​Asus ROG Strix SCAR II - test

Testujemy ultramocnego laptopa gamingowego Asusa - ROG Strix SCAR II. Ten wyposażony w kartę graficzną z technologią RTX komputer ma oferować nowy poziom grafiki w grach.

Tegoroczne laptopy gamingowe z wyższej półki mogą pochwalić się kartami GeForce opartymi na nowej architekturze NVIDIA Turing oraz platformie NVIDIA RTX. Dzięki nim mobilny sprzęt do grania otrzymał m.in., wsparcie dla raytracingu (więcej informacji). Jednym z laptopów wyposażonych w karty z RTX jest rodzina ROG Strix SCAR II. Na rynku znajdziemy modele GL504 i GL704, komputery mają karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 2060 lub 2070 oraz ekrany 15,6-cala i 17,3-cala. My przetestowaliśmy model z kartą RTX 2060.

Design

ROG Strix SCAR II prezentuje się naprawdę dobrze. Asus wie, jak zaprojektować gamingowy komputer - w tym przypadku nie jest inaczej. Sprzęt ma wykończenia ze szczotkowanego metalu w kolorze szarym, a radiator może pochwalić się głębokim odcieniem czerni. Do tego dochodzi kevlarowy splot. Komputer waży 2,4 kg. Porty to kolejno: 1 x HDMI, 1 x mini DisplayPort, 1 x USB 3.1 Typ C, 3 x USB 3.0 / USB 3.1.

Klawiaturę wykonano w technologii HyperStrike Pro. Nie jest ona mechaniczna, ale jej konstrukcja została zainspirowana klawiaturami desktopowymi. Znajdziemy na niej cztery klawisze skrótów umieszczone w strefie odizolowanej od reszty klawiatury, czterostrefowe podświetlenie RGB i klawisze WASD z przezroczystymi nasadkami.

Podświetlenie można modyfikować za pomocą aktywowanego specjalnym przyciskiem ROG Gaming Center. Oczywiście nie jest to jedne zadanie tego panelu. Przy jego pomocy można sprawdzić częstotliwości taktowania i temperatury CPU i GPU, regulować prędkość obrotu wiatraków i zmienić ustawienia dźwięku lub obrazu.

Skoro przy tym ostatnim - skupmy się na ekranie.

Zdjęcie ROG Strix SCAR II / INTERIA.PL

Ekran

Asus zdecydował się na implementacje ekranu z superwąską ramką, rozwiązania wdrożonego już w niektórych modelach Asusa. Podobnie jak w przypadku smartfonów, redukcja powierzchni ramek znacząco polepsza wrażenia estetyczne. Wyświetlacz ma matrycę matową i oferuje odświeżanie ma poziomie 144 Hz (sprawdza się doskonale). Jasność - według zapewnień producenta - wynosi 300 cd/m2. Testy wykazały, że ekran Strix SCAR II oferuje bardzo dobre odwzorowanie kolorów i kontrast. Szkoda, że mamy do czynienia z rozdzielczość "tylko" 1920 x 1080 pikseli. Nie ma także co liczyć na wsparcie dla G-Sync.

Zdjęcie ROG Strix SCAR II - klawisze WASD z przezroczystymi nasadkami / INTERIA.PL

Moc obliczeniowa

W środku, oprócz wspomnianej karty graficznej, znajdziemy m.in. procesor Intel Core i7 8. generacji 8750H (2,2 - 4,1 GHz), a także od 8 do 32GB RAM (DDR4 2666 MHz), zależnie od konfiguracji. Dyski: 256-gigabajtowy dysk SSD i 1TB dysk HDD.

Zdjęcie Asus ROG Strix SCAR II / INTERIA.PL

Jak łatwo się domyślić, w codziennej pracy komputer działa bez zarzutów. System chłodzenia HyperCool Pro równomiernie rozprowadza ciepło za pomocą dwóch wentylatoró1) 12 V. Przy trybach gwarantujących maksymalnie efektywną pracę - wentylator potrafi pracować naprawdę głośno, zaburzając trochę kulturę pracy.

Poniżej prezentujemy wyniki z syntetycznego benchmarka 3DMark, demo Time Spy:

Zdjęcie 3DMark, demo Time Spy / INTERIA.PL

Gramy

Syntetyczny benchmark to jedno, ale jak ROG Strix SCAR II sprawdził się w konkretnych tytułach?

Devil May Cry 5

Kolejna odsłona kultowej serii, która miała początki na konsoli PS2. Najnowsza część, działająca na silniki RE Engine stwarza szansę na przetestowanie maksymalnych ustawień graficznych. Podczas kilku godzinnej sesji, pomimo zaawansowanych ustawień, nie dało się zaobserwować znaczących spadków animacji.

Resident Evil 2

Gra Capcomu, podobnie jak opisana powyżej, korzysta z silnika RE Engine. Analogicznie, maksymalne ustawienia (RE2 oferuje więcej opcji) nie są gigantycznym wyzwaniem dla Strix SCAR II. Przez kilka godzin zabawy nie zaobserwowaliśmy większych problemów.

Zdjęcie Metro Exodus / INTERIA.PL

Metro Exodus

Kluczowy element naszego testu, przede wszystkim ze względu na implementację raytracingu oraz innych rozwiązań natywnych dla kart RTX. Metro od pierwszej części z 2010 roku stanowi bardzo dobry benchmark dla rozwoju komputerowej grafiki. Materiał wideo poniżej doskonale tłumaczy różnice pomiędzy grą w wersji z i bez technologii RTX. Naszym zdaniem, różnica jest widoczna, a Strix SCAR II dał sobie radę z jej pokazaniem.

Bateria

Na tym polu nie ma gigantycznych niespodzianek - bez zasilania, laptop starczy na ponad godzinę intensywnego grania, ale osiągi będą wtedy niższe. Jeśli nie będziemy eksploatowali jego możliwości graficznych, możemy liczyć kilka godzin standardowego użytkowania, w tym oglądania filmów.

Zdjęcie ​Asus ROG Strix SCAR II otrzymuje REKOMENDACJĘ serwisu Interia Nowe Technologie /INTERIA.PL -

Podsumowanie

ROG Asus Strix SCAR II to doskonały laptop gamingowy i dobry pokaz mocy RTX-a. Jego cena jest odzwierciedleniem oferowanych możliwości, zatem bez wątpienia jest to propozycja dla wybranego grona użytkowników. Ale o to chyba chodziło od początku

Ceny zaczynają się od 8 399 zł (GL504) oraz 8 899 zł (GL704).