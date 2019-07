Moda na elektryczne hulajnogi oraz hoverboardy wciąż nie maleje. Na ulicach miast aż roi się od młodych ludzi korzystających z tego rodzaju gadżetów. Japońska marka Kawasaki postanowiła pójść z duchem czasu i zaprezentowała swoją wersję elektrycznej deski.

Reklama

Kawasaki to marka nie byle jaka. Japoński koncern należy do wielkiej czwórki, która kontroluje ponad połowę światowego rynku motocyklowego. Firma działa także na rynkach lotnictwa, maszyn branżowych, łodzi, a nawet ubrań.

Niedawno do rodziny Kawasaki dołączyły także pojazdy elektryczne, takie jak rowery, hulajnogi oraz... hoverboardy. To właśnie ostatni ze sprzętów trafił do naszej redakcji.

Co tam siedzi?

Reklama

Deskorolka elektryczna Kawasaki Balance Scooter KX-PRO 6.5D to odświeżona wersja pierwszego model elektronicznej deskorolki wprowadzony przez firmę Kawasaki. Sterowane balansem naszego ciała urządzenie zostało wyposażone w dwa 6, 5-calowe koła, które są napędzane silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 500W. Pozwala to rozpędzić elektryczny gadżet do prędkości 15 km/h i przejechanie dystansu 20 km.

Poza charakterystycznym dla produktów Kawasaki zielono-czarnym kolorem, deska wyróżnia się także designem. Nowoczesny wygląd z licznymi kanciastymi przetłoczeniami, a także niebieskie podświetlenie z przodu potrafi wywołać wrażenie na przechodniach. Równie nieźle wypadają materiały użyte przy produkcji deski. Te nie tylko zostały porządnie spasowane, ale też sprawiają wrażenie wytrzymałych. Przyczepić się można jedynie do dosyć cienkiego plastiku z którego zostały wykonane błotniki. Z ich kruchości jest zresztą świadomy sam producent stosownie ostrzegając naklejkami by nie podnosić za nie całej deski.

Ta jest bowiem całkiem ciężka. Urządzenie pomimo niewielkich rozmiarów, waży nieco ponad 10 kg co daje się odczuć podczas przenoszenia go z miejsca na miejsca. Na szczęście producent w zestawie oferuje wygodny i pojemny pokrowiec w formie plecaka.



Zdjęcie Kawasaki Balance Scooter KX-PRO 6.5D / materiały prasowe

Jak z jazdą?

Tyle z informacji technicznych - jak wypada sama jazda? Testowany przez nas model oznaczony KX-PRO 6.5D jest najtańszym ale też najmniejszym z dostępnych u producenta. W przeciwieństwie do swoich większych "braci" posiada ona najmniejszy prześwit (11 centymetrów) oraz niewielkie koła, obtoczone równie małą warstwa gumy. Oznacza to, że wbrew zapewnieniom o terenowych możliwościach deskorolki - ta nadaje się tylko na asfalt... i to na naprawdę gładki jego odcinek. Niestety każdy kamień, lub dziura często skutkuje zatrzymaniem któregoś z kół, a to już krótka droga do wywrotki.

Dlatego z Kawasaki Balance Scooter KX-PRO 6.5D najlepiej korzystać w płaskim terenie, takim jak parki lub nawet korytarze hal czy biurowców. Wtedy deskorolka pokazuje pazur oferując naprawdę niezłą prędkość, a także wykazując dokładną reakcje na ruchy naszych stóp. Wspomniane dwa silniki potrafią dać desce przysłowiowego "kopa" dlatego też warto na spokojnie przyzwyczaić się do jej możliwości. Początkowo Kawasaki KX-PRO 6.5D może okazać się "zbyt szybka" i sprawiać wrażenie niepewnej - gwarantujemy jednak, że po nauce jazdy tego typu obawy całkowicie znikają.

Zdjęcie Kawasaki Balance Scooter KX-PRO 6.5D / materiały prasowe

Ładowanie

Jest to chyba największy plus urządzenia. Producent zapewnia, że wymienny akumulator zapewnia przejechanie dystansu 20 km, a ładowanie go zajmuje niespełna 3 godziny. My podczas testów jeździliśmy naprawdę sporo i przez kilka dni testów potrzebowaliśmy ładować deskę... tylko raz. Nie wiemy czy to kwestia faktycznie wytrzymałej baterii, czy też przerywanego cyklu jazdy, jednak bez wątpienia jest to spora zaleta.

Podsumowanie

Kawasaki Balance Scooter KX-PRO 6.5D to ciekawe urządzanie, dające na pewno sporo frajdy I potrafiące wytworzyć adrenalinę. Porządne wykonanie, młodzieżowy design oraz naprawdę dobre osiągi czynią z niej prawdziwy produkt premium w swoje klasie. Warto jednak pamiętać, że najlepiej sprawdzi się on na gładkich, prostych drogach lub we wnętrzach budynków.

Sensowna okazuje się także cena. Obecnie testowaną deskorolkę można kupić już za ok 800 - 900zł co stanowi odpowiednią kwotę względem jej możliwości.