez nas sekwencje operacyjne po to, aby mieć "gotowca" na pokaz dla gości.

Projektanci z LEGO poszli w kierunku gamifikacji, wprowadzając do aplikacji zestaw osiągnięć niczym w konsolach. Za wykonanie konkretnych czynności i wyzwań otrzymujemy osiągnięcia (odznaki). Jest to element motywujący dla tych, którzy nie chcieliby "bezcelowo" korzystać z zestawu.

Sama aplikacja działała sprawnie, nie mieliśmy problemów podczas parowania urządzenia (korzystaliśmy z Samsunga Galaxy Note10). LEGO Technic Control+ nie zawiesiło się i nie wpływało negatywnie na baterie telefonu. Wszystko wskazuje na to, że duńska firma stworzyła sobie ciekawą platformę do innych "inteligentnych klocków".

Zdjęcie Technic Liebherr R 9800 i skala rozmiarów łyżki / INTERIA.PL

Podsumowanie

LEGO Technic Liebherr R 9800 to zestaw nie tylko dla pasjonatów duńskich klocków, ale również propozycja dla fanów technologii, a zarazem ciekawe przedsięwzięcie, jakie można podjąć z naszymi dziećmi. Element wykorzystujący aplikację Control+ to bardzo ciekawy, sprawdzający się dobrze w praktyce, dodatek.

Cena: Około 1499 zł

Ciekawostki o prawdziwej koparce Technic Liebherr R 9800:

Waży 810 ton, ok. 3 razy więcej niż duży samolot pasażerski

4 000 KM (2x silnik wysokoprężny V16 - każdy 60 l i 2 000 KM)

Pojemność czerpaka wynosi 42 m3 = 80 ton materiału w jednym czerpaku lub w 300 wannach

Maksymalna prędkość jazdy - 2,6 km/h

10 metrów wysokości, 25 metrów długości, 9 metrów szerokości

Zaprojektowana do pracy w temperaturach od -50 do +50

Jedna gąsienica waży więcej niż mały samochód osobowy

Na montaż R 9800 potrzeba 12 tygodni

Do transportu jednej R 9800 potrzeba 28 ciężarówek

R 9800 jest produkowana w zakładzie produkcyjnym sprzętu górniczego Liebherr w Colmar we Francji