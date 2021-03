Zmierzono grawitację 90-miligramowej kulki złota

​Maleńka złota kulka o masie zaledwie 90 miligramów jest najmniejszym obiektem, którego grawitację zmierzono.

Złota kulka o średnicy zaledwie 2 milimetrów i masie około 90 miligramów jest obecnie najmniejszym obiektem, którego przyciąganie grawitacyjne zostało zmierzone. Obserwacje tej złotej kuli ciągnącej inną kulę o podobnej wielkości potwierdzają, że grawitacja zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami nawet w przypadku bardzo słabych pól grawitacyjnych. Wyniki badań zostały opisane w "Nature".

Prawo powszechnego ciążenia Newtona stwierdza, że siła grawitacji pomiędzy dwoma masami jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy nimi. Jeśli odległość między dwoma obiektami zwiększy się dwukrotnie, będą one przyciągać się nawzajem z jedną czwartą siły.



Zespół fizyków z Uniwersytetu Wiedeńskiego sprawdził, czy ta zależność sprawdza się w przypadku małych mas. Badacze przymocowali złotą kulę do zawieszonej poziomo belki, która mogła się swobodnie obracać w odpowiedzi na przyciąganie grawitacyjne innej złotej kuli, oddalonej o zaledwie kilka milimetrów.

Eksperymentatorzy mierzyli ruchy pierwszej kuli podczas wielokrotnego przesuwania drugiej kuli bliżej i dalej.



Wyniki pasowały do przewidywań prawa Newtona i ogólnej teorii względności Einsteina - dwóch teorii grawitacji, które są równoważne w większości codziennych warunków.



Ostatecznie naukowcy chcą sprawdzić, jak grawitacja zachowuje się w dużo mniejszych skalach. Złote kule są zbyt duże, aby podlegały prawom mechaniki kwantowej, ale przeprowadzone eksperymenty przybliżają uczonych do poznania kwantowej strony grawitacji.