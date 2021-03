​Zmiana czasu na letni - czy to ma sens z naukowego punktu widzenia?

Zmiana czasu na letni już pod koniec miesiąca. Mimo iż dla wielu to przeżytek, to zdarzenie to może mieć wpływ na nasze zdrowie. Jaki dokładnie?

Reklama

Zdjęcie Czy zmiana czasu na letni wpływa negatywnie na nasze samopoczucie? /123RF/PICSEL

Od 1981 r. do zmiany czasu z zimowego na letni dochodzi pod koniec marca - po rozpoczęciu się kalendarzowej wiosny. Ta zmiana oznacza, że musimy przestawić zegarki o godzinę do przodu, czyli z 2:00 na 3:00, dzięki czemu dzień jest dłuższy, ale śpimy o godzinę krócej.

Reklama

Z dyrektywy Unii Europejskiej ze stycznia 2001 roku wynika, że zmiana czasu z zimowego na letni następuje w ostatnią niedzielę marca, czyli w tym roku będzie to 28 marca.



Eksperci nie mają pewności, jak zmiana czasu wpływa na nasze samopoczucie, ale na pewno ludzki organizm nie przechodzi obok tego zdarzenia obojętnie. Przeprowadzone badania naukowe doprowadziły do sprzecznych wniosków, więc ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy nasz organizm odczuje, że śpimy godzinę krócej.



Dla osób, które śpią każdej nocy po 8-9 godzin, skrócenie długości snu raczej nie będzie miało większego znaczenia. Gorzej może być w przypadku tzw. sów, czyli osób aktywnych nocą, które śpią krócej od zaleceń naukowców, czyli po 5-6 godzin. Dla nich godzina mniej może być kluczowa w kontekście dobrego samopoczucia.



Po zmianie czasu na letni, niektórzy mogą skarżyć się na następujące objawy: problemy z zasypianiem, uciążliwe bóle głowy, rozdrażnienie czy podwyższenie ciśnienia krwi. Nie ma bezpośrednich dowodów na to, że symptomy te mogą długofalowo w jakiś sposób odbijać się na negatywnie na człowieku.



Aby zminimalizować niekorzystny wpływ zmiany czasu na letni na nasz organizm warto zadbać o właściwą higienę snu i godzinę przed położeniem się odstawić wszelkie urządzenia elektroniczne. Warto także nie kłaść się zbyt późno i nie sięgać po napoje energetyczne w przypadku poczucia niewyspania. Organizm dostosuje się do nowej rzeczywistości i po kilku dniach od zmiany czasu, wszystko wróci do normy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Teraz wiesz": Czy drzewa śpią? Zaskakujące wyniki badań Deutsche Welle