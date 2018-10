Acer Windows Mixed Reality i Acer Helios 500 - test

Sprawdzamy wirtualną rzeczywistość w wydaniu platformy Windows Mixed Reality, a obsługujące ją gogle VR Acera podłączamy do laptopa dla graczy Acer Helios 500. Co wyszło z takiego połączenia rodem z cyberpunku?

Minęło ponad dwa lata od premiery systemów HTC Vive i Oculus Rift. Chociaż wirtualna rzeczywistość nie stała się tak dużym hitem, jak przewidywano - ma swoich fanów. Oprócz wymienionych platform, posiadacze komputerów mogą jeszcze skorzystać z platformy Windows Mixed Reality i stworzonych z myślą o nich goglach. Sprawdziliśmy taki sprzęt, ale najpierw opiszmy laptopa, do którego podłączyliśmy gogle Acera.

Predator wśród laptopów gamingowych

Helios to laptop gamingowy z wyższej półki, sprzęt od pierwszego momentu wyglądający na multimedialny kombajn. Od podświetlanej klawiatury na elementach wykończenia - designem Helios 500 nie odbiega od rzucających się w oczy komputerów przenośnych dla graczy. Jego rozmiary to 38,7 mm (wysokość), 428 mm (szerokość) i 298 mm (głębokość). Waga? Około 4 kg wraz z baterią - jak na sprzęt z 17-calowym ekranem, jest to całkiem niezły wynik.

No właśnie, ekran. Notebook ma matową matrycę (LED, IPS) o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 144 Hz (dobra wiadomość). W praktyce antyrefleksyjny ekran sprawdza się całkiem dobrze - kwestią gustu pozostaje, czy ktoś woli coś innego niż matowy ekran. Komputer korzysta z NVIDIA G-Sync. Laptop Acera ma najważniejsze porty: USB 3.1 Gen. 1 (3 sztuki), HDMI, Display Port (nie jest to powszechne) i dwa porty Thunderbolt 3. Nie ma slotu na kartę microSD. Warto jeszcze wspomnieć o dźwięku - komputer ma dwa głośniki i subwoofer, kilka autorskich technologii sprawia, że jakość reprodukowanego dźwięku stoi na naprawdę dobrym poziomie.

Moc obliczeniowa

W środku znajdziemy procesor Intel Core i7-8750H (6 rdzeni, 12 wątków), kartę GeForce GTX 1070 i 16 lub 32 GB RAM. Taktowanie bazowe procesora, liczące 2.20 GHz, może zostać przyspieszone do 4.10 GHz w trybie turbo. Możemy skorzystać z gotowych "programów do podkręcania" lub stworzyć własne scenariusze. Wraz z odpowiednią specyfikacją, zadbano o wystarczająco sprawne chłodzenie - Helios korzysta z autorskiej technologii AeroBlade 3D. W skrócie: mowa o dwóch specjalnych wentylatorach, a także dodatkowym systemie CoolBoost, przydatnym szczególnie w trybie "podkręconego" procesora. Jak na tak mocny komputer, Helios nie jest nadmiernie głośny nawet przy bardziej wymagających graficznie tytułach.

Podczas testów sprawdziliśmy kilka tytułów VR, w tym pozycje bardzo wymagające sprzętowo (o grach VR więcej informacji w dalszej części materiału). Dodatkowo zagraliśmy w najnowszą odsłonę bijatyki "SoulCalibur". Gra sama zasugerowała maksymalne ustawienia graficzne na podstawie specyfikacji laptopa. Nie mieliśmy najmniejszych problemów (spadki klatek animacji, błędy graficzne) podczas zabawy. Trudno spodziewać się czegoś innego.

Natomiast bateria zamontowana w Heliosie mogłaby być trochę lepsza. Czas pracy podczas grania zależy od wymagań graficznych danej produkcji - zatem trudno coś zarzucić laptopowi. Natomiast w przypadku zwykłego trybu (internet, filmy itd.), komputer bez konieczności podłączenia ładowarki wytrzymuje około trzech godzin.

Acer Helios 500 - podsumowanie

Helios to bardzo udany laptop dla graczy. Predator (marka Acera) bez wątpienia reprezentuje dzisiaj ten sam poziom, co Alienware czy ROG marki Asus. Jest to rzecz jasna propozycja dla konkretnego grona odbiorców. Helios 500 bardzo dobrze sprawdzi się jako jednostka, do której można podłączyć zestaw VR.



Cena: Od 8999 zł.

Czym jest Windows Mixed Reality?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym w ogóle jest Windows Mixed Reality (WMR)? To projekt Microsoftu, który zadebiutował wraz z zeszłoroczną aktualizacją Windowsa 10 (bez najnowszej wersji "Windy", nie skorzystamy z WMR). W pierwotnym założeniu WMR miał łączyć funkcje znane VR w wersji autorstwa Oculusa i SteamVR, zarazem dodają opcję pracy w rzeczywistości rozszerzonej (AR). Od debiutu WMR minął rok i... no cóź, nie jest to już priorytet dla Microsoftu. Podstawowa platforma WMR - po założeniu gogli - to małe, wirtualne środowisko (dom lub apartament) po którym poruszamy się, mając dostęp do kilku opcji. W sklepie Windows Store znajdziemy (dosłownie) kilkanaście gier i programów wspierających WMR. I to w sumie tyle - w uproszczeniu.

