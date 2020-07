Hyperbook SL504 – test

Sprawdzamy mocnego laptopa gamingowego polskiej marki Hyperbook. Model Hyperbook SL504 posłużył nam do testowania standardowych gier, jak i pozycji stworzonych z myślą o VR.

Reklama

Polska marka laptopów dla graczy Hyperbook sukcesywnie wprowadza na rynek kolejne modele, stając w szranki z globalnymi producentami. Testujemy ich sprzęt regularnie i firmie nie można odmówić jednego - za każdym razem ich komputery są coraz lepsze. Wyraźna ewolucja w nowych iteracjach laptopów o jedno, ale czy to wystarczy, aby dostarczyć na rynek bardzo dobrego laptopa gamingowego? Sprawdźmy.

Wygląd i wykonanie

Hyperbook SL504 prezentuje się podobnie jak większość laptopów tej marki - bardzo standardowo. W przeciwieństwie do innych modeli dla graczy, nie znajdziemy tu podświetlanych elementów, za wyjątkiem klawiatury (podświetlenie RGB dla każdego klawisza). Nie brakuje osób, którym spodoba się taki minimalizm. Rozmiary urządzenia to 359 x 258 x 29,9 mm, a waga wynosi 2,5 kg. Typowa charakterystyka, jak na laptopa gamingowego z wyższej półki. Zasilacz z zestawu (180W) również nie odstaje od przeciętnej wielkości dla komputera przenośnego stworzonego z myślą o graczach.

Reklama

Obudowa testowanego urządzenia to przede wszystkim aluminium - dzięki niemu "powłoka" komputera sprawia wrażenie solidnej. Pokrywa z ekranem ma bardzo porządnie wyprodukowane zawiasy (kąt otwarcia - około 140 stopni). Cały mechanizm wygląda na godny zaufania. Pełna klawiatura może pochwalić się dobrze wyprofilowanymi klawiszami, chociaż cały obszar dedykowany klawiaturze mógłby być wykonany trochę lepiej (wrażenie uginania się). Natomiast sam touchpad sprawdza się fantastycznie. Gracz ma również dużo przestrzeni na dłoni i nadgarstka. Ramki obok ekranu nie rażą rozmiarem i wykonaniem, ekran dobrze komponuje się z całością.

Zdjęcie Hyperbook SL504 / INTERIA.PL

Podsumowując, Hyperbook SL504 nie jest mistrzem designu, a raczej pragmatycznym podejściem do laptopa gamingowego. Wszystko, co jest istotne, sprawia wrażenie dobrze wykonanego. Pozostałe elementy i tak pozostają subiektywne w ocenie.

Listę dostępny porty i złącz można znaleźć na dole materiału, wraz z rozbudowaną specyfiką testowanego modelu.

Zdjęcie Klawiatura Hyperbook SL504 / INTERIA.PL

Konfiguracja i ekran

Za podstawową konfigurację SL504 trzeba zapłacić 6599 zł (model z kartą GeForce RTX 2060). Testowana przez nas wersja kosztuje 9403 zł. Możliwość dopasowania komponentów do potrzeb to jeden z ciekawszych aspektów hyperbooków.

Zdjęcie Hyperbook SL504 / INTERIA.PL

Zacznijmy od ekranu. Nasz miał przekątną 15.6" FHD (1920 na 1080 pikseli) IPS, odświeżanie na poziomie 144Hz ze wsparciem G-SYNC. Ekran jest matowy. Warto wspomnieć, że za 800 zł możemy zamówić model z ekranem OLED-owym ekranem UHD 4K. Laptopy z ekranem OLED to nadal rzadkość - jeśli szukamy prawdziwie referencyjnej jakości, planując granie z wykorzystaniem dobrodziejstwa HDR-u, warto pomyśleć o tej konfiguracji.

