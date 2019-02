​iRobot Roomba i7+/i7 - test

Mieszkanie nie posprząta się samo... chyba że mamy do pomocy robota. Testujemy najnowszy model ze stajni iRobota - Roombę i7+. Czy to najlepszy inteligentny substytut odkurzacza w Polsce?

Kilka lat temu Roomba, robot sprzątający produkcji iRobot był postrzegany w kategoriach innowacyjnego, ale niekoniecznie praktycznego gadżetu. Czas w świecie technologii biegnie nieubłaganie, a co wczoraj było traktowane w z dystansem ("Po co mi smartfon, ja tylko dzwonię i esemesuję z komórki") - dzisiaj jest normą ("Życie bez smartfonu? Nie ma mowy"). Kategoria robotów sprzątających to osobny, popularny segment AGD. Czy iRobot i jego Roomba pozostają jego liderem?

Wygląd

iRobot Roomba i7 jest następcą modelu Roomba 980. Na samym początku należy nadmienić, że Roomba i7 trafiła na nasz rynek w dwóch wersjach. Podstawowa do Roomba i7 (sam odkurzacz z ładowarką), a model Roomba i7+ to odkurzacz plus stacja dokująca Clean Base zbierającą zawartość zbiornika Roomby. My testowaliśmy ten drugi wariant.

Na pierwszy rzut oka Roomba i7 nie różni się wiele od poprzedniego modelu - identyczna sylwetka i trzy przyciski na górnej powierzchni. Od spodu trafimy na dwie szczoteczki w głowicy czyszczącej. Sama głowica jest ruchoma, dostosowuje swoją wysokość do podłoża. Pierwsza ze szczotek odpowiada za rozbijanie i rozluźnienie zabrudzeń, a druga poruszając się w przeciwnym kierunku ma za zadanie podniesienie i wciągnięcie zabrudzeń z pomocą siły ssącej.

Widzieliśmy te rozwiązania. Kluczowe różnice dotyczą tego, co nowa Roomba potrafi zrobić z opisanymi powyżej elementami.

Inteligenta walka ze śmieciami

Testowany inteligentny odkurzacz nie potrzebuje aplikacji, aby sprzątać, ale definitywnie warto zainstalować iRobot Home, a potem sparować urządzenie mobilne z Roombą. Dzięki temu mamy dostęp do szeregu ustawień, ale przede wszystkim możemy skorzystać z nowych systemów autorstwa iRobota.

Roomba i7 współpracuje z asystentami głosowymi (Asystent Google i Alexa, z tym drugim tylko po angielsku). Oznacza to, że możemy zastosować podobny schemat poleceń, co opisany powyżej (np. "OK, Google, posprzątaj kuchnię". Podczas testów nie było najmniejszego problemu z połączeniem telefonu (sprawdziliśmy dwa modele, dwóch firm) z Roombą.

Technologia o nazwie Imprint Smart Mapping to tajna broń i7. Za jej sprawą robot "uczy się’ planu mieszkania. Wystarczy dwa do pięciu sprzątań (zależnie od poziomu skomplikowania), a Roomba dokona wystarczająco zaawansowanego mappingu przestrzeni, aby zwiększyć efektywność swojej pracy. W apce będziemy mogli obejrzeć zbadany przez Roombę teren, nazwać go (np. salon, sypialnia itd.), co ułatwi wykonywanie poleceń w przyszłości. Przykładowo, będziemy mogli ustawić harmonogram, w którym o godzinie 13:00 każdego dnia w tygodniu roboczym, Roomba sprząta tylko kuchnię i sypialnię.

Czy mapa jest dokładna? Naszym zdaniem jest wystarczająco precyzyjna, aby umożliwić wysprzątanie pomieszczenia. No właśnie - jak sprawuje się Roomba w starciu z podłogami?

Jak sprząta?

Dla tych, którzy nie wiedzą. Roomba rozpoczyna sprzątanie w miejscu, w którym znajduje się stacja dokująca/Clean Base (chyba, że przeniesiemy ją samemu), a po wykonaniu pracy wraca "do bazy". Z tym ostatnim wiele robotów konkurencji ma często spory problem. Roomba i7 nie zalicza się do tego grona - robocik zawsze wiedział, jak wrócić "do domu". Baterie umożliwiają prace przez około godzinę.

Zrobotyzowany odkurzacza radzi sobie z: okruszkami, piachem, pyłkami, drobnymi kawałkami jedzenia, cząstkami pleśni, roztoczami kurzu, alergenami, papierkami i wszystkim innym na podłodze. Co jest jego wrogiem? Przede wszystkim sznurki, ubrania, kable, sznurowadła, większe zabawki lub inne obiekty. Niestety? Aby Roomba porządnie posprzątała, musimy zadbać o to, aby na drodze nie było atrakcji w stylu słuchawki. Inna sprawa, że normalny odkurzacz też nie poradzi sobie z kablem czy ubraniem. Różnica polega na tym, że robot w takim przypadku często przestanie dalej pracować i wyślę do nas komunikat o błędzie.

Na szczęście - jeśli po drodze obędzie się bez przeszkód - Roomba dobrze sprawdzi się w roli odkurzacza. Niski profil Roomby i7 umożliwia czyszczenie przestrzeni pod meblami (bardzo przydatne), a technologia Dirt Detect sprawia, że robo-odkurzacz stale poszukuje obszarów wymagających większej uwagi. Jego czujniki monitorują ilość zbieranych zabrudzeń, wykrywając obszary wymagające intensywnej pracy.

Jeśli posiadamy egzemplarz ze stacją Clean Base, bo zakończonym sprzątaniu, zebrane przez robota śmieci są zasysane do worka (głośny, ale trwający tylko kilka sekund proces). Kiedy instalowany w stacji worek zapełni się, aplikacja iRobot Home poinformuje nas o konieczności wymiany pojemnika. Podmiana nie stanowi problemu, producent twierdzi, że worek pomieści nieczystości z około 30 cyklów robota. W zestawie znajdziemy tylko jeden worek zastępczy (a także dodatkową szczotkę oraz czujnik umożliwiający stawianie wirtualnych ścian, których robot nie przekroczy). Kultura pracy (głośność) i7 nie budzi wielkich zastrzeżeń.

Dla kogo taki sprzęt?

Odpowiedź jest prosta: Dla bardzo konkretnego użytkownika. Roomba nie zastąpi w 100 procentach odkurzacza. Inna sprawa, że bezpośrednie porównywanie i7 do zwykłego odkurzacza to jak stawianie obok siebie zmywarki i zlewozmywaka - niby służą do tego samego, ale różnica jest oczywista. Jeśli ktoś szuka robo-odkurzacza, który pomoże mu w regularnych utrzymaniu porządku w domu, wybór Roomby jest będzie naprawdę celny. Początkowo może się wydawać, że to zbędny dodatek, ale po kilku cyklach zaczynamy rozumieć, że dzięki i7 zaoszczędzimy sporo czasu.

Podsumowanie

Roomba i7/i7+ to jeden z najlepszych robotów sprzątających na rynku. Najlepszy sprzęt iRobota w historii firmy i fantastyczny kompan w regularnym sprzątaniu. Trudno o lepszą pomoc.

Plusy inteligentne systemy ułatwiające sprzątanie

ergonomia i wykonanie

wygodne Clean Base (model i7+)

aplikacja iRobot Home Minusy Nadal skutecznie “rozbroi” go kawałek sznurka

Na mapie apki nie widać pozycji robota

Ceny:

iRobot Roomba i7 - 4199 zł

iRobot Roomba i7+ (ze stacją Clean Base) - 5399 zł

