Huawei Matebook X - test

Huawei wprowadza na rynek nowy, przenośny komputer MateBook X. Jak to urządzenie zachowuje się podczas codziennego użytkowania?

Huawei zaprezentowało komputer MateBook X. W środku pandemii, sprzęt ma przydać się przede wszystkim osobom poszukającym małego i mobilnego rozwiązania do pracy lub nauki. Jak ta konstrukcja radzi sobie w codziennym użytkowaniu i czy jest w stanie zapewnić satysfakcjonujące wrażenia z działania?

Wygląd i obudowa

Reklama

Trzeba przyznać, że Huawei MateBook X robi wrażenie po wyjęciu go z pudełka. To, co pierwsze zwraca uwagę, to waga całej konstrukcji - jest ona naprawdę bardzo lekka. Z powodzeniem można więc wrzucić sprzęt do plecaka, bez obawy o jego nadmierne obciążenie. Pod względem reszty konstrukcji, całość przypomina starsze MacBooki od Apple, szczególnie z zewnątrz. Kolor obudowy jest bardzo podobny do modelu Air, który lata temu święcił triumfy na rynku.

Ogólne wrażenie dotyczące obudowy MateBooka X jest świetne. To komputer z bardzo dobrze spasowanymi elementami. Na plus zasługuje konstrukcja wyświetlacza z minimalnymi ramkami oraz pełnowymiarowa klawiatura, która pomimo gabarytów sprzętu jest bardzo wygodna.

Po lewej i po prawej stronie znalazło się miejsce na porty USB typu C. Szkoda, że tylko dwa.

Zdjęcie Huawei MateBook X / INTERIA.PL

Ekran i głośniki

Huawei MateBook X korzysta z ekranu o przekątnej 13 cali. Stosunek ekranu do całej powierzchni panelu wynosi 90 proc., co sprawia, że wyświetlacz wydaje się większy. Całość działa w rozdzielczości 3000 na 2000 pikseli i pokrywa 100 proc. palety kolorów sRGB. Ekran MateBooka X jest jasny i osiąga około 400 nitów w typowym użytkowaniu. Dodatkowo, cały panel jest dotykowy, co niestety przekłada się na spore odbijanie światła, w związku z brakiem matowej powłoki.

Ekran MateBooka X sprawdza się w większości rozwiązań. Jego największą bolączką jest jednak odbijanie światła, co może utrudniać niektóre zadania w ciągu dnia. Czasem może się wydawać, iż mamy do czynienia ze swoistym lusterkiem. A szkoda.

Do odtwarzania muzyki sprzęt wykorzystuje cztery głośniki, a audio zbierane jest przy pomocy dwóch mikrofonów. Jak na tak małą konstrukcję całość brzmi bardzo dobrze - Chińczycy zdążyli nas przyzwyczaić do dobrej jakości dźwięku w swoich laptopach.

Zdjęcie Huawei MateBook X / INTERIA.PL

Specyfikacja i wydajność

Huawei MateBook X korzysta z procesora Intel Core i5-10210U dziesiątej generacji. Do tego wszystkiego można dołożyć 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR3 oraz dysk twardy SSD o pojemności 512 GB wykorzystujący interfejs PCIe. Na pokładzie znalazł się również Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi w standardzie 802.11ac. Komputer nie posiada dedykowanej karty graficznej, tym samym korzystając z zintegrowanego rozwiązania Intela.

Huawei MateBook X wygląda jak sprzęt do mobilnej pracy i tak też zachowuje się w codziennym użytkowaniu. To komputer, który można podpiąć do zewnętrznego monitora, ale najlepiej będzie korzystać z niego w drodze lub w różnych miejscach - niekoniecznie w sposób stacjonarny. Specyfikacja, którą proponuje Huawei jest bardzo przyzwoita. Do jakości pracy na tym sprzęcie nie można mieć zarzutów. Dziesiąta generacja procesorów Intela pokazuje swój potencjał w kontekście wydajności, ale też oszczędzania energii.

Huawei MateBook X nagrzewa się nieco przy bardziej wymagających zadaniach oraz przy ładowaniu, ale podczas wykonywania podstawowych czynności takich, jak przeglądanie internetu czy oglądanie filmów, jego obudowa pozostaje chłodna, a cała konstrukcja działa bardzo cicho.

Zdjęcie Huawei MateBook X / INTERIA.PL

Bateria

Huawei MateBook X wykorzystuje baterię o pojemności 42Wh. Energię w akumulatorze można szybko uzupełnić przy wykorzystaniu dedykowanej ładowarki Huawei o mocy 65W. Komfortowym rozwiązaniem jest możliwość ładowania komputera przy wykorzystaniu obu wejść USB typu C. Ładowarka dołączona do laptopa wspiera także ładowanie innych sprzętów elektronicznych - w tym urządzeń chińskiego producenta.

Dziesiąta generacja procesorów Intela radzi sobie świetnie w kontekście zarządzania energią. Z MateBooka X można wycisnąć spokojnie ponad 10 godzin pracy na jednym ładowaniu. Oczywiście czas pracy skraca się względem wykonywania bardziej zaawansowanych operacji.

Naładowanie komputera to praktycznie moment - dołączona ładowarka pozwala uzupełnić jego energię w około godzinę.

Zdjęcie Huawei MateBook X / INTERIA.PL

Podsumowanie

Huawei MateBook X to uniwersalna konstrukcja do mniej lub bardziej wymagającej pracy. To także idealny zestaw na podróż. Mimo wszystko, ciężko traktować ten sprzęt jako jedyną, domową konstrukcję stacjonarną - szczególnie bez dodatkowych akcesoriów.

MateBook X jest dostępny w rekomendowanej cenie detalicznej 6499 zł. W czasie przedsprzedaży nowe laptopy można zamówić wraz ze smartwatchem Huawei Watch GT 2 i plecakiem Huawei Classic Backpack. Regularna sprzedaż ruszy 26 października.