"Żywy" beton ułatwi budowanie miast

Współczesne miasta są budowane z betonowych cegieł, ale ich produkcja jest szkodliwa dla środowiska. Naukowcy opracowali nową formę "żywego" betonu, zbudowanego z piasku i bakterii rosnących, gdy dostarczamy im składniki odżywcze.

Zdjęcie "Żywy" beton to przyszłość /materiały prasowe