Na szczęście, SteamVR - system stworzony z myślą o HTC Vive - współpracuje z urządzeniami obsługującymi WMR, co sprawia, że gogle takie jak sprzęt Acera nadal mogą być przydatne.





Acer Windows Mixed Reality Headset AH101

Zestaw AH101 Acera (dalej będziemy go nazywać goglami) to tytułowe gogle z kablem HDMI (i wejściem słuchawkowym) oraz dwa kontrolery ruchowe (wymagają baterii AA). Na tym koniec. To kluczowy plus sprzętu spod znaku WMR. Nie potrzebujemy kamerek lub dodatkowych trackerów, aby gogle śledziły nasz ruch. Wszystko, co jest potrzebne zostało wbudowane w "hełm". To oznacza, że zestaw VR nadal śledzi nasz ruch w obrębie wirtualnego sześcianu, przestrzeni (tzw. "Roomscale VR - Całopokojowy VR") wyznaczonej przez czujnik w goglach, a my nie musimy męczyć się z dodatkowymi kablami i sprzętem.

Gogle mają ekran LCD o rozdzielczości 1440 na 1440 pikseli (706 ppi). Pole widzenia wynosi około 100 stopni, a odświeżenia - 90 Hz. Nie jest to najwyższa z możliwych specyfikacji, ale - jak się okaże - wystarczy. Na rynku jest dostępna nowa generacja gogli WMR Acera - OJO 500 (więcej informacji tutaj).

Kalibracja gogli zajmuje chwilę - można korzystać z nich w trybie biurkowym (siedzimy) lub we wspomnianym "Roomscale". W tym drugim wypadku najpierw stworzymy wirtualną granicę, przemieszczając gogle po pomieszczeniu, w którym uruchomimy zestaw. Ustawienia zostaną zapamiętane na cały okres trwania sesji. Nie będziemy mogli opuścić wirtualnej granicy podczas zabawy. Kontrolery parują się z komputerem przy pomocy technologii Bluetooth 4.0. Jeśli sprzęt spełnia minimalne wymagania (potrzebujemy m.in. portu USB 3.0) - możemy zaczynać.

SteamVR na ratunek

Gogle leżą dobrze na głowie (waga: około 410 g), można korzystać z nich w okularach. Biorąc pod uwagę, że sprzęt nie potrzebuje zewnętrznych czujników, gogle naprawdę wiernie śledzą nasze ruchy. Zdarzają się odstępstwa, ale wszystko pozostaje w normie. Jak wspomniano, WMR współpracuje ze SteamVR, zatem gry VR dostępne na platformie Steam można uruchomić z poziomu specjalnego programu przygotowanego z myślą o posiadaczach gogli takich jak testowany sprzęt Acera. Dany tytuł pobieramy ze Steama, a potem uruchamiamy SteamVR. Podczas testów nie napotkaliśmy na problemy z kompatybilnością ("gry się uruchomią" - mówiąc potocznie), natomiast niektóre tytułu tworzone z myślą tylko o HTC Vive mogą nie działać prawidłowo, jeśli nasza wirtualna granica nie obejmuje wystarczająco dużej przestrzeni. Która gra stwarzała problemy podczas sterowania?

Wideo Beat Saber plus Acer AH101

W trakcie testów zagraliśmy w tytułu takie jak "Beat Saber", "Creed: Rise to Glory", "Superhot VR", "The Lab" oraz w "Accounting". Wszystkie wymienione pozycje działały bez zarzutu, chociaż niektóre nie miały oficjalnego wsparcia dla gogli WMR. Jednocześnie trzeba wspomnieć, że Helios 500 bez problemów poradził sobie z wymaganiami sprzętowymi każdej z produkcji - podczas obcowania z VR stała liczba klatek animacji jest kluczowa, nawet najdrobniejszy spadek płynności bardzo negatywnie odbija się na wrażeniach osoby zanurzonej w wirtualnej rzeczywistości. W tym przypadku nie było takich problemów. Z pozostałych sprawdzonych przez nas gier, nie mogliśmy prawidłowo bawić się tylko w "Zero Caliber".

Należy dodać, że gogle WMR, nieoficjalnie, umożliwiają również uruchomienie gier z platformy Oculus Rift. Potrzebujemy programu o nazwie Revive i gry pobranej ze sklepu Oculusa. Ponieważ cała operacja nie jest wspierana przez twórców żadnej z platform, nie przetestowaliśmy tego aspektu ze względu na potencjalne błędy.



Podsumowanie testu gogli Acera

Cena AH101 Acera to około 1600 zł. Za zestaw Oculus Rift zapłacimy około 2000 zł, a za HTC Vive - 2599 zł. Nawet biorąc pod uwagę pewne technologiczne ograniczenia, prawie 1000 zł "oszczędności" nadal wydaje się rozsądną propozycją. Trzeba jednak pamiętać, że gogle WMR mają pewne ograniczenia w przypadku niektórych pozycji stworzonych dla SteamVR.

Podsumowanie testu gogli Acera i Heliosa 500

Jeśli ktoś marzyłby o przenośnym zestawie VR, połączenie gogli Acera z Heliosem 500 wydaje się perfekcyjną propozycją dla "kowbojów cyberprzestrzeni". Urządzenia pracują ze sobą bez zarzutów, co będzie dodatkowym plusem dla osób nie będących wielbicielami grzebania w ustawieniach.