Acer ConceptD 7 Pro - test

Sprawdziliśmy laptopa będącego przenośną stacją roboczą - mowa o ConceptD 7 Pro. Sprzęt firmy Acer jest skierowany to profesjonalnych odbiorców. Co takiego oferuje i czy nada się do kreatywnej pracy wymagającej dużej mocy obliczeniowej i odpowiedniego ekranu?

Nie każdy komputer przenośny służy do rozrywki i codziennej pracy. Niektóre urządzenia powstały w konkretnym celu dla konkretnej grupy potencjalnych klientów. Zwykły laptop nie zapewni efektywnej pracy podczas np.: tworzenia animacji 3D, renderowania fotorealistycznych projektów, edycji wideo wielu plików 4K, wizualizacji wolumetrycznych zestawów danych geofizycznych czy tworzeniu projektów budynków. Do takich zadań potrzebna jest skrojona z myślą o twórcach konfiguracja. Korzystający z ekosystemu Mac OS mają do dyspozycji MacBooki Pro. A co jeśli korzystamy z Windowsa 10? Na pomoc przychodzą laptopy z kartą graficzną Nvidia. Mają one poradzić sobie z wymienionymi przed chwilą - oraz im podobnymi - zadaniami. Jednym z takich komputerów, a raczej mobilnych stacji roboczych, jest ConceptD 7 Pro z rodziny przeznaczonych do kreacji komputerów ConceptD Acera.

Wygląd i wykonanie

Zdjęcie Interesujące boki obudowy / INTERIA.PL

ConceptD 7 Pro prezentuje się naprawdę interesująco - inaczej niż większość laptopów z Windowsem. Pierwszym rzucającym się w oczy elementem są "przycięte" pod pewnym kątem boki obudowy. Drugi oryginalny aspekt to sam kolor i wykonanie aluminiowej, białej obudowy - odporna na zabrudzenia powłoka chroni laptopa przed żółknięciem, plamami z kawy, pisaków i innymi zanieczyszczeniami (przydatna rzecz). Jak twierdzi producent, proces utleniania elektrolityczno-plazmowego (MAO) nadaje obudowie dodatkowy poziom ceramicznej twardości i wytrzymałości. Rzeczywiście, komputer prezentuje się ponadprzeciętnie i po dotknięciu obudowy od razu "czuć", że nie jest to typowa maszyna.

Zdjęcie Acer ConceptD 7 Pro / INTERIA.PL

Słowa uznania należą się również samej klawiaturze - piszę się na niej wygodnie, klawisze są dobrze wyprofilowane, a bursztynowy kolor podświetlenia dodaje całości ciekawego sznytu. Pakiet interfejsu i portu należy uznać za standardowy (więcej informacji w specyfikacji na końcu), chociaż zaskakuje brak slotu na kartę SD - w komputerze przeznaczonym do pracy kreatywnej jej brak to dziwny wybór. Całość waży 2,1 kg, ale taka jest cena bycia mobilną stacją roboczą.

Ekran

Zdjęcie Acer ConceptD 7 Pro / INTERIA.PL

Mający przekątną 15,4 cala ekran testowanego ConceptaD 7 Pro zasługiwałby na osoby artykuł - to absolutna pierwsza liga. Oferujący rozdzielczość 4K 120Hz ma certyfikat Pantone i oferuje stuprocentowe pokryciem kolorów Adobe RGB. Mówimy o bardzo wysokim poziomie dokładności odwzorowania kolorów (poziomie Delta E <2). Zadbano również o odpowiedni poziom customizacji za sprawą platformy ConceptD Palette. Dzięki niej możemy zmienić profil kolorów i modyfikować ustawienia istotne dla twórców z danej dziedziny.

Konfiguracja i możliwości

Testowana przez nas wersja miała procesor Intel Core i7-9750H, kartę Quadro RTX 5000 z 16 GB, 32 GB DDR4 SDRAM i dysk 1 TB SSD. Korzystająca z technologii Nvidia Turing karta oferuje takie rozwiązania jak śledzenie promieni w czasie rzeczywistym, programowalne cieniowanie i możliwość podglądnięcia efektów swojej pracy w czasie rzeczywistym. Architektura Quadro powstała, aby spełniać bardzo określone zadania i komputer Acera wywiązuje się z powierzonych mu celów.

Zdjęcie Podsumowanie benchmarku "Gears Tactics" / INTERIA.PL

Oczywiście możemy na opisywanym komputerze uruchomić wymagającą grę i zmienić ustawienia na maksimum. My sprawdziliśmy ten aspekt za pomocą gry "Gears Tactics". Po wyborze maksymalnych ustawień graficznych, w benchmarku uzyskaliśmy przedstawiony poniżej wynik. Podczas gry właściwej wszystko działało bezbłędnie. Trzeba jednak pamiętać, że w grach lepiej sprawdzają się karty RTX stworzone do grania, w przypadku Quadro RTX to funkcja dodatkowa (jeśli można tak powiedzieć), ale dla niektórych będzie konieczna - w końcu osoby odpowiedzialne za development gier również potrzebują takich komputerów.

Kultura pracy, głośniki i bateria

Kultura pracy ConceptaD 7 Pro pozostaje na dobrym poziomie - system chłodzenia działa sprawnie. Trzy wentylatory, w tym jednym wentylator AeroBlade 3D czwartej generacji, zapewniają prace na poziomie około 40 dB. To wystarczająco nisko, aby nie dekoncentrować podczas pracy nas lub innych kolegów, jeśli nie musimy pracować w domu (jeśli musimy, nie będzie irytowała domowników).

Zdjęcie Acer ConceptD 7 Pro / INTERIA.PL

W praktyce całkiem nieźle sprawdzają się głośniki zamontowane w komputerze, chociaż osoby pracujące z dźwiękiem i muzyką zapewne podłączą do CondeptaD odpowiednie urządzenie zewnętrzne.

Czas pracy po wyjęciu ładowarki do około 60 to 180 minut, zależnie od tego, jaką pracę wykonujemy i od poziomu jasności ekranu. Biorąc pod uwagę, że tego typu komputer i tak działa non-stop głównie na zasilaczu, wynik należy uznać za dobry.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Podsumowanie

ConceptD 7 Pro Acera to bardzo udany komputer z platformą Quadro RTX 5000. Jest to mobilna stacja robocza skierowana do konkretnej grupy profesjonalnych odbiorców, a za profesjonalne urządzenia należy zapłacić odpowiednia kwotę. Testowany sprzęt wywiąże się z powierzonych mu zadań, ale biorąc pod uwagę multum wykorzystywanych w pracy programów i procesów, warto przed zakupem sprawdzić, czy nasze konkretne narzędzie będzie działało prawidłowo na ConceptD.

Cena testowanej konfiguracji: około 16 000 zł

Plusy Fantastyczna konfiguracja dla twórców

Bardzo dobry ekran do profesjonalnego użytku

Interesujący design i udana klawiatura

kultura pracy Minusy brak slotu na kartę SD