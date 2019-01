Ziemskie oceany ogrzewają się coraz szybciej

Ziemskie oceany nagrzewają się, a według najnowszych badań, dzieje się to znacznie szybciej niż się spodziewaliśmy. Rok 2018 był najgorętszym rokiem dla oceanów.

Zdjęcie Ocieplanie oceanów może mieć fatalne skutki dla całej ludzkości /123RF/PICSEL

Ocieplanie się oceanów ma druzgocący wpływ na cały świat. Prowadzi to do "wzrostu intensywności opadów, wzrostu poziomu mórz, niszczenia raf koralowych, obniżania poziomu tlenu w oceanach i spadków pokrywy lodowej w regionach polarnych".



Międzynarodowy zespół naukowców przeanalizował wiele nowych badań oceniających temperatury oceanów i doszedł do wniosku, że ich ocieplenie jest "silniejsze" niż przewidywano w poprzednich pracach. Uwzględniono w nich fakt, że starsze oceny temperatur oceanów opierały się na mniej dokładnych metodach niż obecne. Teraz klimatolodzy dysponują systemem o nazwie Argo, flotą 4000 robotów pływających, które mogą nurkować na głębokość 2000 m poniżej powierzchni wody.



Odkryto, że trendy ocieplania oceanów są zgodne z przewidywaniami wiodących modeli klimatycznych i że ocieplenie odbywa się w tempie o 40 proc. szybszym niż szacunki ONZ sprzed 5 lat. Co więcej, odkryto, że ocieplenie przyspiesza.



- Jeżeli chcemy zobaczyć, gdzie odbywa się globalne ocieplenie, wystarczy spojrzeć na nasze oceany. Ocieplanie oceanów jest bardzo ważnym wskaźnikiem zmian klimatycznych i mamy solidne dowody na to, że dzieje się szybciej niż sądziliśmy - powiedział Zeke Hausfather z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.



Temperatura oceanów jest bardzo dobrym wskaźnikiem zmian klimatu jako całości, ponieważ 93 proc. nadwyżki energii słonecznej uwięzionej przez gazy cieplarniane znajduje się w morzach. Gdy oceany staną się cieplejsze, konsekwencje poniosą ludzie, bo topnienie lodu i ekspansja termiczna spowodują wzrost poziomu morza o około 30 cm do 2100 r. Dojdzie do zalania wybrzeży i mniejszych wysp, a ekstremalne burze i huragany będą jeszcze silniejsze niż dzisiaj.