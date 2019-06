Jabra Elite 85h - test

Jabra ze słuchawkami Elite 85h celuje w konkurencję w postaci Sony oraz Bose. Czy firmie udało się stworzyć produkt, na który warto wydać pieniądze?

Testy Jabra Evolve 65e - test Jabra Elite 85h to słuchawki, które mają być odpowiedzią na modele takie, jak Sony WH-1000XM3 oraz Bose QuietComfort 35 II. Akcesorium dostępne jest w cenie 1199 złotych. Czy w takim przedziale cenowym sprzęt ten ma szansę powalczyć z opisywaną konkurencją?

Opisywany sprzęt wyróżnia się designem. Producent zastosował tutaj nauszniki obite powłoką z tkaniny oraz miękkimi gąbkami dobrze przylegającymi do głowy. Mechanizm rozsuwania słuchawek jest bardzo solidny, a sama konstrukcja jest elastyczna i dopasuje się do większości głów. Jabra Elite 85h gwarantuje długi czas odsłuchu bez dyskomfortu czy uczucia gorąca.

Na nausznikach umieszczono przyciski pozwalające sterować słuchawkami - użytkownicy znajdą tam przycisk odtwarzania i pauzy oraz kontrolki do głośności. Dwa małe przyciski na dole pozwalają także na uruchomienie technologii HearThrough. Umożliwiają one również skorzystanie z wirtualnego asystenta.

W solidnym pokrowcu znalazło się miejsce na dodatkowe akcesoria: kabel do ładowania, kabel do słuchania przewodowego za pomocą jack 3,5 milimetra.

Jabra Elite 85h oferuje czas działania na baterii do około 36 godzin z włączoną redukcją szumów. Funkcja szybkiego ładowania pozwala na uzupełnienie mocy w naprawdę ekspresowy sposób - 15-minutowe ładowanie umożliwia dalsze 5 godzin słuchania muzyki. Akcesorium ma być także szczelne i odporne na zabrudzenia oraz zachlapania - słuchawki nie posiadają jednak żadnego, oficjalnego certyfikatu.

Do zestawu producent dołącza aplikację Jabra Sound+, która pozwala na zmianę charakterystyki dźwiękowej słuchawek oraz umożliwia łatwe dostosowanie ich do swoich preferencji. Słuchawki automatycznie przestają grać, kiedy użytkownik zdejmuje je z głowy - wszystko to przez dodatkowe sensory umieszczone w modelu Elite 85h. Największą zmorą jest jednak włączanie oraz wyłączanie zestawu. Do takiej akcji nie ma odpowiedniego przycisku: aby włączyć słuchawki należy podnieść je i umieścić na głowie. Wyłączenie następuje poprzez położenie słuchawek na powierzchni nausznikami do dołu.

Jabra Elite 85h nie wspiera kodeków audio takich, jak aptX oraz LDAC. Mimo to słuchawki grają przyzwoicie, z tendencją do eksponowania górnych części pasma, przez co w niektórych kawałkach "iskrzą". Producent chciał upewnić się, iż jego akcesorium odtwarza równo wszystkie części pasma - żadne z nich nie jest w tym wypadku faworyzowane. Aktywna redukcja szumów nie zmienia charakterystyki dźwiękowej. Słuchawki "po kablu" grają jednak nieco bardziej "sucho". Zwolennicy głębokiego basu w dużej ilości będą zawiedzeni. Słuchawki najlepiej nadają się do zbalansowanych gatunków muzycznych z dużą ilością instrumentów. Muzyka elektroniczna wypada na sprzęcie w sposób przeciętny.

Do redukcji szumów Jabra Elite 85h wykorzystuje zestaw czterech mikrofonów - ich wydajność jest tak samo dobra, jak u konkurencji. Model Elite 85h sprawnie usuwa szum napływający z otoczenia i umieszcza użytkownika w swoistej próżni. Podczas użytkowania słuchawek na ulicy warto uważać: redukcja szumów jest na tyle duża, że użytkownik może zapomnieć o zagrożeniu w postaci samochodów lub innych pojazdów.

Czy warto więc kupić słuchawki Elite 85h? Słuchawki Jabry zaskakują jakością wykonania oraz solidną redukcją szumów. Zachwalanie przez producenta wbudowanego akumulatora również pokrywa się z rzeczywistością - model Elite 85h działa naprawdę długo na jednym ładowaniu. Słuchawki te odstają jednak od konkurencji w najważniejszym elemencie, czyli w jakości dźwięku. Tu zostaje jeszcze trochę pola do poprawy.

Podsumowanie

Model Elite 85h będzie dobrym wyborem dla osób poszukujących wszechstronnych słuchawek z nastawieniem na klarowny dźwięk. W innych przypadkach lepiej zwrócić swój portfel w stronę konkurencji w postaci Sony czy Bose.

Cena: około 1199 zł