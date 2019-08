Fiat 500 w nieco innej odsłonie

Przetestowaliśmy najwyższy model elektrycznej hulajnogi marki Fiat. Czy ma ona szanse stać się równie popularna co jej motoryzacyjny odpowiednik?

Hulajnogi elektryczne stały się w ostatnim czasie jednym z najpopularniejszych środków transportu. Dowodem na to mogą być większe miasta jak Kraków czy Warszawa, gdzie niemal pod każdym biurowcem, lub bulwarem można natrafić na kilka tego typu urządzeń. Są stosunkowo szybkie, wygodne i przede wszystkim dobrze radzą sobie na zatłoczonych ulicach.

Nic zatem dziwnego, że ich produkcją zainteresowały się większe koncerny motoryzacyjne. Swoje elektryczne hulajnogi od dawna produkuje Kawasaki, niedawno pojawiły się zapowiedzi podobnego urządzenia od Audi, Volkswagena, a także BMW. Również włoski Fiat ma w swojej ofercie kilka modeli, które nawiązują stylistyką do słynnego modelu "500".

To właśnie najmocniejszy i największy model Fiata trafił do naszej redakcji. Hulajnoga oznaczona jako F500-F85, zawitała do nas w ogromnym kartonowym pudle, dumnie oznaczonym logotypem włoskiego producenta i opisem podstawowych danych technicznych zawartości.

Pierwsze wrażenia

Zaraz po wypakowaniu pojazdu z folii i sprawnym złożeniu kierownicy, rzuciły nam się w oczy niezłe materiały użyte do produkcji hulajnogi. Model F500-F85 został wykonany z wysokiej jakości tworzywa, który sprawia wrażenie trwałego i odpornego na uszkodzenia. Jednoślad został pokryty dosyć grubą warstwą czerwonego lakieru o chropowatej strukturze, a sama podstawka wyłożona papierem ściernym by zapewniać dobrą przyczepność naszym butom. Do zalet należy zaliczyć też wysoko umieszczoną kierownicę (rozmiary rozłożonej hulajnogi to 105 x 44x 111 cm) wyposażoną w dwa gumowe gripy, donośny dzwonek, a także klamkę odpowiadającą za działanie hamulca tarczowego.



Zdjęcie Fiat F500-F85 / INTERIA.PL

Zarówno na przodzie kierownicy jak i na podstawie hulajnogi natrafimy na logotypy nawiązujące do samochodu Fiat 500. Oryginalne logo włoskiego producenta oraz charakterystyczny napis "500" w dużym stopniu podkreślają rodowód pojazdu. Duży plus.

Po złożeniu F500-F85 zajmuje już tylko 105 x 44 x 52 cm, co pozwala na stosunkowo łatwy transport, zarówno w bagażniku samochodu jak i ręcznie. Pomysłowa blokada kierownicy umożliwia nam wygodny chwyt, a świetne wyważenie urządzenia pozwala na całkiem wygodne niesienie pojazdu w dłoni. Zaletą w transporcie jest także niewielka waga wynosząca 12 kg.

Jazda

Hulajnoga posiada sporej wielkości, pompowane 8.5-calowe koła, które zapewniają świetne amortyzowanie podczas jazdy. Model F500-F85 potrafi poradzić sobie nie tylko na zjazdach z chodnika, ale także w niewielkim terenie. Szybkie przejazdy przez progi zwalniające lub mniejsze dziury nie stanowi dla niej żadnego problemu.

Zdjęcie Spalinowy czy elektryczny? Którego Fiata 500 wolicie? / INTERIA.PL

Komfortową jazdę zapewnia tez silnik elektryczny o mocy 250 W, napędzany akumulatorem o pojemności 7.4 Ah. W zależności od wybranego trybu jazdy umożliwia on rozpędzenie jednośladu do maksymalnej prędkości 15 km/h w przypadku trybu normalnego, oraz 25 km/h w trybie sportowym. W porównaniu do innych hulajnóg dostępnych na rynku nie jest to wprawdzie spektakularny wynik, jednak nie oszukujmy się - całkowicie wystarczający do sprawnego i szybkiego przemieszczenia się po mieście. Pomiędzy wspomnianymi trybami przełączamy się za pomocą przycisku ukrytego pod spodem niewielkiego ekranu cyfrowego, wskazującego prędkość z jaką się poruszamy oraz poziom naładowania baterii.

Sam zasięg hulajnogi również nie jest najmniejszy. Producent zapewnia, że przy pełnym naładowaniu akumulatora, elektryczny Fiat przejedzie 25 km. Według naszych pomiarów zasięg wynosił od 18 do nawet 28 km w zależności od trasy i wagi kierującego. Warto tu zaznaczyć, że dopuszczalne obciążenie hulajnogi wynosi 140 kg, co w zupełności wystarcza do sprawnego rozpędzania się z nawet większą osobą na pokładzie.



Za sprawne hamowanie odpowiada wydajny hamulec tarczowy zamieszczony na tylnym kole. Jest on sprzężony z niewielką diodą LED umieszczoną w lampce na tylnym błotniku hulajnogi. Wraz z mocnym przednim reflektorkiem oraz ponaklejanymi odblaskami na kołach, gwarantuje on dopuszczalną widoczność w nocy.



Zdjęcie Fiat F500-F85 / INTERIA.PL

Wady

Niestety hulajnoga Fiata ma też swoje wady. Główną z nich jest cena. Za model F500-F85, Fiat życzy sobie ok 1800zł. Jest to sporo, jak na możliwości jakie oferuje. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że płacimy tu więcej za oficjalną licencję i możliwość poszpanowania logiem Fiata na kierownicy, mimo wszystko, z czysto użytkowego punktu widzenia, na rynku można znaleźć mocniejsze i szybsze urządzenia w tej cenie.

Gdzieniegdzie pojawiały się też początkowo ukryte wady wykonania. Chaotycznie "rzucone" kable w kierownicy mają tendencję do plątania się i wypychania zaślepek w obudowie. Również nie zalecalibyśmy częstego rozkręcania rączek - może się to skończyć pogięciem niektórych przewodów. Po dłuższej jeździe pojawiły się też drobne luzy na kierownicy - nie jest to odosobniony przypadek, jednak przy tej cenie, zużycie materiałów powinno dać znać o sobie dużo później.

Zdjęcie Fiat F500-F85 / INTERIA.PL

Podczas testów brakowało nam także jakiegoś dedykowanego systemu antykradzieżowego. Niestety hulajnoga w zestawie nie posiada żadnej blokady lub zaczepu więc szybki wyskok do sklepu nierzadko kończył się dla nas problematycznym szukaniem bezpiecznego miejsca do jej pozostawienia. Na szczęście w internecie można znaleźć wiele tego typu urządzeń w zarówno niskich jak i wysokich cenach.

Podsumowanie

Pomijając kwestie pewnych niedoróbek czy sporej ceny, elektryczna hulajnoga Fiata to naprawdę udane urządzenie. Posiada wszystkie najważniejsze zalety tego typu pojazdu dodając dodatkową nutkę prestiżu w postaci stylistycznych nawiązań do samochodów włoskiej marki. Jeśli poszukujemy wygodnego, miejskiego środka transportu, chcemy wyróżniać się w tłumie, a dodatkowo jesteśmy fanami Fiata, model F500-F85 może okazać się świetnym wyborem.