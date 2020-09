JBL Quantum 800 - test

Sprawdzamy najnowsze słuchawki marki JBL z rodziny Quantum – model JBL Quantum 800 ma być przeznaczony dla graczy, jednocześnie oferując multum dodatkowych opcji. Jak słuchawki sprawdziły się w praktyce?

Dobry dźwięk w grach, podczas oglądania filmów i w trakcie słuchania muzyki to dzisiaj konieczność. Bez odpowiedniego audio tracimy wiele. Na rynku znajdziemy szereg słuchawek skrojonych pod bardzo konkretne potrzeby - wśród nich segment słuchawek dla graczy (słuchawek gamingowych), bez wątpienia jednej z najbardziej prężnych. Na tym rynku - nomen omen - ważnym graczem jest JBL, który chce podbić serca fanów dobrego audio nową generacją słuchawek Quantum. Mieliśmy szansę przetestować jedne z topowych słuchawek z tegorocznej rodziny Quantum - model JBL Quantum 800.

Design i wykonanie

W sporej wielkości pudełku znajdziemy słuchawki, kabel USB-C, kabel 3,5 i specjalnego dongle’a podpinanego do portu USB - dzięki niemu możemy liczyć na bezprzewodowy transfer dźwięku w paśmie 2.4G. Kable kolorystyką i stylem odpowiadają słuchawką.

Jak prezentują się same JBL Quantum 800? Dobrze, nie odbiegają od typowej stylistyki dla gamingowego sprzętu. Wokółuszny zestaw słuchawkowy ma nauszniki rozsądnych rozmiarów, z wygodnej gąbki. Ergonomia ich użytkowania nie budzi większych zastrzeżeń. Słuchawki ważą około 410 g (dokładna specyfikacja na dole testu) - jest to w pełni akceptowalna wagą. Nie mogło rzecz jasna zabraknąć mikrofonu, znajdziemy go po lewej stronie, po jego pełnym wysunięciu usłyszymy charakterystyczny "klik". W momencie aktywacji mikrofonu, znika czerwona lampka LED sygnalizująca mute. Mikrofonu nie można zdemontować.

Zdjęcie JBL Quantum 800 / INTERIA.PL

Quantum 800 obsługujemy przy pomocy szeregu przycisków i suwaków umieszczonych na obu nausznikach. Trzeba przyzwyczaić się do zastosowanego rozłożenia, ale nie jest to większym wyzwaniem. Nauszniki - jak to ze sprzętem gamingowy bywa - mogą pochwalić się feerią barw za sprawą podświetlenia RGB, łącznie z pulsującym logo JBL. Możemy dezaktywować dodatkowe efekty świetlne, co ma pozytywny wpływ na czas pracy na baterii.



Podsumowując, produkt bez wątpienia ma tak zwany "premium feel" - wyraźnie widać, że to wyższa pólka, zostawiająca w tyle tańsze urządzenia z tego segmentu.

Zdjęcie JBL Quantum 800 / INTERIA.PL

Bluetooth 5.0, ANC i muzyka

Najważniejsza informacja dotycząca obsługiwanych technologii audio dotyczy pełnego wsparcia protokołu Bluetooth 5.0, co oznacza, że sparujemy Quantum 800 z urządzeniami oferującymi tę technologię. Nie jest to taki oczywisty patent w przypadku gamingowych słuchawek. Na pochwałę zasługuje również obsługa tak modnej technologii ANC (Aktywna Redukcja Szumów), działającej zaskakująco poprawnie jak na słuchawki - w teorii - stworzone przede wszystkim dla graczy. BT 5.0 i ANC (i rzecz jasna port 3,5 mm) oznaczają, że z produktu JBL można spokojnie korzystać jak ze słuchawek do słuchania muzyki. Jak sprawdzają się one w tej kwestii?

Podczas testów słuchaliśmy soundtracków z filmów: "Tron: Dziedzictwo" i "Tenet", a także albumów jazzowych, muzyki klasycznej (V symfonia Beethovena) i muzyki z subgatunku balearic beat. Przemyślenia? Słuchawki wypadły naprawdę solidnie, oferując szerokie pasmo tonów, naturalne brzmienie i niezły bas. JBL Quatum 800 w żadnym stopniu nie należy traktować jako słuchawek audiofilkskich, ale nadal dostarczają one pozytywnych wrażeń audio. Trzeba mieć na uwadze, że panel kontrolny samej słuchawki nie ma przycisków start/pause i im podobnym - pozostaje obsługa z poziomu urządzenia odtwarzającego audio.



Zdjęcie JBL Quantum 800 / materiały prasowe

Dużo grania i trochę filmów

Gry pełnią kluczową rolę z przypadku testowanego sprzętu, zatem skupmy się teraz na tej kwestii. Podczas testów podłączyliśmy słuchawki do konsoli PS4, Switcha Lite i komputera z Windowsem 10. W przypadku konsol słuchawki nie oferują żadnej dodatkowej funkcji poza, no cóż, dźwiękiem. Wszystkie bonusowe rozwiązania JBL są osiągalne wyłącznie w przypadku komputerów z opcją zainstalowania programu JBLQuantumEngine (wyłącznie system Windows). Zanim przejdziemy do PC-tów, wspomnijmy tylko, że w przypadku rozgrywki na konsolach słuchawki dobrze sprawdziły się w sferze audio. Benchmarkiem w tym przypadku niech będzie gra "The Last of Us II", tytuł bardzo rozbudowany pod kątem możliwości dźwiękowych - Quantum 800 stanęły na wysokości zadania podczas rozgrywki.

