Jabra Evolve 65e - test

Testujemy najnowsze słuchawki marki Jabra - model Evolve 65e. Czy to udany produkt?

Portfolio produktów Jabry z zakresu słuchawek jest całkiem spore - firma ma w ofercie model praktycznie z każdego segmentu produktowego. Od słuchawek typu "earbuds" (sprawdź test Elite 65t) na "pełnoprawnych" słuchawkach Elite 85h kończąc (więcej informacji tutaj). Na liście znajdziemy również Jabra Evolve 65e, określane jako "urządzenie do mobilnej pracy i rozrywki". Co kryje się za takim podsumowaniem?

Wykonanie i funkcje

Jabra Evolve 65e to słuchawki z pałąkiem na kark - modele tego typu są dostępne na rynku od dawna. Gadżet waży 36 g, ma dopasowujące się do ucha owalne wkładki dousznym i specjalny przewód zwiększający ergonomię użytkowania. Całość została wykonana bardzo dobrze - nie ma się czego czepić. Duże przyciski umożliwiają łatwą obsługę zestawu. Jeden z przycisków można wykorzystać do natychmiastowego połączenia z asystentem głosowym.

Z pudełku znajdziemy specjalnego dongle’a, który po podłączeniu do komputera ułatwia natychmiastowe parowanie słuchawek z urządzeniem. Producent mówi o zasięgu 30 m dla komputera i 10 m dla telefonu. Słuchawki są wyposażone w adapter Bluetooth Jabra Link 370, umożliwiający jednoczesną łączność z laptopem lub komputerem oraz smartfonem, co nadal nie jest normą dla wielu urządzeń. Ma to także swoje minusy, bo czasami z automatu połączymy się drugim, sparowanym urządzeniem. Coś za coś.

Na urządzeniach mobilnych możemy dodatkowo skorzystać z aplikacji Jabra Sound+, która pozwala użytkownikom personalizować połączenia i uzyskać dostęp do instrukcji obsługi. W zestawie znajdziemy gustowne etui, nakładki żelowe.

Do pracy, ale czy także do muzyki?

Pierwsza z zadań słuchawek Evolve 65e, czyli bycie urządzeniem do mobilnej pracy, zostało spełnione w 100 proc. Słuchawki mogą pochwalić się technologią poczwórnych mikrofonów. Dwa z nich są umieszczone w skrzynce mikrofonu i przechwytują głos, podczas gdy jeden mikrofon w każdej słuchawce odpowiedzialny jest za wychwytywanie szumu otoczenia. Rzeczywiście, techniczna jakość rozmowy pozostaje na wysokim poziomie, a słuchawki nie są - dosłownie - ciężarem dla rozmówcy.

A jeśli chcielibyśmy za ich pomocą słuchać muzyki lub oglądać filmy? Wtedy możemy liczyć wyłącznie na niezłą jakość audio. Reprodukcję wysokich i niskich tonów definitywnie mogłaby być lepsza. Słuchawki dobrze sprawdzą się przy podcastach, audiobookach i - generalnie - "w uszach" osób nie będących audiofilami.

Czas pracy baterii

Evolve 65e zaskakuje pozytywnie na tym polu - ponad 11 godzin podczas słuchania i około 7 godzin bez ładowania w trakcie rozmów. Słuchawki naładują się w kilkanaście minut.

Podsumowanie

Evolve 65e to kolejne udane słuchawki ze "stajni" Jabry. Przede wszystkim powinni się nimi zainteresować użytkownicy potrzebujący czegoś do pracy albo "niedzielnego" słuchania muzyki i audiobooków. Fani bezbłędnego audio muszą szukać gdzie indziej

Cena 599 zł

Plusy wykonanie i dodatki w pudełku

techniczny aspekt audio w rozmowach

niezła bateria Minusy są na rynku lepsze słuchawki do muzyki