Wracając do testowanego ekranu. Definitywnie oferuje dobrą jakość - po raz kolejny widać skok, jaki wykonał Hyperbook jako firma, w nowych iteracjach swoich laptopów. Reprodukcja kolorów i czas reakcji nie budzą zastrzeżeń (z 144Hz trudno o cokolwiek innego). Efektywne kąty widzenia są niezłe, podobnie jak poziom odwzorowanej szczegółowości. Większość graczy będzie w pełni zadowolona z zastosowanej matrycy.

Zdjęcie Hyperbook SL504 / INTERIA.PL

Specyfikacja, kultura pracy i bateria

Specyfikacja testowanego modelu, a raczej jej kluczowe elementy, to: procesor Intel Core i7-10875H, 16 GB RAM (DDR4 2666 MHz), dysk SSD Samsunga i karta GeForce RTX 2070 Super 8GB. Napisać, że komputer radzi sobie bez problemu podczas każdego zadania byłoby truizmem - z taką konfiguracja to nie problem. W przygotowanej fuzji konfiguracyjnej otrzymujemy naprawdę udany sprzęt w niezłym stosunku ceny do jakości. Podczas testów nie mieliśmy żadnych bezpośrednich problemów z komputerem - pracował na optymalnym poziomie, bez konieczności restartu.

Zdjęcie Hyperbook SL504 / INTERIA.PL

A sama kultura pracy? Po raz kolejny Hyperbook dokonał postępu, jeśli chodzi o poziom głośności podczas działania i temperaturę procesora. Nadal nie jest to podium wśród najlepszych z najlepszych, ale laptop pozostaje w pierwszej lidze.

Jakość oferowanego audio przez wbudowane głośniki jest poprawna - nie ma mowy o jakiś rewelacjach, ale wystarczy, jeśli ktoś chce obcować z dźwiękiem w ten sposób.

Zanim przejdziemy do gier, które na nim sprawdziliśmy. Jeszcze trochę o czasie pracy na baterii. W przypadku laptopa gamingowego - naszym zdaniem - nie jest to kluczowy aspekt, natomiast warto o nim wspomnieć. Standardowe użytkowanie (oglądamy film, komputer jest połączony z Internetem bezprzewodowym, ekran na około 60 proc. jasności) daje nam około 180 minut działania, czasami mniej. Granie, zależnie od tytułu i ustawień, obniża czas pracy do około 60-70 minut. Generalnie, to standard na rynku, zatem wszystko pozostaje w normie.

Testujemy gry

Podczas testów sprawdziliśmy nie tylko "zwykłe" gry, ale również pozycje stworzone z myślą o wirtualnej rzeczywistości. Eksploracja VR była jednym z kluczowych elementów, jeśli nawet nie ważniejszym, podczas testów. Korzystaliśmy z najnowszych gogli HTC Vive Cosmos - z punktu widzenia podłączania peryferii VR, Hyperbook SL504 spisał się wzorowo.

Zdjęcie Hyperbook SL504 / INTERIA.PL

Saints Row: The Third Remastered - graficzny remaster lubianego tytułu z końca 2011 roku. Gra automatycznie ustawiła praktycznie wszystko, co można ma maksimum, a my podkręciliśmy ustawienia jeszcze bardziej. Z pozytywnym skutkiem - nowa wersja prezentowała się doskonale, oferując bezbłędną płynność.

Deliver Us The Moon - pozornie zwykła przygodówka FPP, ale w rzeczywistości to bardzo dobry benchmark do testów karty, ponieważ gra wykorzystuje wiele z dobrodziejstw oferowanych przez RTX, począwszy od ray-tracingu. SL504 bez problemu poradził sobie z maksymalnymi możliwymi ustawieniami graficznymi - gra działała bez zarzutów, otrzymując stałą liczbę klatek na sekundę.

