Znaleziono kolejne wytatuowane mumie egipskie

Trzy tysiące lat temu wioska Deir el-Medina w starożytnym Egipcie była domem dla wspólnoty rzemieślników, którzy żyli i pracowali razem przy grobowcach nekropolii Doliny Królów. Pojawiły się nowe dowody na to, że nie było to ich jedyne zajęcie.

Tatuowano się także w starożytnym Egipcie

Obrazowanie w podczerwieni ujawniło szereg tatuaży na wcześniej niezbadanych zmumifikowanych zwłokach siedmiu kobiet. Atrament był rozproszony po całym ciele, a tatuaże zawierały wiele różnych motywów.



Według Anne Austin, antropolog z Uniwersytetu w Missouri, stanowi to dowód na to, że w starożytnym Egipcie tatuaże mogły być bardziej rozpowszechnione niż nam się wydawało. Badania mumii trwają od 2014 r.



Tatuaże mumii nie zawsze są łatwe do obserwacji. Zmumifikowana skóra staje się przebarwiona i przyciemniona, szczególnie w przypadku dodania do mieszanki żywic mumifikujących. Z czasem tatuaże mogą się rozjaśniać, podobnie jak ma to miejsce współcześnie.



Ukryte tatuaże można ujawnić za pomocą fotografii w podczerwieni, która działa w zakresie fal niewidocznych dla ludzkiego oka. Tak właśnie zrobił zespół dr Austin. Uczeni skatalogowali aż 30 tatuaży, z których większość nie byłaby ukryta przez ubranie i wymagałaby drugiej osoby do wykonania. To oznacza, że były one umieszczono na szyi, plecach i za ramionami.



Tematem tatuaży były święte motywy, takie jak oczy Wadjet, pawiany, kobry, krowy, skarabeusze i kwiaty lotosu. Ta kombinacja motywów i widoczność tatuaży, doprowadziła badaczy do wniosku, że kobieta była uzdrowicielką lub kapłanką.



Ale to dopiero pierwsza przebadania mumia. Do 2016 r. zespół Austin zidentyfikował jeszcze trzy wytatuowane mumie z Deir el-Medina. Teraz odkryto kolejne trzy, zwiększając liczbę eksponatów do siedmiu.



Chociaż dowody na tatuowanie istnieją w zapisach archeologicznych ze starożytnego Egiptu, to przede wszystkim dotyczą sztuki. Mumie z tatuażami są ekstremalnie rzadkie. Poza mumiami Deir el-Medina zidentyfikowano tylko sześć innych wytatuowanych mumii.



Tatuaże znajdowano na mumiach z całego świata. Na Syberii odkryto szczątki wojownika, który zmarł 2500 lat temu na płaskowyżu Ukok. Miał tatuaże, które określały jego wiek i status społeczny. Z kolei aż 61 tatuaży znaleziono u Ötziego, człowieka lodu - zmumifikowanego mężczyzny mieszkającego w Europie między 3400 a 3100 r.p.n.e.