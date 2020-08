Zmiany klimatyczne dotknęły już połowę oceanów na Ziemi

​Najnowsze badania wskazują, że już połowa światowych oceanów jest dotknięta zmianami klimatycznymi.

Od lat 50. ubiegłego wieku ogromne zbiorniki wodne naszej planety pochłaniają ok. 93 proc. energii wprowadzanej do ekosystemu. Chociaż większość tego ogrzewania zaobserwowano w pobliżu powierzchni oceanów, rosnące temperatury przenikają do najgłębszych ich części.

Nowe szacunki, oparte na ostatnich pomiarach i prawie tuzinie modeli klimatycznych, sugerują, że zmiany klimatu dotknęły już ok. połowy basenów Atlantyku, Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego. Co więcej, w ciągu zaledwie sześciu dekad, te spowodowane przez człowieka zmiany temperatury i zasolenia mogą rozprzestrzenić się na 80 proc. oceanów świata.



- Interesowało nas, czy poziom temperatur i zasolenia jest wystarczająco wysoki, aby przewyższyć naturalną zmienność na głębszych obszarach - powiedziała Yona Silvy, klimatolog z paryskiej Sorbony.



Wykorzystując pomiary temperatury i zasolenia z głębokich wód oceanu i łącząc je z 11 aktualnymi modelami klimatycznymi, zespół symulował cyrkulację oceaniczną i atmosferyczną na przestrzeni lat, z udziałem i bez udziału człowieka.



Badania pokazują, że 20-55 proc. oceanów na świecie zostało dotkniętych przez antropogeniczne zmiany klimatu. Do połowy stulecia wpływ ten może odbijać się na 50-60 proc. oceanów na świecie, a do 2080 r. na 55-80 proc.



Naukowcy nadal nie do końca rozumieją związek między zmianami temperatury i zasolenia w wodach przypowierzchniowych oraz na większych głębokościach. Konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań, zwłaszcza na półkuli południowej, skąd mamy niewiele danych.