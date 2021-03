Huawei FreeBuds 4i - test

Huawei FreeBuds 4i to kompaktowe, mobilne słuchawki z aktywną redukcją szumów. Jak sprawdzają się w codziennym użytkowaniu?

Huawei FreeBuds 4i to przystępne cenowo słuchawki typu "true wireless" oferujące aktywną redukcję szumów. Czy warto zainwestować w nie swoje pieniądze?

Budowa i jakość wykonania

Zacznijmy od etui. To w przypadku FreeBuds 4i, to nic innego, jak akcesorium w kształcie małego, swoistego jajka, które można schować dosłownie wszędzie. Samo etui na słuchawki jest naprawdę małe - niewiele większe od standardowej paczki zapałek. To plus i jednocześnie minus - konstrukcję będzie łatwiej zgubić.

W środku znajdziemy specjalne otwory na słuchawki z magnesem i diodę z przodu, która informuje o stanie naładowania akumulatora oraz trybie łączności.

Tak małego etui na słuchawki bezprzewodowe jeszcze nie widziałem. Dla wielu osób będzie to zaleta. FreeBuds 4i posiadają także wsparcie dla certyfikatu IPX4.

Komfort użytkowania

FreeBuds 4i wykorzystują konstrukcję podobną do Apple Air Pods Pro. Mamy tu swoisty "patyczek" zakończony klasycznym, silnikowym tipem mającym zapewnić wygodę oraz szczelność w kanale słuchowym. W moim przypadku słuchawek nie udało się dopasować idealnie w żaden sposób - ergonomia pozostawia sporo do życzenia. Mimo to, FreeBuds 4i są naprawdę lekkie i nie czuć, że ma się je w uszach. Osoby z mniejszymi kanałami słuchowymi mogą mieć jednak problem z włożeniem słuchawek do swoich uszu.

Elementy sterujące słuchawek działają i reagują poprawnie - w każdej kwestii.

Jakość dźwięku

Huawei FreeBuds 4i brzmią na tyle, ile kosztują. Całość została dostrojona w miarę uniwersalnie, z naciskiem w kierunku muzyki rozrywkowej. Sam dźwięk nie jest najbardziej szczegółowym odwzorowaniem materiały, ale jego jakość jest bardzo przyzwoita. Osobom lubującym się w większej ilości basu radziłbym poszukać jednak innych słuchawek - w tej materii FreeBuds 4i radzą sobie przeciętnie.

FreeBuds 4i stawiają nacisk bardziej na średnie i wyższe pasmo, tym samym unikając niższych częstotliwości. Nie jest tak, że basu nie ma, ale osoby preferujące konkretne gatunki mogą być zawiedzione.

ANC

Huawei FreeBuds 4i korzystają z jednego trybu aktywnej redukcji szumów. Jest ona w pełni wystarczająca do używania na mieście czy w komunikacji. Słuchawki radzą sobie nieźle z tłumieniem dźwięku o nieco wyższej częstotliwości. Basowe odgłosy czy rozmowy są w stanie przebić się przez akcesorium - ale to problem nie tylko tego modelu. Większość słuchawek na rynku nie radzi sobie bowiem z takim hałasem.

ANC w FreeBuds 4i oceniam więc na dobrą.

Bateria

Producent zapewnia, że słuchawki FreeBuds 4i są w stanie działać do 22 godzin w przypadku odtwarzania dźwięku na połowie głośności - i z wyłączoną redukcja szumów. W rzeczywistości z włączonym ANC długość odtwarzania dźwięku w słuchawkach waha się od pięciu i pół do sześciu i pół godziny. O baterię nie ma się więc co martwić. Dodatkowo etui zapewnia natychmiastowe uzupełnienie energii słuchawek. Ładowanie zestawu raz lub dwa razy na tydzień całkowicie wystarczy.

Cena: około 249zł



Podsumowanie

Huawei FreeBuds 4i to słuchawki stosunkowo uniwersalne. Na plus warto zaliczyć ich rozmiar, czas pracy na baterii i wsparcie dla IPX4. Osoby poszukujące basowego grania mogą być jednak zawiedzione. Cała reszta będzie zadowolona.

Plusy Kompaktowy rozmiar

Czas pracy na baterii

Cena

IPX4 Minusy Za mało niskich tonów

Przeciętna ergonomia