Control - zeszłoroczny hit i kolejny ciekawy benchmark do sprawdzenia możliwości laptopa i DirectX 12. Twórcy z Remedy oddali graczom pięć osobnych opcji ustawień graficznych dotyczących ray tracingu: odbicia światła, transparentne odbicia, cienie, oświetlenie rozproszone i dodatkowe efekty towarzyszące zniszczeniom. Po raz kolejny komputer Hyperbooka spisał się bardzo dobrze.

Pistol Whip (VR) - tegoroczny hit w świecie VR. Połączenie Beat Saber i Superhot z automatową strzelanką. Gra nie ma dużych wymagań sprzętowych, ale warto było zacząć od takiej pozycji, gdyż płynność i czas reakcji jest kluczowa. Nie było problemów podczas gry

Boneworks (VR) - interesująca propozycja fanów VR, głównie ze względu na bardzo skomplikowaną, a co za tym idzie wymagającą dużej mocy obliczeniowej, fizyką. Gra co prawda wyświetlała informacje, że procesor testowanego urządzenia może być nieodpowiedni, ale podczas przechodzenia Boneworks nie natknęliśmy się na przeszkody. Oprócz tych, które przygotowali dla nas sami twórcy gry.

The Walking Dead: Saints & Sinners (VR) - zaskakująco udana wersja znanego komiksu i serialu. Automatyczne ustawienia gry zasugerowały dość standardowe opcje graficzne, ale my nie baliśmy się i zwiększyliśmy je - z pozytywnym efektem. Przedzieranie się przez bagna Luizjany i walka z walkerami robiła bardzo duże wrażenie w VR.

Zdjęcie Hyperbook SL504 i HTC Vive Cosmos / INTERIA.PL

Half-Life Alyx (VR) - opus magun świata VR ostatnich lat. Część wiadomo której kultowej serii. Alyx pod katem wymagań sprzętowych jest bezwzględna, od razu informując gracza w przypadku, jeśli jego komputer nie będzie w stanie zmierzyć się z tytułem. Nie mieliśmy takiego komunikatu. Sama gra działała bezbłędnie i bardzo płynnie - od początku do końca. W tym przypadku duet Hyperbook SL504 i HTC Vive Cosmos sprawdziły się doskonale.

Podsumowanie

Hyperbook SL504 to bardzo dobry laptop gamingowy dla graczy potrzebujących bardzo dobrej konfiguracji w wersji mobilnej. Ewentualnie niedociągnięcia są efektywnie bez znaczenia, jeśli weźmiemy pod uwagę jego możliwości

Cena podstawowej konfiguracji: 6599 zł

Cena testowanej konfiguracji: 9403 zł

Plusy Naprawdę dobre osiągi

Solidna i udana konstrukcja

Ekran 144Hz

Dobrze sprawdzi się w grach VR Minusy Głośność pracy może być dla niektórych problemem

Specyfikacja testowanego Hyperbook SL504 i7-10875H RTX 2070 Super

Ekran: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 144Hz 90% sRGB Matowy G-SYNC

Procesor: Intel Core i7-10875H 8 x 2.3 - 5.1GHz Turbo, 16MB, UHD 630, 45W

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB

Klawiatura: Klawiatura RGB z indywidualnym podświetleniem klawiszy oraz funkcją N-Key Rollover (NKRO)

Pamięć RAM: 16 GB (2 x 8) DDR4 2666 MHz CL16

Dysk SSD M.2: Samsung SSD 1TB 970 EVO Plus NVMe M.2 2280 (odczyt/zapis; 3500/3300MB/s)

WiFi: Intel Dual Band Wireless-AC 9560 (802.11 a/c) M.2 WLAN + BT

Porty: 3 x USB 3.2 Gen1 | 1x Thunderbolt 3 | 1 x Mini DisplayPort 1.4 | 1 x HDMI | 2 x 2-in-1 Audio Jack | 1 x RJ-45 LAN | 1 x powered USB port | 1x DC-IN

Wymiary 359 x 258 x 29,9 mm

Waga 2,5 kg