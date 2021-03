Acer Swift 5 - test

Nowa wersja modelu Swift 5 została zbudowana tak, aby zapewnić dużą wydajność. Czy nowa wersja popularnego komputera Acera nadaje się do wszechstronnej pracy?

Acer zdecydował się odświeżyć komputer Swift 5 i wyposażył go między innymi w 11 generację mobilnych procesorów firmy Intel. Do tego wszystkiego w tym sprzęcie znajdziemy także dużą ilość pamięci RAM i wydajny dysk. Czy warto wydać na niego swoje pieniądze?

Wygląd i obudowa

To, co od razu rzuca się w oczy, a w zasadzie ręce, to waga samego sprzętu - Acer Swift 5 jest naprawdę lekki. Cała konstrukcja została wykonana w większości z tworzywa sztucznego, jednak nie sprawia ono wrażenia "taniego". Na plus warto zaliczyć minimalne ramki otaczające ekran, które sprawiają, że sam przedni panel wygląda imponująco.

Zdjęcie Acer Swift 5 / INTERIA.PL

W obudowie znajdziemy portu USB 3.2 gen 2, dwa porty USB 3.2 gen1 oraz jedno pełnoprawne złącze HDMI 2.0, gniazdo audio oraz port do zasilania. Dziwi fakt, że Acer w modelu Swift 5 postawił na osobne złącze do zasilania, zamiast wykorzystać gniazdo USB 3.2 wspierające technologię Thunderbolt. To niewygodne.

Mimo wszystko wykonanie Acer Swift 5 będzie odstawało od innych sprzętów w tej klasie cenowej.

Ekran i głośniki

Acer Swift 5 korzysta z ekranu o przekątnej 14 cali, który działa w rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli. Wszystko byłoby świetnie, gdyby nie dotykowy ekran, z którego nie da się korzystać, kiedy w jego stronę pada odrobinę więcej światła. Panel zamienia się w lustro, a odczytanie danych staje się trudniejsze. Nie rozumiem, dlaczego firmy z uporem maniaka ładują do swoich laptopów tego typu ekrany. Matowa wersja w Acer Swift 5 w połączeniu z cienkimi ramkami wyglądałaby i działała fantastycznie. To jeden z dwóch największych minusów tego komputera.

Zdjęcie Acer Swift 5 / INTERIA.PL

Głośniki w Acer Swift 5 działają dobrze. Z powodzeniem da się na nich oglądać filmy, transmisje sportowe czy po prostu słuchać muzyki - oczywiście powyżej pewnego poziomu głośności, sam dźwięk zostaje nieco zniekształcony i trzeszczy. Do codziennych zastosowań jednak wszystko jest w jak najlepszym porządku.

Specyfikacja i wydajność

Acer Swift 5 korzysta z procesora Intel Core i7-1165G7 posiadające 4 rdzenie i 8 wątków. Do tego można dołożyć 16 GB RAM w standardzie LPDDR4x oraz dysk twardy o pojemności 512 GB na interfejsie PCie. I to czuć. Podczas korzystania z komputera, rzeczy dzieją się błyskawicznie. Wiele kart w Chrome, oglądanie streamingu w możliwie najwyższej jakości, włączanie filmów z dysku, kopiowanie danych - to wszystko dzieje się w okamgnieniu. Nie da się do niczego absolutnie przyczepić.

Acer Swift 5 w przypadku swojej specyfikacji będzie idealnym sprzętem do pracy biznesowej, biurowej i tej powiązanej z edycją multimediów (nie na bardzo zaawansowanym poziomie).

Zdjęcie Acer Swift 5 / INTERIA.PL

Ogromnym plusem komputera jest pełnoprawne złącze HDMi 2.0, co skutecznie rozszerza jego możliwości.

Drugim z największych minusów samego komputera jest jego klawiatura. W przypadku modelu Swift 5 mam wrażenie, że została ona przesunięta nieco w lewą stronę, co utrudnia przyzwyczajenie się do pisania. Sam układ klawiatury jest również bardzo ściśnięty. O ile przyciski i poszczególne klawisze mają dobry, solidny skok, tak szybkie pisanie może na początku powodować sporo problemów.

Bateria

Bateria to przyjemne zaskoczenie w Acer Swift 5. Laptop był w stanie wytrzymać około ośmiu godzin przy pracy oraz konsumpcji multimediów. Przy nieco mniejszym obciążeniu, Swift 5 będzie zapewne w stanie dobić do około 10 godzin działania - przy wykorzystaniu odpowiednich trybów. O pracę w podróży lub cyfrową rozrywkę nie ma się więc co martwić.

Zdjęcie Acer Swift 5 / INTERIA.PL

Wspominałem już, iż minusem tego modelu jest zastosowanie przez producenta klasycznego wejścia do ładowania z zasilacza. Ładowanie przy pomocy złącza USB typu C jeszcze bardziej poprawiłoby wrażenia związane z działaniem na baterii.

Cena: około 5199 zł



Podsumowanie

Acer Swift 5 to dobry, uniwersalny komputer, który sprawdzi się podczas pracy i rozrywki. Producent mógłby jednak poprawić ekran oraz ergonomię klawiatury. Poza tym, to sprzęt godny polecenia.

Plusy Wydajność

Czas pracy na baterii

Waga! Minusy Dotykowy ekran typu "glare"

Standardowe złącze do ładowania

Niewygodna klawiatura