W przypadku komputera - jak wspomnieliśmy - mamy znacznie więcej możliwości. Możemy skorzystać z dongle’a i bezprzewodowej komunikacji, ale przede wszystkim - po zainstalowaniu oprogramowania - mamy bezpośredni wpływ na oświetlenie LED w słuchawkach, czułość pracy samego mikrofonu, zmieniać ustawienia equalizera, a także cieszyć się wirtualizacją dźwięku przestrzennego. W tym ostatnim przypadku mamy dostęp do wirtualizacji DTS:X oraz autorskiej technologii QuantumSOUND Signature, sprawdzającej się szczególnie dobrze w grach wymagających orientacji w przestrzeni. Podczas testów graliśmy w: "Gears Tactics", "Doom Eternal" i "Apex Legends".

Zdjęcie JBL Quantum 800 - mikrofon / INTERIA.PL

Jeszcze kilka słów o samym mikrofonie. Ma on certyfikat Discorda (rzeczywiście, działał bez zarzutów) i oficjalnie wspiera TeamSpeaka. Sprawdził się on poprawnie, osoby z którymi rozmawiałem twierdziły, że słyszą mnie "głośno i wyraźnie". Końcówka mikrofonu jest pokryta pianką.

Podczas testów nie omieszkaliśmy obejrzeć dwóch filmów - kultowego anime "Akira" w wersji 4K z dźwiękiem DTS: X oraz "Ghost Dog: Droga samuraja" z dźwiękiem DD 5.1. W obu przypadkach słuchawki sprawdziły się dobrze, szczególnie w przypadku wirtualizacji DTS-u i projekcji "Akiry". Podsumowując, po sesji gamingowej spokojnie możemy obejrzeć sobie film na Netfliksie lub w inny preferowany przez nas sposób.

Bateria

Producent mówi o około 14 godzinach pracy po pełnym naładowaniu. Wynik zbliżony do tego można zapewne osiągnąć po dezaktywacji podświetlenia RGB i korzystaniu z kabla 3.5 mm. Jeśli wybierzemy Bluetooth 5.0, ANC i nie wyłączymy światełek, czas pracy - naszym zdaniem -spadnie do około 5-6 godzin, a wyłączenie świateł doda nam około 1 do 2 godzin. Trudno w tym przypadku podać jakiś stały przedział czasowy ze względu na dodatkowe technologie i czynniki zewnętrzne, ale komunikacja bezprzewodowa BT wyraźnie zużywa szybciej baterię. Pełne naładowanie słuchawek potrwa 120 minut.

Zdjęcie JBL Quantum 800 / INTERIA.PL

Podsumowanie

JBL Quantum 800 to bardzo udane słuchawki gamingowe, które sprawdzą się również podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Jeśli szukamy słuchawek tego typu z wyższej półki, może to być udany wybór.

Cena: 899 zł

Plusy solidne wykonanie i ergonomia użytkowania

wsparcie dla Bluetooth 5.0 i ANC

dobra jakość dźwięku

udany mikrofon

wirtualizacja dźwięku przestrzennego i dodatkowe opcje (tylko PC) Minusy szkoda, że gracze konsolowi nie mają dodatkowych opcji zarezerwowanych dla Windowsa

nie można jednocześnie słuchać i ładować słuchawek

JBL Quantum 800 - specyfikacja słuchawek

Specyfikacja audio



Pasmo przenoszenia (pasywne) 20 Hz — 40 kHz

Pasmo przenoszenia (aktywne) 20 Hz — 20 kHz

Charakterystyka częstotliwościowa mikrofonu 100 Hz — 10 kHz

Maksymalna moc wejściowa: 30 mW Tak

Czułość 95 dB SPL przy 1 kHz/1 mW

Maks. SPL 93 dB

Czułość mikrofonu przy -40 dBV przy 1 kHz/Pa

Impedancja: 32 omy Tak

Wzór zasięgu mikrofonu Jednokierunkowy

Wymiary

Wielkość przetwornika przetworniki dynamiczne 50 mm

Waga 410 g

Specyfikacja sterowania i połączenia

Moc bezprzewodowego nadajnika 2,4 GHz < 0 dBm

Modulacja bezprzewodowego nadajnika 2,4 GHz π/4-DQPSK

Częstotliwość bezprzewodowej sieci 2,4 GHz 2403,35 MHz — 2479,35 MHz

Moc nadajnika Bluetooth < 9 dBm

Modulacja nadajnika Bluetooth GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Częstotliwość Bluetooth 2,402 GHz — 2,480 GHz

Wersja profilu Bluetooth A2DP 1.3, HFP 1.6

Wersja Bluetooth V 5.0